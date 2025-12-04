Футболист «Балтики» Саусь назвал главное качество тренера Талалаева

Требовательность является главным качеством главного тренера калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрея Талалаева. Такое мнение высказал защитник «Балтики» Владислав Саусь.
Талалаев возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года.
«Главное качества Андрея Викторовича — требовательность. То есть он на мелочи обращает внимание, — сказал Саусь. — У него конкретные задачи, которые мы должны выполнять на поле».
«Мы живем от игры к игре. В принципе хотим добывать победу в каждом матче. Где-то получается, где-то нет. Думаю, что мы стали хорошим коллективом, крепкой командой, которую уже воспринимают по-другому, не как в начале чемпионата. Думаю, что нам возможно бороться за тройку», — добавил он.
«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 32 очка в 17 матчах. Отставание от идущего третьим петербургского «Зенита» составляет 4 очка.