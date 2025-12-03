Симеоне уверен, что Рафинья должен был выиграть «Золотой мяч»

Наставник «Атлетико» после матча против «Барселоны» (1:3) выразил удивление тем фактом, что вингер каталонцев не получил «Золотой мяч».

Симеоне сказал:

Я не понимаю, почему Рафинья не получил «Золотой мяч».

Он невероятный игрок. Он может играть везде. Как крайний нападающий, как полузащитник, как нападающий или даже как крайний защитник.

Он может забивать, он может создавать моменты, он прессингует и много бегает. Я люблю Рафинью.