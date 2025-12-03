Холанд оценил достижение отметки в 100 голов в АПЛ

Форвард «Манчестер Сити» прокомментировал свой 100-й гол в АПЛ . Норвежец достиг отметки в 100 мячей быстрее всех в истории лиги.

Холанд после игры с «Фулхэмом» сказал:

Я горжусь и счастлив, что достиг отметки в 100 голов в Премьер-лиге. Но когда ты нападающий «Сити», ты должен показывать отличные результаты. И это моя работа.

Люди должны критиковать меня, если я не забиваю, это нормально, так что в конце концов, как я уже сказал, я должен показывать результаты!