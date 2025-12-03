Top.Mail.Ru
Уэйн Гретцки примет участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу

03 декабря 2025, 23:09

Лучший бомбардир в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) канадец Уэйн Гретцки примет участие в церемонии жеребьевки финальной стадии чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В церемонии также примут участие победитель семи Супербоулов, бывший игрок в американский футбол Том Брэди, четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил и трижды самый ценный игрок Американской лиги Главной лиги бейсбола (MLB) Аарон Джадж.

«Футбол обладает уникальной способностью объединять людей со всего мира и оказывать положительное влияние, и я с нетерпением жду, когда мы примем самый масштабный чемпионат мира. Я очень рад быть частью жеребьевки, которая определит судьбу команд-участниц и вызовет эмоции по всему миру. Для меня лично это будет незабываемый момент», — сказал Гретцки.

Гретцки 64 года, он является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли. В прошлом сезоне российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд канадца по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент на счету россиянина 909 голов, Гретцки забросил 894 шайбы, также на его счету 1 963 результативные передачи.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

Baggio R.
Baggio R. ответ Alex_67 (раскрыть)
04 декабря в 15:58
Да не, он до 40 играл. Но очень много пропустил. У Марио даже 1000 матчей нет в регулярке. Целый сезон как-то лечился. Потом карьеру завершал, но спустя три года вернулся.
adekvat
adekvat ответ CCCP1922 (раскрыть)
04 декабря в 06:06
Поздно уже Ови партнеров подгонять, самому скоро на пенсию.
Alex_67
Alex_67 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
04 декабря в 01:54
Карьере Лемье помешали травмы, он рано ушёл из спорта....
Alex_67
Alex_67
04 декабря в 01:51
Рекорд Уэйна по передачам пока недоступен. Любая тройка становилась ударной, когда в её составе выходил Уэйн Гретцки. Этого человека знают все в мире - как Джордана, Роналду, Месси... Теперь и Овечкин тоже среди них...
CCCP1922
CCCP1922
04 декабря в 01:40
Его достижения ещё долго будут обсуждать, но... Вот бы Овечкину таких партнёров, как у Гретцки в Эдмонтоне?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
04 декабря в 00:09
Великий..., что уж там. В 1987-м на Кубке Канады вырвали у наших золото. Лемье и Грецки тогда зароляли.
shur
shur
04 декабря в 00:03
......лучших представляют, почётно и заслуженно! Футбол-праздник для всех!!!
