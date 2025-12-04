Top.Mail.Ru
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Сандерлендом»

04 декабря 2025, 01:15
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб СандерлендСандерлендМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ливерпуль» и «Сандерленд». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Голом у хозяев отметился: Мукиеле (81', автогол). За гостей забил Талби (67').

По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 22 очка, у гостей — 23 очка.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет 6 декабря, соперником будет «Лидс». «Сандерленд» проведет следующий матч 6 декабря, (соперник — «Манчестер Сити»).

xajaks
xajaks
04 декабря в 16:58
Такого Салаха надо в Египет послать, пусть лучше к кубку африки готовится, больше пользы будет...
shur
shur
04 декабря в 10:17
...на Ливер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sv_1969
sv_1969
04 декабря в 09:28
Казалось Ливерпулю падать уже некуда... Ан нет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
04 декабря в 08:42
А судя по фото там Ливер погром Сандеру устроил...
Автор так лысого тюльпана троллит ? )
Alex_67
Alex_67
04 декабря в 07:59
Ливерпуль продолжает терять очки, а мы теряем его. Неужели кредит доверия тренер ещё не использовал? Терпение у хозяев Ливерпуля безгранично. Мне кажется, что Слот, порой, сам думает: — "Да когда вы меня уже уволите, чёрт побери?". Интересно, как там всё происходит, на самом деле?
shlomo
shlomo
04 декабря в 07:25
Изидор снова не забил... Первая ничья красных в чемпионате! Не думаю, что сильно мерсисайдцы этому рады, но в консерватории откровенно что-то не то. Может, схему поменять как-то? Не знаю..... Черных котов, которые не проиграли на глазах Филлипса, стоит похвалить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
04 декабря в 07:19
игроки Ливерпуля еще радовались этой ничьи
112910415
112910415
04 декабря в 05:34
" Ливерпуля больше нет,
От игры пропал и след ..."
Варвар7
Варвар7
04 декабря в 03:29
Смотрел концовку матча. Да видно у "Ливера" дела совсем плохо. Смогли сравнять и то с помощью рикошета , да и как показалось , когда "Коты" выглядели совсем расслабленными...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
04 декабря в 01:34
Единственный плюс сегодня это наконец то гол Флориана!!!
и то с.ки отобрали, записали автогол))))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
04 декабря в 01:32
красные отскочили на Энфилде!!! слота надо поблагодарить за прошлый сезон и оправить домой.....
никакого просвета, Полная импотенция в атаке, защита проходной двор, прессинг одно название по факту бестолковая беготня...имея такой состав, таких игроков голландец не может организовать игру, Абсолютно нет командных действий, каждый играет сам по себе...бестолковые перекатывание мяча поперек поля и назад - игроки не знают , что делать, кто куда должен бежать, кто открываться, кто страхует и так далее....
кстати, слот должен половину своей з/п отдать Кьезе - игрок, которого он маринует на лавке, когда выходит на 10-15 минут умудряется спасать задницу тренера , причем уже не раз как и сегодня.....

Сандерленд молодцы играли очень достойно!
Van Vanovich
Van Vanovich
04 декабря в 01:28, ред.
Ах, какой был дальний фантастический пас вратаря Сандерленда Рёфса в конце игры.
Даже лучшие распасовщики мира не смогут дать такой дальний, сумасшедший пас.)
Van Vanovich
Van Vanovich
04 декабря в 01:26
Санлерленд играют как топы, высокий прессинг, постоянное давление на соперника. Физически хорошо подготовлены. Удачи в дальнейших играх. Ле Бриса с такими темпами заберут тренером в команду статусом повыше.
Van Vanovich
Van Vanovich
04 декабря в 01:24
Сандерленд почти у всех топов где кровь попил, где скальп сняли))
