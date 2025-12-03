Гвардиола о 5:4 против «Фулхэма»: «Я потерял волосы!»

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил победу своей команды со счетом 5:4 над «Фулхэмом» в матче АПЛ. К 54-й минуте «Сити» вел 5:1, но затем трижды пропустил и едва не упустил победу.
Когда один из журналистов спросил Гвардиолу, понравился ли ему сам матч, Гвардиола ответил: «Мне?! Боже мой! Я потерял волосы! Боже мой!»
Более подробно проанализировав матч, Гвардиола сказал:
Я знаю, что вы спросите, что произошло — у меня нет ответа! Это же Премьер-лига, верно? Футбол — это эмоции. Все голы были забиты из-за плохой защиты на краю, мы так глубоко опустились, чтобы защищаться от этих кроссов, нам нужно лучше занимать пространство. Но мы сделали невероятно хорошие вещи, учитывая, насколько сложен этот соперник. Мы забили голы, показали качество, хорошо защищались, но потом у Эрлинга [Холанда] был шанс сделать счет 6:3, а через минуту — 5:4! Когда такое происходит, остается только выживать. Не спрашивайте меня, как, игроки тоже не знают, нужна удача — и в конце концов мы ее получили!
