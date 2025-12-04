«Ливерпуль» сыграл вничью с «Сандерлендом»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Ливерпуль» и «Сандерленд». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Голом у хозяев отметился: Мукиеле (81', автогол). За гостей забил Талби (67').
По итогам встречи «Ливерпуль» имеет 22 очка, у гостей — 23 очка.
В следующем матче «Ливерпуль» сыграет 6 декабря, соперником будет «Лидс». «Сандерленд» проведет следующий матч 6 декабря, (соперник — «Манчестер Сити»).
Даже лучшие распасовщики мира не смогут дать такой дальний, сумасшедший пас.)
никакого просвета, Полная импотенция в атаке, защита проходной двор, прессинг одно название по факту бестолковая беготня...имея такой состав, таких игроков голландец не может организовать игру, Абсолютно нет командных действий, каждый играет сам по себе...бестолковые перекатывание мяча поперек поля и назад - игроки не знают , что делать, кто куда должен бежать, кто открываться, кто страхует и так далее....
кстати, слот должен половину своей з/п отдать Кьезе - игрок, которого он маринует на лавке, когда выходит на 10-15 минут умудряется спасать задницу тренера , причем уже не раз как и сегодня.....
Сандерленд молодцы играли очень достойно!
