ГлавнаяВсе матчи
Матчи Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Евро-2020
Лига конференций 2021/2022
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Беларусь. Высшая лига 2021
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Россия. Суперкубок 2019
Англия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2021
Кубок Америки 2021
Олимпиада 2020
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
Чемпионат мира 2018
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Австрия. Первая Лига 2021/2022
Азербайджан. Премьер-лига 2021/2022
Албания. Суперлига 2021/2022
Англия. Лига Один 2021/2022
Англия. Лига Два 2021/2022
Англия. Кубок 2021/2022
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер лига 2021/2022
Беларусь. Кубок 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Кубок 2021/2022
Бельгия. Вторая лига 2021/2022
Болгария. Первая лига 2021/2022
Болгария. Вторая лига 2021/2022
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2021/2022
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Германия. Третья лига 2021/2022
Гондурас. Лига Насьональ 2021/2022
Греция. Суперлига 2021/2022
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Первый дивизион 2021/2022
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2021/2022
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2021/2022
Италия. Серия B 2021/2022
Катар. Старс-Лига 2021/2022
Кипр. Первый дивизион 2021/2022
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2021/2022
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2021
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2021/2022
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2021
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ-2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор Евро-2023 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2021/2022
Молдова. Национальный дивизион 2021/2022
Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Нидерланды. Кубок Нидерландов 2021/2022
Никарагуа. Примера 2021/2022
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2021/2022
Польша. Первый дивизион 2021/2022
Португалия. Сегунда 2021/2022
Португалия. Кубок 2021/2022
Португалия. Кубок Лиги 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 1 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 2 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 3 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 4 2021/2022
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2021/2022
Россия. Премьер-Лига Крыма 2021/2022
Кубок Париматч Премьер 2021
Румыния. Лига 1 2021/2022
Румыния. Лига 2 2021/2022
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2021/2022
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2021/2022
Сербия. Суперлига 2021/2022
Словакия. Первая лига 2021/2022
Словения. Первая лига 2021/2022
Словения. Вторая лига 2021/2022
США. МЛС 2021
США. ЮСЛ 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2021/2022
Турция. Первая лига 2021/2022
Турция. Кубок Турции 2021/2022
Украина. Первая лига 2021/2022
Украина. Кубок Украины 2021/2022
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уругвай. Сегунда 2021
Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
Уэльс. Премьер-лига 2021/2022
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2021/2022
Хорватия. Первая лига 2021/2022
Чехия. Первая лига 2021/2022
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Швеция. Аллсвенскан 2021
Швеция. Суперэттан 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2021/2022
Япония. J-Лига 2021
2021-09-25
2021-08-13
2021-08-14
2021-08-15
2021-08-21
2021-08-22
2021-08-23
2021-08-28
2021-08-29
2021-09-11
2021-09-12
2021-09-13
2021-09-17
2021-09-18
2021-09-19
2021-09-25
2021-09-26
2021-09-27
2021-10-02
2021-10-03
2021-10-16
2021-10-17
2021-10-18
2021-10-22
2021-10-23
2021-10-24
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-01
2021-11-05
2021-11-06
2021-11-07
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-27
2021-11-28
2021-11-30
2021-12-01
2021-12-04
2021-12-11
2021-12-14
2021-12-15
2021-12-18
2021-12-26
2021-12-28
2022-01-01
2022-01-15
2022-01-22
2022-02-08
2022-02-09
2022-02-12
2022-02-19
2022-02-26
2022-03-05
2022-03-12
2022-03-19
2022-04-02
2022-04-09
2022-04-16
2022-04-23
2022-04-30
2022-05-07
2022-05-15
2022-05-22
Челси - Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла
Эвертон - Норвич Сити
Лидс - Вест Хэм
Лестер Сити - Бернли
Уотфорд - Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд - Ливерпуль

Протокол матча Челси против Манчестер Сити

Челси Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) 0:1 Логотип футбольный клуб Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси
0 : 1
завершен
25 сентября 2021, 14:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 458 - 698
Очков за игру в нац. чемп.: 2.6 - 2
Средний возраст: 27.6 - 26.4
Средний рост: 183.5 - 181
Легионеров: 10 - 8
Схемы: 3-5-2 - 4-3-3
Серия побед: 4 - 1
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 6 тур
Стадион Стэмфорд Бридж, зрителей: 40036
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    29' Джеймс Рис (24) уходит с поля, Силва Тиаго (6) вышел на поле
     
    60' Канте Нголо (7) уходит с поля, Хаверц Кай (29) вышел на поле
     
    76' Жоржиньо (5) уходит с поля, Лофтус-Чик Рубен (12) вышел на поле
     
    77' Алонсо Маркос (3)
     
    78' Кристенсен Андреас (4)
     
    84' Рюдигер Антонио (2)
     
    53' (0:1) Жезус Габриэл (9) (Канселу Жоау (27))
     
    65' Ляпорт Эмерик (14)
     
    81' Де Брюйне Кевин (17) уходит с поля, Марез Рияд (26) вышел на поле
     
    2
    87' Фоден Фил (47) уходит с поля, Фернандиньо (25) вышел на поле
    87' Грилиш Джек (10) уходит с поля, Стерлинг Рахим (7) вышел на поле
     
    90+6' Диаш Рубен (3)
    Голы
    53’ 0:1 Жезус Габриэл
    ассистент Канселу Жоау
    Наказания
    65’ Ляпорт Эмерик
    Алонсо Маркос 77’
    Кристенсен Андреас 78’
    Рюдигер Антонио 84’
    90+6’ Диаш Рубен
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Силва Тиаго Джеймс Рис 29’
    Хаверц Кай Канте Нголо 60’
    Лофтус-Чик Рубен Жоржиньо 76’
    81’ Марез Рияд Де Брюйне Кевин
    87’ Фернандиньо Фоден Фил
    87’ Стерлинг Рахим Грилиш Джек
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 15
    		0 Удары в створ 4
    		12 Фолы 10
    		4 Угловые 13
    		3 Офсайды 4
    		40% Владение мячом 60%
    		2 Cэйвы 0
    		3 Предупреждения 2
    Сортировать
    Все комментарии
    Romeo 777
    Romeo 777 ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
    26 сентября в 13:49
    У Челси оборона до этого матча была не хуже, 1 пропущенный гол, и тот с пенальти от Ливерпуля. Да и вчерашний пропущенный мяч, после рикошета.
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    26 сентября в 09:26
    У Сити алмазная оборона- 1 мяч, и тот от ТТХ. С такой обороной может и ЛЧ выиграть с АПЛ.
    azkan
    azkan
    25 сентября в 21:40
    Всем доброго вечера!
    Игру смотрел урывками. Сейчас досматриваю в записи.
    Перемудрил Тухель с составом. Начал с тремя опорниками, которые сделали игру с ТТХ. Но Сити это не полудохлые шпоры.
    И конечный результат по плану Тухеля, кажется, должна была быть ничья. И вот результат на лицо. А план Б не получился, хотя Лофтус Чик смотрелся лучше других.
    А шейхи конечно сыграли отлично и показали еще раз, что они являются главными претендентами звание чемпиона АПЛ. А Пеп берет реванш у Техеля за финал ЛЧ. С уверенной и справедливой победой шейхов!
    Evgeny Moreman
    Evgeny Moreman
    25 сентября в 21:35
    Игра Челси конечно разочаровала,статистика убийственная ,все проиграли и время и угловые ,самое обидное ноль в створ ворот,Тухель провалил матч ,эксперимент на его совести.
    311
    311
    25 сентября в 20:42
    Рано все медали вешали. Ох, не люблю я такие разговоры! Ситизен с победой.
    Bom Bom
    Bom Bom
    25 сентября в 20:03
    Шарлатан хорош. Вспомнился матч из 2017, когда Гвардиола тоже уверенно раскатал Конте, но всего 1:0 было
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    25 сентября в 18:56
    Гвардиола деклассировал Тухеля.))
    протон
    протон
    25 сентября в 17:08
    челси рано бросать вызов сити в борьбе за золото, но в топ 3 они будут железно
    По делу . Челси в основном оборонялся .
    Сити становится гегемоном АПЛ как МЮ при САФе в свое время
    Пеп переиграл Тухела? думаю да
    allemz
    allemz ответ Медив (раскрыть)
    25 сентября в 16:55, ред.
    У МС так же с календарем на старте, три игры подряд: Челси, ПСЖ, Ливерпуль
    Медив
    Медив
    25 сентября в 16:52
    Cити с победой, без вопросов. Челси играл плачено и до этого матча, но тут уже удача не спасла. В принципе, жесткий календарь на старте дал знать. За первые шесть туров откатать с МС, Ливерпулем, Тоттенхэмом и Арсеналом - это жестоко. Учитывая, что после этого по очкам на уровне с МС и МЮ - все прошло не так и плохо. Вобщем, до встречи во втором круге, а Челси пошел катать свои игры с разными Норвичами и Бернли
    Romeo 777
    Romeo 777 ответ dimagas2 (раскрыть)
    25 сентября в 16:50
    Как по мне было ошибкой выпускать на поле сразу 3х опорников. Канте до последнего не понимал видимо, где он должен играть. Атаковать было некем по сути. Вернер и Лукаку...всего 2 атакующих игрока на поле в команде. Да и ещё с Вернером. Никакого давления не смогли оказать. Как итог ноль ударов в створ. А у МС напротив, при таком раскладе прессинг получался на ура. Понятно конечно и то, что и усилять атаку было некем. Пулишич, как обычно на больничном, Зиеш с микротравмой сидел, ну и всё.
    3ton
    3ton
    25 сентября в 16:43
    А почему Челси играло на выезде ?
    Что с из стадионом не так ?
    Таганский
    Таганский ответ Romeo 777 (раскрыть)
    25 сентября в 16:42, ред.
    Был бы это ЧР, предположил бы договорняк и слив..))
    allemz
    allemz ответ Милованов (комментарий удален) (раскрыть)
    25 сентября в 16:38
    Верю, конечно, верю!)
    dimagas2
    dimagas2 ответ Romeo 777 (раскрыть)
    25 сентября в 16:37
    А что он намудрил?Маунта нет,Зиеш никакой.Лофтус понравился,но ему по идее пока не доверят ТТ.
    allemz
    allemz ответ Elliada (раскрыть)
    25 сентября в 16:36
    Очередной порки?
    Romeo 777
    Romeo 777 ответ Таганский (раскрыть)
    25 сентября в 16:36
    Да вообще непонятно, зачем ТТ в такой ответственной игре начал мудрить с составом и схемой...
    Lexx1k
    Lexx1k
    25 сентября в 16:35
    с четвёртой попытки автобус всё таки сломался.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    25 сентября в 16:34
    Сити с победой над не сильной командой. Лукаку нулевой
    dimagas2
    dimagas2 ответ Илья Пыркин (раскрыть)
    25 сентября в 16:32
      Elliada
      Elliada
      25 сентября в 16:31
      МС с победой. Месси, Неймар и Мбаппе ждут
      allemz
      allemz
      25 сентября в 16:30, ред.
      Прекрасно, Ситизенов с убедительной победой! Возмездие мага-шарлатана удалось, с первых минут давили соперника, не давая что-либо делать, спасибо команде за настроение, вот это действительно топ-игра!) Могли громить, столько нереализованных моментов, но мы-то знаем причину. Ох, замечательно, предчувствие не подвело, а команда набрала 3 очка. Жезус пылесосит в этом сезоне, молодца, а Стерлинг всё такой же тупень, никаких перспектив. Отличный день выдался.
      Всем хороших выходных!
      Romeo 777
      Romeo 777
      25 сентября в 16:29
      С заслуженной победой МС. Сегодня были лучше. Челси вообще толком ничего не смогли показать. Прессинг МС был очень хорош. Гвардиоле наконец таки удалось обыграть Челси Тухеля.
      Таганский
      Таганский
      25 сентября в 16:28
      Я бы назвал позором трусливую автобусную тухлую тактику, изначально самоубийственную.. что в итоге и произошло..
      Сегодня разочарован игрой Челси..
      Илья Пыркин
      Илья Пыркин
      25 сентября в 16:27
      Сити скорее всего второй раз заберут АПЛ в этом году, основная борьба будет с Ливером. Мне так кажется
      adrianes
      adrianes
      25 сентября в 16:26
      Сити с заслуженной победой! На этот раз пробили автобус. У Челси 0 ударов в створ.
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      25 сентября в 16:25
      Мои поздравления болельщикам Сити!)
      Гвардиола смог обыграть Тухеля с четвёртой попытки
      Klaus-S
      Klaus-S
      25 сентября в 16:11, ред.
      Игроки Сити столько моментов профукали, что не удивлюсь если Челси в концовке забьет.
      Igo0rek
      Igo0rek ответ Милованов (комментарий удален) (раскрыть)
      25 сентября в 16:10
        Igo0rek
        Igo0rek
        25 сентября в 16:09
        Второй бы сейчас воткнуть, чтобы снять все вопросы
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100