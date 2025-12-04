«Арсенал» одержал победу над «Брентфордом» в чемпионате Англии

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Арсенал» и «Брентфорд». Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами у хозяев отметились: Мерино (11'), Сака (90+1').
По итогам встречи «Арсенал» имеет 33 очка, у гостей — 19 очков.
В следующем матче «Арсенал» сыграет 6 декабря, соперником будет «Астон Вилла». «Брентфорд» проведет следующий матч 6 декабря, (соперник — «Тоттенхэм»).
Но Арсенал сдюжил, ибо обладает реальной силой.
Интересно хватит пороха на весь сезон...
Удачи парням...
