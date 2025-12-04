«Лидс» взял верх над «Челси» во встрече АПЛ

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Лидс» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 3:1.
Голами у хозяев отметились: Бийол (6'), Танака (43'), Калверт-Льюин (72'). За гостей забил Нету (50').
По итогам встречи «Лидс» имеет 14 очков, у гостей — 24 очка.
В следующем матче «Лидс» сыграет 6 декабря, соперником будет «Ливерпуль». «Челси» проведет следующий матч 6 декабря, (соперник — «Борнмут»).
Но тут нужно отдать должное и Лидсу. Парни явно начали просыпаться и брать дело в свои... ноги. В прошлом туре были на волосок от того, чтобы отобрать очки у Ман Сити, еще и на выезде, и лишь гол в добавленное время спас горожан от ничьи. Ну а теперь, в родных стенах уверенно обыграли одного из конкурентов за золото нынешнего сезона АПЛ, в лице Челси. Тут стоит только похвалить и тренера и коллектив, которые в нужный момент смогли собраться и переломить ситуацию в свою сторону.
Челси - самая непредсказуемая команда; отсутствие стабильности просто сводит на нет все достоинства клуба, коих немало.
Очень организованная и атлетичная и цепкая команда. И у МС могли вырвать ничью и даже победить. Все это в купе с недооценкой Марески привело к столь сокрушительному поражению Челси. Снова экспериментальный состав поставил. Чтобы лидерам дать отдохнуть, вот и нахватали.
Почему нельзя сделать наоборот. Выводи основу, пусть делают результат. А потом запасных, хоть троллейбусом лягут и будут играть на сохранение.
Нет, сейчас горят 2:0 и нужно спасать игру, выводит основу и эта же основа будет рвать когти и получать травмы, чтобы спасти игру. Это еще хуже чем отдыхать в первом тайме!
Что за логика у Марески которая матч за матчем приводит к потери очков?!
А Лидсу удачи! Уверен, команда Фарке займет достойное мест в таблице АПЛ.
надеюсь. останутся они в элите англ.футбола.
ну а Челси)) кто такой этот Тосин?
наказал синих своими привозами, Араухо укусил его видать.
Лидс с Победой!!!
А еще Хотели Фарке уволить.
Так держать Фарке и Команда!
