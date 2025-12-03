Английский футболист погиб, переходя железнодорожные пути

1764751326

03 декабря 2025, 11:42

Английский футболист погиб, пытаясь перейти железнодорожные пути на противоположную платформу после того, как пропустил свою остановку. Детали происшествия, случившегося еще в начале апреля, стали известны после длительного следственного разбирательства.

Сообщается, что 26-летний Олаолува Дараниджо возвращался домой после ночной прогулки по Лондону, когда был поражен током на станции Стоун-Кроссинг в Гринхите. По данным местной полиции, выяснилось, что он пропустил свою остановку в Крейфорде и оказался в Стоун-Кроссинг, где и вышел из поезда.

Полицейские рассказали, что тело было найдено посреди путей между двумя платформами в 00:13 6 апреля. Кроме того, по мнению полиции, игрок, который также работал бухгалтером, пытался перейти на другую платформу. Он пытался добраться до другой платформы, чтобы вернуться домой, предположили в полиции.

Согласно отчетам, на момент смерти в организме Дараниджо были обнаружены алкоголь и кокаин. Однако власти заявили, что этот факт не повлиял на его гибель. Причиной смерти было названо поражение электрическим током.