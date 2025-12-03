Гвардиола о 5:4 против «Фулхэма»: «Я потерял волосы!»

1764744754

03 декабря 2025, 09:52

Наставник «Манчестер Сити» оценил победу своей команды со счетом 5:4 над «Фулхэмом» в матче АПЛ . К 54-й минуте «Сити» вел 5:1, но затем трижды пропустил и едва не упустил победу.

Когда один из журналистов спросил Гвардиолу, понравился ли ему сам матч, Гвардиола ответил: «Мне?! Боже мой! Я потерял волосы! Боже мой!»

Более подробно проанализировав матч, Гвардиола сказал: