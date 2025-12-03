Уэйн Гретцки примет участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу

1764792577

03 декабря 2025, 23:09

Лучший бомбардир в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги ( НХЛ ) канадец Уэйн Гретцки примет участие в церемонии жеребьевки финальной стадии чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола ( ФИФА ).

В церемонии также примут участие победитель семи Супербоулов, бывший игрок в американский футбол Том Брэди, четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации ( НБА ) Шакил О'Нил и трижды самый ценный игрок Американской лиги Главной лиги бейсбола (MLB) Аарон Джадж.

«Футбол обладает уникальной способностью объединять людей со всего мира и оказывать положительное влияние, и я с нетерпением жду, когда мы примем самый масштабный чемпионат мира. Я очень рад быть частью жеребьевки, которая определит судьбу команд-участниц и вызовет эмоции по всему миру. Для меня лично это будет незабываемый момент», — сказал Гретцки.

Гретцки 64 года, он является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли. В прошлом сезоне российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд канадца по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ . На данный момент на счету россиянина 909 голов, Гретцки забросил 894 шайбы, также на его счету 1 963 результативные передачи.