Названы претенденты на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards

03 декабря 2025, 16:14

Объявлены номинанты на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards 2025. В финальный список вошли шесть игроков французского клуба ПСЖ.

За звание лучшего игрока также будут бороться четыре игрока «Барселоны», два игрока «Реала Мадрид» и по одному игроку из «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуля».

Церемония награждения состоится 28 декабря 2025 года в Дубае, ОАЭ. Победителем прошлого года стал нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.

Напомним, что «Золотой мяч» 2025 года достался нападающему ПСЖ Усману Дембеле, набравшему 1380 очков. Он опередил полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля. Третье место занял полузащитник ПСЖ Витинья.

Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
03 декабря в 21:08
Если шуток не понимаешь- ни слова больше от меня не дождешься.
Будь здрав.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
03 декабря в 21:04
    8mby273qprhn
    8mby273qprhn
    03 декабря в 21:04
    Игроков ПСЖ похоже набрали для массовки.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    03 декабря в 20:49
    Твои? В смысле, крепостные?)))
    Capral
    Capral
    03 декабря в 20:48
    После того, как Кейн регулярно проваливает ЛЧ в Баварии, мнение о нем поменялось. Впрочем, моё мнение о нем никогда и не было очень высоким, он знатный бомбардир внутренних турниров...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    03 декабря в 20:41, ред.
    Барселонские, Реаловские, Сити и Челси - все мимо кассы. Из 6- ки ПСЖ будем пацанов выбирать! Ушастый рулит во все времена ( за исключением ЧЕ и ЧМ)

    Я б из своих Витинье отдал. Скромный, умный, надёжный... - как Тойота Камри !!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    03 декабря в 20:02
    Ну Кварацхелию включили чтоб уважаемому Капралу тут не скучно было....))

    А так....думаю Рафинья...без вариантов...
    CCCP1922
    CCCP1922 ответ Варвар7 (раскрыть)
    03 декабря в 19:35
    Да, много разных призов придумывают и раздают... Круче всех поступила итальянская газета.
    DXTK
    DXTK
    03 декабря в 19:21
    Надеюсь Рафинья хоть тут возьмет награду, но скорей всего ее разыграет Дембеле и Ямаль....... и отдадут французу....ну требл же, хотя ему и так отдали ЗМ........теперь надо награду дать именно по справедливости а не за большие трофеи.
    Варвар7
    Варвар7
    03 декабря в 18:45
    28 декабря 2025 года в Дубае, кто то получит "глобальный" приз - В общем даёшь "Больше призов - хороших и разных!"...)
    Capral
    Capral ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    03 декабря в 18:19, ред.
    Хорошо хоть еще Кейна не втащили.
    shlomo2
    shlomo2
    03 декабря в 17:53
    Хорошая сборная Европы получилась... :))))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    03 декабря в 17:28
    А что тут забыли Салах и Левандовски?
    shur
    shur ответ Rupertt (раскрыть)
    03 декабря в 17:22
    ..это всего лишь " Шоу ",выводы делаем сами,ребятушки!
    28 декабря в отеле Atlantis The Royal, окруженном непревзойденной роскошью, состоится 16-я церемония вручения наград Globe Soccer Dubai Awards, которая представит весь мир футбола. Это престижное мероприятие в очередной раз подчеркивает ведущую роль Дубая в футбольной индустрии.
    Karkaz
    Karkaz
    03 декабря в 16:46
      Capral
      Capral ответ Karkaz (раскрыть)
      03 декабря в 16:44
        Karkaz
        Karkaz ответ Capral (раскрыть)
        03 декабря в 16:42
          Capral
          Capral ответ Karkaz (раскрыть)
          03 декабря в 16:41
            Karkaz
            Karkaz ответ Capral (раскрыть)
            03 декабря в 16:39
              Capral
              Capral ответ Karkaz (раскрыть)
              03 декабря в 16:37
              Как ты понимаешь -он может только с.....ть.
              А ты, если не способен меня переиграть в личном споре, не позорься, хотябы на публике, 20 лет немецкий футбол.
              Capral
              Capral
              03 декабря в 16:35
              Ну взяли бы уже всех из ПСЖ, чего мелочиться. Мало того, что нигеру дали только за победу в ЛЧ, так теперь, еще 6 человек решили затащить. Тупость и мерзость чинуш из УЕФА.
              Karkaz
              Karkaz
              03 декабря в 16:35
              Вот те на, Хвичу опять номинировали на лучшего игрока, кто то будет недоволен)
              Rupertt
              Rupertt
              03 декабря в 16:30
              Ну всё, скоро Globe Soccer превратится в внутреннюю премию ПСЖ. Шесть человек в номинации — это даже не смешно уже. Такое чувство, что они просто список состава распечатали. Интересно, сколько ещё наград нужно выдать Дембеле, чтобы Катар наконец успокоился? “Золотой мяч” дали, теперь и Globe Soccer под него стелют.
