Баринов не станет продлевать контракт с «Локомотивом»

03 декабря 2025, 13:52

Полузащитник и капитан московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Баринов не станет продлевать контракт с командой. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в среду футболист ответил отказом на финальное предложение о продлении соглашения, которое истекает по окончании нынешнего сезона.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого провел 273 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу — чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).

За сборную России Баринов принял участие в 23 играх, записав на свой счет 2 результативных паса. Вместе с национальной командой он участвовал в финальной части чемпионата Европы, который прошел летом 2021 года. На этом турнире сборная России выиграла один матч из трех и не смогла выйти из группы.

arzamas
arzamas
04 декабря в 20:15
Парень устал. Через год жена, дети и родственники его отношение к игроцкой карьере изменят.)
Locomotive Breath
Locomotive Breath
04 декабря в 02:07
Когда подпишет контракт, с какой угодно командой, тогда и будет о чём поговорить. А так - мыльная опера или "устроили тут ромашка"). Поживём - увидим.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Сп62 (раскрыть)
03 декабря в 23:22
Не знал, спасибо за информацию.
В ЦСКА ,дума., он будет очень полезен.
derrik2000
derrik2000
03 декабря в 22:06, ред.
Вот чего не хотел бы, так это того, чтобы Баринов в итоге в Спартаке оказался.
Sergo81
Sergo81
03 декабря в 21:36
Если в Зенит, то на замену осточертевшему барриосу. Нп скамейку этого якоря
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
03 декабря в 21:22, ред.
Меньше интересует куда...
Вопрос - почему???

Локо усилитель конкурентов......
Глушенков в Зенит...
Баринов в ЦСКА...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
03 декабря в 20:39
В Зенит собрался.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
03 декабря в 20:23
Для ЦСКА это не более чем страховочный вариант на случай ухода Кисляка. Не более того. А поскольку уход Кисляка это туманная гипотеза, то и приход Баринова полный аналог. Скорее зенит. Там легпроблема острая
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
03 декабря в 20:18
У ЦСКА в отличие от Зенита нет проблем с лимитом. Сейчас на контракте всего 7легионеров и трое в аренду взяты. Их отправят домой , а 7 оставшихся очень далеко до лимита.
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
03 декабря в 19:52
Локомотиву в январе за Баринова предлагают 500 тысяч. Если для Локо полмиллиона евро не деньги, то летом Дмитрий уйдёт бесплатно.
Vilar
Vilar ответ Yarvi (комментарий удален) (раскрыть)
03 декабря в 19:48
Из всех возможных вариантов, раньше, чем за полгода он отверг. А какие варианты он в январе хочет увидеть: цска или барселону, может быть, псж? Так можно и вне Москвы оказаться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Разумный Шляпник (раскрыть)
03 декабря в 19:39
Лайк за "жощще"....
Vilar
Vilar ответ Yarvi (комментарий удален) (раскрыть)
03 декабря в 19:25
до 30.06.2026г.
Шуня771
Шуня771
03 декабря в 19:25
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    03 декабря в 18:24, ред.
    "Согласно данным инсайдера Ивана Карпова, которые также подтверждают источники «Чемпионата», «армейцы» намерены сделать официальное предложение о покупке хавбека уже в текущее зимнее трансферное окно, предложив за него 500 тысяч евро.
    Изначально руководство «Локомотива» рассчитывало продлить контракт со своим капитаном, однако переговорный процесс был серьезно осложнен действиями бывшего генерального директора клуба Владимира Леонченко.
    Он предложил Баринову новый оклад, который был в полтора раза ниже его нынешней заработной платы.
    Баринов является воспитанником «железнодорожников» и выступает за первую команду с лета 2016 года. Всего он принял участие в 273 матчах, забил 13 голов и отдал 27 результативных передач. Его соглашение с «Локо» истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро."

    ...какие то 500 тысяч...думаю несерьёзно всё это.....
    ...даже при условии что Баринов категорически против переезда в счастье (в зарплатно-титульный рай)...и намерен остаться в столице....
    s2fhr255c7ws
    s2fhr255c7ws
    03 декабря в 18:10
    Ну значит уже нашел куда уйти.
    Разумный Шляпник
    Разумный Шляпник
    03 декабря в 16:49
    Похоже лимит будет жощще со следющего чемпионата и Зенит и ЦСКА об этом знают и заранее русских набирают
    Сп62
    Сп62 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
    03 декабря в 16:48
    Ещё летом по просьбе Челистини ЦСКА начал работу по покупке Баринова. В то время продление контракта Локомотива с опорником ещё не рассматривалось. Теперь, когда решили продлить контракт, Баринов отказался и дал своё согласие на переход в ЦСКА. Даже вмешательство Ротенберга на ситуацию не повлияло.
    Rupertt
    Rupertt
    03 декабря в 16:31
    Ну что, похоже, эпоха заканчивается…
    Дмитрий Баринов — капитан, свой парень, человек, который с детства в «Локо» и всегда бился до конца — решил не продлевать контракт. Как пишут, клуб сделал финальное предложение, но Дима отказал. Если честно, грустно. Такой игрок — редкость.
    Но если он решил идти дальше — уважение. Значит, хочет нового вызова.
    Vilar
    Vilar
    03 декабря в 16:20
    Зачем предавать огласке, информация должна быть, секретной. Тут неприятно будет всем, и клубу и Баринову. Кайфовать будет только агент, это его дурацкая задумка, поднять цену не Баринову, а себе.
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ Alhunah (раскрыть)
    03 декабря в 16:10
    В гранит. )))
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
    03 декабря в 16:00
    ,,Не будет"!!!
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1
    03 декабря в 15:59
    В нынешнем Локо достигнуть чего-то очень будет трудно, да ещё с Галактионовым...
    Баринов не из романтической молодежи- ,,звёздочек" - он хочет быть победителем , а не в шестёрке болтаться, что явно случится с Локо.
    ЦСКА более основательный и серьезный клуб, в отличии от Локо, есть Зенит, Спартак...
    Если, как уже намекают здесь , речь идёт о ЦСКА, то вполне вероятно, что это возможно: не удивлюсь.
    Для ЦСКА он точно будет лишним как игрок: российский паспорт и мастеровитость у Баринова всегда при себе.
    Alhunah
    Alhunah
    03 декабря в 15:58
    В зенит
    Муравьед
    Муравьед
    03 декабря в 15:56
    Железнодорожники рассчитывали продлить контракт с капитаном команды, однако бывший генеральный директор клуба Владимир Леонченко затянул переговоры, предложив Баринову заработную плату в полтора раза меньше нынешней.

    В итоге Дмитрий принял решение не продлевать истекающее летом 2026 года соглашение с «Локомотивом».
    shur
    shur ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    03 декабря в 15:48
    ...главное,чтобы замашек барских не было,не испортил бы молодую поросль! А так любопытно было бы посмотреть! Ну то что пройти себя не даст,это факт,а если не достанит и приложить может! Чур меня,заболтался Ну вообщем интересно...!!!
    Alex_67
    Alex_67
    03 декабря в 15:35
    А вот это несколько неожиданно. Что могло произойти, если ситуация сложилась таким образом?
    Sergo81
    Sergo81
    03 декабря в 15:34, ред.
    Это будет Денисов №2. Ломануться в 30 лет из клуба, чтобы в 32-33 сдать по физике и закончить, не став легендой клуба из-за этих двух лет. Где-то улыбнулся Игорёк Акинфеев.
    Scorp689
    Scorp689
    03 декабря в 15:30
    Надули слишком, пора пар выпускать...
    ZenCh1
    ZenCh1
    03 декабря в 15:21
    Каждый месяц Баринов куда-то сам себя переходит. А Локомотив молодцы, не ведутся.
