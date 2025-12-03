Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2025/2026

Симеоне уверен, что Рафинья должен был выиграть «Золотой мяч»

03 декабря 2025, 11:46
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне после матча против «Барселоны» (1:3) выразил удивление тем фактом, что вингер каталонцев Рафинья не получил «Золотой мяч».

Симеоне сказал:

Я не понимаю, почему Рафинья не получил «Золотой мяч».

Он невероятный игрок. Он может играть везде. Как крайний нападающий, как полузащитник, как нападающий или даже как крайний защитник.

Он может забивать, он может создавать моменты, он прессингует и много бегает. Я люблю Рафинью.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гвардиола о 5:4 против «Фулхэма»: «Я потерял волосы!»
03 декабря
Исак прокомментировал свой первый гол в АПЛ за «Ливерпуль»
30 ноября
Думбия назвал ошибкой уход из ЦСКА в 2015 году
28 ноября
Думбия считает, что Акинфеев сможет выступать за ЦСКА еще несколько лет
28 ноября
Хаби Алонсо оценил слухи о конфликте с игроками «Реала»
25 ноября
Робсон назвал Симоняна человеком с прекрасной историей
24 ноября
Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
03 декабря в 19:20
Лучше бы научился упираться Барселоне. Что ни матч, то поражение.
112910415
112910415
03 декабря в 18:01
"И пряников сладких всегда не хватает для всех "...
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
03 декабря в 16:23
Рафинья в том сезоне не сделал вообще ничего. ни голов, ни передач, ни титулов. какой ему ЗМ, что за бред?
Николай Жунин
Николай Жунин
03 декабря в 13:57
8 мячей Месси обесценили этот приз,
jfyye745z9zd
jfyye745z9zd
03 декабря в 13:46
Главные претенденты те, кто больше всех забивает.
КЭТиК
КЭТиК
03 декабря в 13:42
Так ведь и там сплошная коррупция и кумовство.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 декабря в 12:57, ред.
По-моему и без Симеоне все это поняли....

Не поклонник Барсы...скорее наоборот...
Но Рафинья заслужил Золотой Мяч....гораздо больше чем тот кому он в итоге достался....

Глупейшая привязка Золотого Мяча к титулам помешала...так часто бывает...у неумных голосовальщиков....
Grizly88
Grizly88
03 декабря в 12:56, ред.
Рафик должен был получить мячик ? Да провел хороший сезон но Дембеле тоже провел хороший сезон и выиграл лч , Рафинья должен был быть на втором месте, а Ямаль на 3. Ну и не было много шума вокруг Рафиньи , Рафинья и Дембеле провели одинаковый хороший сезон, вокруг Дембеле тоже не было много шума и Франц футбола была четкий план тот кто выиграет лч тому отдадут мяч, Шас Месси и Роналду нету поэтому шас так будут разыгрывать мяч, а вокруг Ямаль был хайп поэтому поставили на вторую строчку.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
03 декабря в 12:54
в Лидсе Рафинья был хорош.
он лучший игрок в системе Флика.
может быть, в летом бразилец вернется в АПЛ, но сейчас Рафинья, Ямаль и Педри самые важные игроки Барселоны.
shlomo2
shlomo2
03 декабря в 12:50
Рафинья не получил ЗМ из-за двух причин.
1. Барса сделала ставку на Ямаля.
2. Париж выиграл ЛЧ.
shlomo
shlomo
03 декабря в 12:48
Рафинья очень хорош был в прошлом сезоне. Много игр вытащил и я считаю, что чемпионство Барсы во многом благодаря и ему было. Я рад, что ошибался на его счет. Думал перед стартом прошлого сезона, что его в Аравию надо за 80 млн. продавать. Но хорошо, что сохранили его. Раскрылся.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
03 декабря в 12:42, ред.
По мне так Симеоне идеализирует бразила.
Если принципиально, то любой футболист может играть везде. Весь вопрос как. Вон Вальверде в Реале поставили на правый фланг обороны... и цепь накинули, мол сиди там и круши/ломай всё что к тебе движется... Ну а че ему делать ? Пошёл исполнять, - " тушить пожар" в обороне. Что из этого вышло ? Ну в условиях дефицита дефов Анчелотти вчера, а Алонсо сегодня, отчасти устранили течь. Какой ценой ? Теперь мы не видим пушечных ударов Вальверде и наблюдаем брешь в середине поля.

Так и с Рафой..., - такой же Фигаро в условиях травм и кадрового дефицита в Барселоне, не более..
Alex_67
Alex_67
03 декабря в 12:40
Зачем это нужно Симеоне? Все уже успокоились...
ws94kxzf4je4
ws94kxzf4je4
03 декабря в 12:37
Пока у руля ФИФА будет коррупционер-Инфантино,ни один Бразилец не получит ЗМ,на очереди Африканцы,они платят и заказывают музыку!!!
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
03 декабря в 12:13
..давайте не будем судить по мнению Тренера проигравшей команды! Мы то знаем,есть серые кардиналы,те кто жалуют,
а могут и оставить ни с чем! Парень,какой парень,уже мужик
играет не стабильно,верней не всегда ровно ! А Вини-жалко малыша,отдали каталонцу в тот раз ЗМ и где Он, а малыш просел
основательно...!!!
Capral
Capral ответ Nenash (раскрыть)
03 декабря в 12:10
Разыграется еще...
Capral
Capral
03 декабря в 12:09
Полностью согласен и подтверждаю!!! Раф действительно потрясающий игрок и сыграл ярче, чем нигер!!! Но ведь понятно, почему нигеру дали...
Nenash
Nenash
03 декабря в 12:05
Походу он и играет так, потому что не выиграл. ЗМ по-разному влияет на людей.. Вини знает.. 😄
sv_1969
sv_1969
03 декабря в 11:57
Не всегда получается то чего мы хотим
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 