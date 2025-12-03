Top.Mail.Ru
«Реал» на выезде с крупным счётом победил «Атлетик» в игре Ла Лиги

03 декабря 2025, 22:55
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Атлетик» и «Реал». Встреча завершилась со счетом 0:3.

За гостей забивали Мбаппе (7'), Камавинга (42'), Мбаппе (59').

По итогам встречи «Атлетик» имеет 20 очков, у гостей — 36 очков.

В следующем матче «Атлетик» сыграет 6 декабря, соперником будет «Атлетико». «Реал» проведет следующий матч 7 декабря, (соперник — «Сельта»).

Drosmo
Drosmo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
04 декабря в 10:12
Да, Реалу сейчас очень не хватает именно командной иры, коллективного мышления и четкого, отточенного взаимопонимания между игроками. И да, вчера Реал добился положительного результата во многом за счет индивидуальных действий Мбаппе и Куртуа, если бы не эти двое, то счет мог бы быть даже отрицательным для Реала.

Но как по мне, проблески командной игры всё же вчера появлялись. К примеру гол Камавинги - это была красивая, как по нотам разыгранная комбинация, полностью командный гол. Так что надежда на то, что команда потихоньку начинает как-то взаимодействовать всё же есть, хотя конечно пока и не большая.

И то, что вчера прокатило с Атлетиком, может не прокатить с другими. Атлетик играл открыто, с высоким прессингом и высокой линией обороны, что и погубило их. Каррерасу, Тренту и Милитао при такой игре не составляло особого труда закидывать мяч за спины защитникам басков, в расчете на скоростных Винисиуса и Мбаппе. Это даже может сработать против МС, а вот против середняков и аутсайдеров, которые играют от обороны и часто паркуют "автобусы" у своей штрафной, такое точно не прокатит, там нужны будут именно коллективные действия по взламыванию плотной обороны.

Но, судя по вчерашним обнимашкам Алонсо с игроками, видимо накануне в раздевалке был серьёзный разговор тренера с командой, возможно даже с присутствием Переса, а значит есть надежда, что атмосфера в команде потихоньку налаживается, а это один из ключевых факторов в построении качественной командной игры.
112910415
112910415
04 декабря в 05:48
блестящей игры нет, но есть результат хотя бы !
CCCP1922
CCCP1922
04 декабря в 03:41
Реал победил старожила. Кстати, в первом десятилетии существовании Ла Лиги именно Атлетик из Бильбао взял больше всех чемпионств.
амурец
амурец
04 декабря в 03:16
Реал с победой
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
04 декабря в 01:14
Это магнитики, из разных стран Европы. Хочу еще все футбольные значки подцепить на вымпел, у меня их столько- все футбольные клубы Европы!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
04 декабря в 00:58
....ты знаешь красотища, но нет возможности увеличить,чтобы в деталях посмотреть! Спасибо!
sv_1969
sv_1969
04 декабря в 00:26
Болел Реала с Победой! Почему то казалось что Бильбао даст бой!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
04 декабря в 00:07
Привет, Дружище!!!
Старая Гвардия советского футбола, Прощание...
Как тебе?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
03 декабря в 23:51
и поздравляю бланкос с победой!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
03 декабря в 23:47
.....Бессон....!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
03 декабря в 23:47
...Демьян.....!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
03 декабря в 23:46
....Привет Витя! На сон грядущий....!!! Прощание с Муней!!!
Alex_67
Alex_67
03 декабря в 23:41
Мне кажется, что Мбаппе слишком увлёкся личной статистикой.
Capral
Capral
03 декабря в 23:37
Для тебя, и трех секунд жалко. И это- мягко говоря, грубо выражаясь...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
03 декабря в 23:23
до конца года все может случится.
у Реала 36 очков, дома играют с Сельтой, МанСити. Севилья.
и выезд на Алавес.
у Барселоны домашные игры с Осасуной и Айнтрахтом.
зато какие выезды - Бетис и Вильярреал (не в Майами)
в прошлом году после 18 сыгранных матчей у Барсы было 35 очков, Реал - 42.
сейчас 37, чемпионский график.
y-ago
y-ago
03 декабря в 23:23
Поздравления с победой, прежде всего! Заслуженной, надо сказать. И, похоже, Алонсо сегодня получит индульгенцию от «папы» Переса минимум до конца сезона. На мой взгляд — напрасно… Впрочем, не буду повторяться.
А вот тактика «играть на ошибках соперника» вполне приемлема только в том случае, если ты сам вынуждаешь этого соперника ошибаться. Тогда да — это может даже тянуть на стратегию или её элемент. Сегодняшний «Атлетик» вынуждать вообще не нужно было. Я не смотрел статистику, но количество неточных передач у них, по-моему, зашкаливало.
Те немногочисленные моменты у ворот «Реала» были спонтанными и никак не могли повлиять на игру. Два первых гола — по сути результат того, что баски просто «накатили на ножку», ну и, конечно, Килиан мастерски этим воспользовался.
«Атлетик», традиционно неудобный соперник Мадрида, выглядел абсолютно неубедительно — и в атаке (Нико был полностью незаметен), и вообще во всём. Вратарь, как мог, так и держался. Кстати, и Куртуа в нескольких эпизодах вытащил команду, и кто знает — не сделай он эти спасения, игра могла бы пойти совсем по-другому.
В любом случае — ещё раз с победой! Удачи «Реалу» и надеюсь, что выводы из ошибок всё-таки будут сделаны.
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
03 декабря в 23:20, ред.
...Я к "несчастью" знал,чем дело кончится! Весовые категории слишком разные,три очка, а радости по нулям! Ну не торкает,ну не то,блин!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
03 декабря в 23:09, ред.
Парадоксально, но факт: насколько шикарен сегодня был Киля, настолько инертны и однообразны были его партнёры по команде.
Как команда , мне Реал сегодня абсолютно не понравился. Просто сонное царство, за исключением Каррераса и Трента, отправивших в голевой прорыв Мбаппе. Атлетик же - бесхребетное создание, и на его фоне я ждал от Реала командной и комбинационной игры, быстрой и качественной игры в пас и реальной доминанты в атаке. Ан нет..., только индивидуалка француза сыграла сегодня решающее значение. Это очень плохо.
A.S.A
A.S.A
03 декабря в 23:08
Уверенная победа. Комбинация перед вторым голом вообще огонь! Мбаппе 2+1, молодец!
ZenCh1
ZenCh1
03 декабря в 23:02
Мбаппе молодец, разыгрался
