Холанд оценил достижение отметки в 100 голов в АПЛ

03 декабря 2025, 15:44

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал свой 100-й гол в АПЛ. Норвежец достиг отметки в 100 мячей быстрее всех в истории лиги.

Холанд после игры с «Фулхэмом» сказал:

Я горжусь и счастлив, что достиг отметки в 100 голов в Премьер-лиге. Но когда ты нападающий «Сити», ты должен показывать отличные результаты. И это моя работа.

Люди должны критиковать меня, если я не забиваю, это нормально, так что в конце концов, как я уже сказал, я должен показывать результаты!

qgaxcr5ajh28
qgaxcr5ajh28
03 декабря в 21:14
С командой ему конечно повезло,вся на него работает
Alex_67
Alex_67
03 декабря в 19:38
Молодец, Эрлинг!!! Больше нечего и сказать...
shlomo
shlomo
03 декабря в 17:58
Киборг, робот, норвежский бомбардиро-викингиро... называй как хочешь....:)))
Rupertt
Rupertt
03 декабря в 16:31
Ну что тут сказать — машина! Холанд сотку в АПЛ оформил быстрее всех в истории, как будто это вообще обычное дело. И при этом он сам говорит, что «должен показывать результат», будто забивать по 30–40 за сезон — это просто рабочая норма.

Круто, что он понимает давление и не ноет, а наоборот — принимает критику и продолжает штамповать голы. Такой менталитет и делает из нападающих легенд.

Если он в таком темпе продолжит, то вся статистика АПЛ скоро под него перепишется.
shlomo2
shlomo2
03 декабря в 15:48
Холанд вчера побил рекорд Ширера .... но пока не самый главный — всего лишь быстрее всех воткнул сотку голов в АПЛ! ... Теперь на очереди главное достижение всей лиги.... осталось забить еще 161 мяч.
Варвар7
Варвар7
03 декабря в 15:47, ред.
Гордый , cчастливый норвежский парень...)
