Роналду претендует на звание лучшего игрока Ближнего Востока

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду претендует на награду лучшему игроку Ближнего Востока, которую вручит Globe Soccer Awards. Церемония состоится 28 декабря в ОАЭ.
В финальный список помимо Роналду попали Карим Бензема, Рияд Марез и Салем Аль–Даусари.
Но учитывая, что номинацию ввели лишь в 2023 году, и оба раза, когда она вручалась, ее выиграл Роналду - о ценности трофея судите сами
