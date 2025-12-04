Top.Mail.Ru
Неймар впервые с 2022 года оформил хет-трик

04 декабря 2025, 09:27
ЖувентудЛоготип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)0 : 3Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)СантосМатч завершен

Бразильский нападающий «Сантоса» Неймар оформил хет-трик впервые с апреля 2022 года.

Форвард отличился в гостевом матче 37-го тура чемпионата Бразилии против «Жувентуда» (3:0). Последний раз бразилец забивал три гола в одном матче 9 апреля 2022 года, тогда он выступал за французский «Пари Сен-Жермен» и оформил хет-трик в матче чемпионата Франции против «Клермона» (6:1).

«Сантос» благодаря победе поднялся на 14-е место, команда перед последним туром набрала 44 очка и находится в двух очках от 17-го места, с которого начинается зона вылета. «Жувентуд» идет на 19-м месте с 34 очками. В заключительном туре «Сантос» 7 декабря примет «Крузейро».

Неймару 33 года, он выступает за «Сантос» с января, подписав контракт на полгода. Позднее футболист принял решение продлить соглашение до конца 2025 года. «Сантос» является первым клубом в карьере форварда, в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. С августа 2023 года Неймар играл за «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, который расторг с ним контракт в январе 2025-го.

Перед переходом в «Аль-Хиляль» Неймар выступал за ПСЖ. За его трансфер парижский клуб в 2017 году заплатил испанской «Барселоне» рекордные для мирового футбола €222 млн. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды — в Кубке лиги. В составе «Барселоны» футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза — кубок страны, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Неймар
Источник: itar-tass.com
don_surio
don_surio ответ Варвар7 (раскрыть)
05 декабря в 10:51
Может его Дзюбиньо укусил-)))
Sergo81
Sergo81
04 декабря в 13:56
Получается, Сантос чудом не вылетел из вышки с неем в составе ? Какая сборная ? Кто он сейчас ?
КЭТиК
КЭТиК
04 декабря в 12:33
Теперь это уже похоже на сенсацию.
Polianna
Polianna ответ CCCP1922 (раскрыть)
04 декабря в 11:33
Найдёт клуб, думаю, что вам не стоит переживать за Неймара. Скоро Неймар с отцом купят Сантос и ещё два клуба. Неймар будет играть на высоком уровне и обязательно поедет на Мундиаль. Вот увидите!
CCCP1922
CCCP1922
04 декабря в 11:10
Как же он в сборную Бразилии 🇧🇷 хочет? А. клуб в Европе нашёл для подготовки к Чемпионату мира?
112910415
112910415
04 декабря в 11:05
собрал все силы в кулак и прибил аутсайдера ! )
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
04 декабря в 10:38
Опять Папа Карло будет в смятении: 100 %-я готовность Неймара все карты спутала! )
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
04 декабря в 10:25, ред.
...только бы не сорвался !!! Дискотеки,девочки, карнавал!!!
sv_1969
sv_1969
04 декабря в 10:05
Эххх... Если бы не его отношение к футболу, мог бы встать в один ряд с Великими.
shlomo2
shlomo2
04 декабря в 10:05
Главное, что Сантос поднялся на 14 место в таблице перед последним туром. Кэп зарешал в нужный момент.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
04 декабря в 10:02
вроде травмирован сообщали бразильские сми...
хитрый Неймар))
Варвар7
Варвар7
04 декабря в 09:57
Не ужели за ум взялся,или всё таки, что то съел...)))
