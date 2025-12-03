Top.Mail.Ru
Роналду претендует на звание лучшего игрока Ближнего Востока

пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
03 декабря в 22:37
храм, освященный в его честь))
как раз место вручения приза
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ jRest (раскрыть)
03 декабря в 21:56
Скорее всего, после завершения карьеры Криштиану Роналду, в действительности и сделают какой-нибудь приз имени Роналду.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
03 декабря в 21:42
трофей заслужил Бензема.
за два года француз выиграл два трофея - Кубок короля и чемпионат 2024-25.
jRest
jRest
03 декабря в 21:01
Интересно, когда будет организована премия имени Криштиану, до или после завершения карьеры? 🤔
Nenash
Nenash
03 декабря в 20:53, ред.
Что значит претендует?.. 🤭.. Он её уже получил.. Мендеш бестрофейника ни в одну "номинацию" больше ни всунул.. 🤣
particular
particular ответ shlomo2 (раскрыть)
03 декабря в 20:35
Халям-балям!
Кто-то... Сам теряюсь в догадках... Так всё непредсказуемо...
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
03 декабря в 20:33
Добрый вечер!
Спасибо, понятно.
sv_1969
sv_1969 ответ КЭТиК (раскрыть)
03 декабря в 20:24
Так сказать магия имени)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
03 декабря в 20:16
Добрый вечер.

Иногда комментарии могут убираться из лучших как для ротации комментариев в блоке лучших, так и по иным причинам, также иногда комментарий может попасть в блок по ошибке.
shlomo2
shlomo2 ответ particular (раскрыть)
03 декабря в 20:11
Добра !

Блин.. Такая интрига. Кто же в этот раз?......
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 декабря в 19:50
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду претендует на награду лучшему игроку Ближнего Востока, Дальнего Запада, Восточного Юга, Западного Севера и Архипелага Норденшельда....
Vilar
Vilar
03 декабря в 19:33
Сколько еще на земном шаре частей, ужас, и везде свой Роналдо.
sv_1969
sv_1969 ответ 6aaqddht87qy (раскрыть)
03 декабря в 18:45
Как же ему жить то теперь)))
particular
particular
03 декабря в 18:37
Введённая номинация не предполагает инакомыслия и конкуренции...
sv_1969
sv_1969
03 декабря в 18:22
)))))))
КЭТиК
КЭТиК
03 декабря в 18:13
Даже если не лучший, все равно признают лучшим.
t0s1k
t0s1k ответ kovalev-barin (раскрыть)
03 декабря в 18:08
так он каждый год лучший бомбардир и самый ценный игрок ты шо гонишь?)
112910415
112910415
03 декабря в 18:04
он шёл к этому всю жизнь !
kovalev-barin
kovalev-barin ответ shlomo2 (раскрыть)
03 декабря в 17:41, ред.
Я так понял, что это имеют ввиду номинацию в Globe Soccer Awards.

Но учитывая, что номинацию ввели лишь в 2023 году, и оба раза, когда она вручалась, ее выиграл Роналду - о ценности трофея судите сами
CCCP1922
CCCP1922
03 декабря в 17:34
Слишком мало сказано о призе, на который он номинирован, точнее вообще ничего не сказано... Хотелось бы узнать: кто учредитель, за какие заслуги, с какой периодичностью? В конце концов, какая сумма, прописью, будет указана в чеке — не верю, что без него обойдётся?
shur
shur ответ Rupertt (раскрыть)
03 декабря в 17:32
...век воли не видать!!!
Rupertt
Rupertt
03 декабря в 17:09
Ну тут всё ожидаемо. Роналду как ни крути — лучший в регионе, тащит „Аль-Наср“ каждый сезон. Конкуренты тоже сильные, но по уровню влияния и стабильности Криш обгоняет всех.
6aaqddht87qy
6aaqddht87qy
03 декабря в 17:04
Такого титула даже у Месси не было
shlomo2
shlomo2
03 декабря в 17:03
Вот и возможный титул подъехал.... шах и мат.....:)))

А учредитель кто этого приза?... и главное кто спонсор? ... Заголовок: Роналду претендует на звание лучшего игрока Ближнего Востока (почему Рональду а не Бензема ?) .... Ну а так что, пусть введут номинацию "Лучшее интервью сезона".
Эту он точно получит.....

Пи.Си.

Лучший игрок Ближнего Востока...
Через год: Лучший игрок Аль Насра....
Через два : лучший игрок района штрафной площади.....
Варвар7
Варвар7
03 декабря в 16:51
Восток - дело тонкое, Ронюха....)))
