Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Гвардиола о 5:4 против «Фулхэма»: «Я потерял волосы!»

03 декабря 2025, 09:52
ФулхэмЛоготип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)4 : 5Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил победу своей команды со счетом 5:4 над «Фулхэмом» в матче АПЛ. К 54-й минуте «Сити» вел 5:1, но затем трижды пропустил и едва не упустил победу.

Когда один из журналистов спросил Гвардиолу, понравился ли ему сам матч, Гвардиола ответил: «Мне?! Боже мой! Я потерял волосы! Боже мой!»

Более подробно проанализировав матч, Гвардиола сказал:

Я знаю, что вы спросите, что произошло — у меня нет ответа! Это же Премьер-лига, верно? Футбол — это эмоции. Все голы были забиты из-за плохой защиты на краю, мы так глубоко опустились, чтобы защищаться от этих кроссов, нам нужно лучше занимать пространство. Но мы сделали невероятно хорошие вещи, учитывая, насколько сложен этот соперник. Мы забили голы, показали качество, хорошо защищались, но потом у Эрлинга [Холанда] был шанс сделать счет 6:3, а через минуту — 5:4! Когда такое происходит, остается только выживать. Не спрашивайте меня, как, игроки тоже не знают, нужна удача — и в конце концов мы ее получили!

Подписывайся в ВК
Все новости
Исак прокомментировал свой первый гол в АПЛ за «Ливерпуль»
30 ноября
Думбия назвал ошибкой уход из ЦСКА в 2015 году
28 ноября
Думбия считает, что Акинфеев сможет выступать за ЦСКА еще несколько лет
28 ноября
Хаби Алонсо оценил слухи о конфликте с игроками «Реала»
25 ноября
Робсон назвал Симоняна человеком с прекрасной историей
24 ноября
Никита Симонян был и остается для Абхазии родным человеком — Гунба
24 ноября
Сортировать
Все комментарии
Савелий Первый
Савелий Первый ответ sihafazatron (раскрыть)
03 декабря в 14:45
Скоро мс вернётся туда, откуда вылез.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 декабря в 13:01
Не лишённый чувства юмора хороший специалист автоматически превращается в отличного...
Молодчина Пеп!!!!
Варвар7
Варвар7
03 декабря в 12:24
Пеп немного лукавит - от такой игры, у него волосы просто "встали дыбом" внутрь...)))
КЭТиК
КЭТиК
03 декабря в 11:28
Жаль 5-5 не случилось или вообще 6-5...
Capral
Capral
03 декабря в 11:12, ред.
Надо было уточнить- в каком месте он их потерял, потому что на голове, их уже не осталось...
hybecu483azc
hybecu483azc
03 декабря в 10:38
Потерял последние, Пеп будет в парике, оригинально
shlomo2
shlomo2
03 декабря в 10:28
Повезло Пепу, что он лысый. А то все волосы потерял бы после такой нервотрёпки....
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
03 декабря в 10:11
...Пока МЮ....???!!!
shur
shur
03 декабря в 10:10
...то то Я смотрю у дачников на "Крэвен Коттедж" светлее стало!!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
03 декабря в 10:07
в этом сезоне горожане нестабильны, что нехарактерно для команды Пепа
sv_1969
sv_1969
03 декабря в 09:55
Такие игры хороши для болельщиков, но для тренера это валидол)))
LOpp
LOpp
03 декабря в 09:55
в каком году он потерял волосы?
sihafazatron
sihafazatron
03 декабря в 09:54
Гвардиола тоже обещает не стричься пока мю не выиграет 5 игр подряд)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 