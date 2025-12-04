Неймар впервые с 2022 года оформил хет-трик

1764829660

Бразильский нападающий «Сантоса» оформил хет-трик впервые с апреля 2022 года.

Форвард отличился в гостевом матче 37-го тура чемпионата Бразилии против «Жувентуда» (3:0). Последний раз бразилец забивал три гола в одном матче 9 апреля 2022 года, тогда он выступал за французский «Пари Сен-Жермен» и оформил хет-трик в матче чемпионата Франции против «Клермона» (6:1).

«Сантос» благодаря победе поднялся на 14-е место, команда перед последним туром набрала 44 очка и находится в двух очках от 17-го места, с которого начинается зона вылета. «Жувентуд» идет на 19-м месте с 34 очками. В заключительном туре «Сантос» 7 декабря примет «Крузейро».

Неймару 33 года, он выступает за «Сантос» с января, подписав контракт на полгода. Позднее футболист принял решение продлить соглашение до конца 2025 года. «Сантос» является первым клубом в карьере форварда, в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. С августа 2023 года Неймар играл за «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, который расторг с ним контракт в январе 2025-го.