Симеоне уверен, что Рафинья должен был выиграть «Золотой мяч»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне после матча против «Барселоны» (1:3) выразил удивление тем фактом, что вингер каталонцев Рафинья не получил «Золотой мяч».
Симеоне сказал:
Я не понимаю, почему Рафинья не получил «Золотой мяч».
Он невероятный игрок. Он может играть везде. Как крайний нападающий, как полузащитник, как нападающий или даже как крайний защитник.
Он может забивать, он может создавать моменты, он прессингует и много бегает. Я люблю Рафинью.
Если принципиально, то любой футболист может играть везде. Весь вопрос как. Вон Вальверде в Реале поставили на правый фланг обороны... и цепь накинули, мол сиди там и круши/ломай всё что к тебе движется... Ну а че ему делать ? Пошёл исполнять, - " тушить пожар" в обороне. Что из этого вышло ? Ну в условиях дефицита дефов Анчелотти вчера, а Алонсо сегодня, отчасти устранили течь. Какой ценой ? Теперь мы не видим пушечных ударов Вальверде и наблюдаем брешь в середине поля.
Так и с Рафой..., - такой же Фигаро в условиях травм и кадрового дефицита в Барселоне, не более..
