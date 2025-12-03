Названы претенденты на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards

1764767682

03 декабря 2025, 16:14

Объявлены номинанты на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards 2025. В финальный список вошли шесть игроков французского клуба ПСЖ .

За звание лучшего игрока также будут бороться четыре игрока «Барселоны», два игрока «Реала Мадрид» и по одному игроку из «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуля».

Церемония награждения состоится 28 декабря 2025 года в Дубае, ОАЭ . Победителем прошлого года стал нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.