Названы претенденты на звание игрока года по версии Globe Soccer Awards

Объявлены номинанты на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards 2025. В финальный список вошли шесть игроков французского клуба ПСЖ.
За звание лучшего игрока также будут бороться четыре игрока «Барселоны», два игрока «Реала Мадрид» и по одному игроку из «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуля».
Церемония награждения состоится 28 декабря 2025 года в Дубае, ОАЭ. Победителем прошлого года стал нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.
Напомним, что «Золотой мяч» 2025 года достался нападающему ПСЖ Усману Дембеле, набравшему 1380 очков. Он опередил полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля. Третье место занял полузащитник ПСЖ Витинья.
Я б из своих Витинье отдал. Скромный, умный, надёжный... - как Тойота Камри !!!
А так....думаю Рафинья...без вариантов...
28 декабря в отеле Atlantis The Royal, окруженном непревзойденной роскошью, состоится 16-я церемония вручения наград Globe Soccer Dubai Awards, которая представит весь мир футбола. Это престижное мероприятие в очередной раз подчеркивает ведущую роль Дубая в футбольной индустрии.
