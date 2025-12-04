Top.Mail.Ru
«Арсенал» одержал победу над «Брентфордом» в чемпионате Англии

04 декабря 2025, 00:30
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Брентфорд». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами у хозяев отметились: Мерино (11'), Сака (90+1').

По итогам встречи «Арсенал» имеет 33 очка, у гостей — 19 очков.

В следующем матче «Арсенал» сыграет 6 декабря, соперником будет «Астон Вилла». «Брентфорд» проведет следующий матч 6 декабря, (соперник — «Тоттенхэм»).

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
04 декабря в 11:02
Брентфорд - крепкий орех, который многие топы Англии не могут расколоть.
Но Арсенал сдюжил, ибо обладает реальной силой.
sv_1969
sv_1969
04 декабря в 06:17
Пока Арсенал уверенно идёт к чемпионству
w4xdahrzr544
w4xdahrzr544
04 декабря в 06:10
На этот раз думаю первое место уже не отдадут
andrewheat
andrewheat ответ Jeck Denielse (раскрыть)
04 декабря в 05:44
Хотелось бы
112910415
112910415
04 декабря в 05:43
кругом лидеры !
andrewheat
andrewheat ответ Alex_67 (раскрыть)
04 декабря в 05:42
Согласен, спады у них регулярные. Но тем не менее, руки не опускают, к каждому новому сезону собираются и начинают его за здравие. Хотелось бы, чтобы в этом сезоне они наконец-то взяли АПЛ.
andrewheat
andrewheat
04 декабря в 05:40
Станьте хоть в этом сезоне чемпионами)
Alex_67
Alex_67
04 декабря в 03:57
Арсенал забил второй гол уже в добавленное время... Это значит, что Канониры играли до финального свистка. Пока у них все получается в АПЛ. Но это уже было несколько лет подряд - капитальный спад на самом финише. Лига чемпионов особый случай, я не помню, чтобы её выигрывала команда, ровно, без сбоев, прошедшая весь турнир. Посмотрим, хватит ли сил...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
04 декабря в 01:40
Арсенал сегодня первый в Англии....первый в ЛЧ....
Интересно хватит пороха на весь сезон...
Удачи парням...
shur
shur
04 декабря в 01:00
...клепают ядра Пушкари, с победой!!!
