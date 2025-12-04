Мбаппе вышел на пятое место по голам за календарный год в XXI веке

1764828231

Французский нападающий испанского футбольного клуба «Реал» вышел на пятое место по голам за календарный год в XXI веке.

В среду в матче чемпионата Испании против «Атлетика» (3:0) Мбаппе забил дважды и довел число голов в 2025 году за «Реал» и сборную Франции до 62.

Лидером по числу голов за календарный год является аргентинский нападающий Лионель Месси, в 2012 году забивший 91 гол. Второе место делят португальский нападающий Криштиану Роналду и польский форвард Роберт Левандовски, забившие 69 голов в 2013 и 2021 годах соответственно. На четвертом месте располагается Роналду с 63 голами в 2014 году.