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ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
В общем, по матчу, скорей поставлю на свою команду, где-то 2 гола должны положить, ну и возможно минимум один пропустим от Лукаку, и да, не забываем про фактор Аке, второй вариант - ничья и унылая игра (если у МС снова мячи будут крутиться в 5 метрах от ворот соперника и некому будет замкнуть передачу). Предчувствие подсказывает, что МС точно не проиграет, а так это или нет, покажет матч. Ждём с нетерпением.
"Не дай боже, чертов бастард, впихнешь ямайского свинобраза в основу, ох, не дай боже"
В общем, по матчу, скорей поставлю на свою команду, где-то 2 гола должны положить, ну и возможно минимум один пропустим от Лукаку, и да, не забываем про фактор Аке, второй вариант - ничья и унылая игра (если у МС снова мячи будут крутиться в 5 метрах от ворот соперника и некому будет замкнуть передачу). Предчувствие подсказывает, что МС точно не проиграет, а так это или нет, покажет матч. Ждём с нетерпением.
"Не дай боже, чертов бастард, впихнешь ямайского свинобраза в основу, ох, не дай боже"
Всем хороших выходных!
Всем хороших выходных!