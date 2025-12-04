Top.Mail.Ru
Футболист «Балтики» Саусь назвал главное качество тренера Талалаева

04 декабря 2025, 10:03

Требовательность является главным качеством главного тренера калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрея Талалаева. Такое мнение высказал защитник «Балтики» Владислав Саусь.

Талалаев возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года.

«Главное качества Андрея Викторовича — требовательность. То есть он на мелочи обращает внимание, — сказал Саусь. — У него конкретные задачи, которые мы должны выполнять на поле».

«Мы живем от игры к игре. В принципе хотим добывать победу в каждом матче. Где-то получается, где-то нет. Думаю, что мы стали хорошим коллективом, крепкой командой, которую уже воспринимают по-другому, не как в начале чемпионата. Думаю, что нам возможно бороться за тройку», — добавил он.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 32 очка в 17 матчах. Отставание от идущего третьим петербургского «Зенита» составляет 4 очка.

Сп62
Сп62
05 декабря в 20:02
Требовательность везде нужна. В Армии был бы хорошим старшиной.
Alex_67
Alex_67
04 декабря в 11:23
Такие, как Талалаев, становятся хорошими тренерами. А ведь будучи игроком, Андрей не хватал звезд с неба. Правда свой гол Реалу он, всё-таки, забил - в розыгрыше Кубка УЕФА в 1992 году, если мне не изменяет память...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
04 декабря в 11:01
Главное качество у него - непрогибаемость. Редчайший экземпляр из мужиков, коих считанные единицы в РПЛ.
shlomo
shlomo
04 декабря в 10:07
Это точно.... с Андреем не забалуешь.... что что а тонкости он умеет замечать.
