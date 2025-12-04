Top.Mail.Ru
«Лидс» взял верх над «Челси» во встрече АПЛ

04 декабря 2025, 01:15
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс3 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Лидс» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Голами у хозяев отметились: Бийол (6'), Танака (43'), Калверт-Льюин (72'). За гостей забил Нету (50').

По итогам встречи «Лидс» имеет 14 очков, у гостей — 24 очка.

В следующем матче «Лидс» сыграет 6 декабря, соперником будет «Ливерпуль». «Челси» проведет следующий матч 6 декабря, (соперник — «Борнмут»).

Drosmo
Drosmo
04 декабря в 10:37
Нынешний Челси - это обезьяна с гранатой. Мечта букмекеров. Никогда не знаешь, что от них ожидать. Разгромить Барселону, после этого показать характер в матче с Арсеналом, где в меньшенстве большую часть игры "синие" просто стояли насмерть, как те 300 спартанцев. И так безвольно проиграть аутсайдеру Лидсу, команде со дна турнирной таблицы.

Но тут нужно отдать должное и Лидсу. Парни явно начали просыпаться и брать дело в свои... ноги. В прошлом туре были на волосок от того, чтобы отобрать очки у Ман Сити, еще и на выезде, и лишь гол в добавленное время спас горожан от ничьи. Ну а теперь, в родных стенах уверенно обыграли одного из конкурентов за золото нынешнего сезона АПЛ, в лице Челси. Тут стоит только похвалить и тренера и коллектив, которые в нужный момент смогли собраться и переломить ситуацию в свою сторону.
shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
04 декабря в 10:10
...в ПЛ-ах точно!!!
shur
shur ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
04 декабря в 10:08
...а что это было 25 ноября с Барселоной ???!!! И сейчас????? Вешаю бутцы на гвоздь!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
04 декабря в 09:11, ред.
Выдать такой перфоманс в меньшинстве с Арсеналом ... и проиграть Лидсу.

Челси - самая непредсказуемая команда; отсутствие стабильности просто сводит на нет все достоинства клуба, коих немало.
azkan
azkan
04 декабря в 08:42
Я смотрел матч Лидса с МС в прошлом туре, теперь вот с Челси вчера.
Очень организованная и атлетичная и цепкая команда. И у МС могли вырвать ничью и даже победить. Все это в купе с недооценкой Марески привело к столь сокрушительному поражению Челси. Снова экспериментальный состав поставил. Чтобы лидерам дать отдохнуть, вот и нахватали.
Почему нельзя сделать наоборот. Выводи основу, пусть делают результат. А потом запасных, хоть троллейбусом лягут и будут играть на сохранение.
Нет, сейчас горят 2:0 и нужно спасать игру, выводит основу и эта же основа будет рвать когти и получать травмы, чтобы спасти игру. Это еще хуже чем отдыхать в первом тайме!
Что за логика у Марески которая матч за матчем приводит к потери очков?!

А Лидсу удачи! Уверен, команда Фарке займет достойное мест в таблице АПЛ.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ ABir (раскрыть)
04 декабря в 07:43
Даже середняком не назовешь Лидс, посмотрев на его позицию в таблице))
CCCP1922
CCCP1922
04 декабря в 07:43
Это не первый сюрприз в АПЛ. Будут и ещё — думаю в ближайшем туре...
Van Vanovich
Van Vanovich ответ IKER-RAUL (раскрыть)
04 декабря в 07:39
)) типун тебе на язык)). Не надо))
shlomo2
shlomo2
04 декабря в 07:28
Челси опускаются они таким образом по итогам этого тура на четвёртую позицию, ну а "Лидс", в свою очередь, уверенно выползает из трио аутсайдеров!
t62xvk7cut7z
t62xvk7cut7z
04 декабря в 07:17
В АПЛ очень много неожиданных результатов, надо ставить против записных фаворитов.
112910415
112910415
04 декабря в 05:36
ужасные перепады у Челси !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
04 декабря в 04:00
Лидс. конечно, молодцы!
надеюсь. останутся они в элите англ.футбола.
ну а Челси)) кто такой этот Тосин?
наказал синих своими привозами, Араухо укусил его видать.
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ Van Vanovich (раскрыть)
04 декабря в 01:42
не удивлюсь, если павлины в субботу обыграют красных
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 декабря в 01:41
В АПЛ как в РПЛ любой может обыграть любого...
Лидс с Победой!!!
ABir
ABir
04 декабря в 01:38
Блестящая игра Челси в ЛЧ, и обидный проигрыш середняку АПЛ
Van Vanovich
Van Vanovich
04 декабря в 01:23
Лидс обидно проиграл МС. Теперь Челси разгромил.
А еще Хотели Фарке уволить.
Так держать Фарке и Команда!
