Мбаппе вышел на пятое место по голам за календарный год в XXI веке

04 декабря 2025, 09:03

Французский нападающий испанского футбольного клуба «Реал» Килиан Мбаппе вышел на пятое место по голам за календарный год в XXI веке.

В среду в матче чемпионата Испании против «Атлетика» (3:0) Мбаппе забил дважды и довел число голов в 2025 году за «Реал» и сборную Франции до 62.

Лидером по числу голов за календарный год является аргентинский нападающий Лионель Месси, в 2012 году забивший 91 гол. Второе место делят португальский нападающий Криштиану Роналду и польский форвард Роберт Левандовски, забившие 69 голов в 2013 и 2021 годах соответственно. На четвертом месте располагается Роналду с 63 голами в 2014 году.

Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Drosmo (раскрыть)
04 декабря в 15:21
Я делаю ставку, что не побьют рекорд Месси
25процентный клоун
25процентный клоун
04 декабря в 13:30
Нужно отталкиваться от количества матчей ,значимости голов и каким приёмом они отправлены в ворота.
Например, шикарные голы Дениса Глушакова принесли чемпионство Спартаку, а не менее шикарные голы Алекса нет, и не важно сколько их было забито.
Ruslik1982
Ruslik1982
04 декабря в 13:22
и еще 40 передач в тот год
Ruslik1982
Ruslik1982
04 декабря в 13:22
91 гол за год... многие за всю карьеру столько не забивает
chvee5act3v7
chvee5act3v7
04 декабря в 13:15
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ-КОРОЛЕВСКИЙ РЕАЛ стал командой одного игрока Африканского Камерунского Эму-это политика Переса!!!
Sergo81
Sergo81
04 декабря в 11:38
Нужно забирать 4 место и это будет достойно в такой компании.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
04 декабря в 10:55
Догнать Земных ребят Кильяну сам Бог велел..., но Инопланетянин - есть Инопланетянин, увы. )
Drosmo
Drosmo
04 декабря в 10:22, ред.
Роналду и Левандовски вполне по силам догнать Килиану, хотя и нужно сильно постараться. Нужно забить 7 голов в четырех играх, задача не из лёгких, но Мбаппе уже доказывал, что такие задачи для него вполне решаемы. А вот рекорд Месси наверное еще долго останется недосягаемым, хотя кто знает...
shur
shur
04 декабря в 10:21
...когда Мадрид побеждает,тут и Мбаппе голам будешь рад !!!
Пока !!! Не всё так просто в закулисье!
Гость
