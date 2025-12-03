«Реал» на выезде с крупным счётом победил «Атлетик» в игре Ла Лиги

В матче испанской Примеры встречались «Атлетик» и «Реал». Встреча завершилась со счетом 0:3.
За гостей забивали Мбаппе (7'), Камавинга (42'), Мбаппе (59').
По итогам встречи «Атлетик» имеет 20 очков, у гостей — 36 очков.
В следующем матче «Атлетик» сыграет 6 декабря, соперником будет «Атлетико». «Реал» проведет следующий матч 7 декабря, (соперник — «Сельта»).
Как команда , мне Реал сегодня абсолютно не понравился. Просто сонное царство, за исключением Каррераса и Трента, отправивших в голевой прорыв Мбаппе. Атлетик же - бесхребетное создание, и на его фоне я ждал от Реала командной и комбинационной игры, быстрой и качественной игры в пас и реальной доминанты в атаке. Ан нет..., только индивидуалка француза сыграла сегодня решающее значение. Это очень плохо.
А вот тактика «играть на ошибках соперника» вполне приемлема только в том случае, если ты сам вынуждаешь этого соперника ошибаться. Тогда да — это может даже тянуть на стратегию или её элемент. Сегодняшний «Атлетик» вынуждать вообще не нужно было. Я не смотрел статистику, но количество неточных передач у них, по-моему, зашкаливало.
Те немногочисленные моменты у ворот «Реала» были спонтанными и никак не могли повлиять на игру. Два первых гола — по сути результат того, что баски просто «накатили на ножку», ну и, конечно, Килиан мастерски этим воспользовался.
«Атлетик», традиционно неудобный соперник Мадрида, выглядел абсолютно неубедительно — и в атаке (Нико был полностью незаметен), и вообще во всём. Вратарь, как мог, так и держался. Кстати, и Куртуа в нескольких эпизодах вытащил команду, и кто знает — не сделай он эти спасения, игра могла бы пойти совсем по-другому.
В любом случае — ещё раз с победой! Удачи «Реалу» и надеюсь, что выводы из ошибок всё-таки будут сделаны.
