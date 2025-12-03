«Барселона» потеряла Ольмо до конца года

1764745109

03 декабря 2025, 09:58

Полузащитник «Барселоны» получил травму плеча в матче Ла Лиги против «Атлетико». Игрок был заменен на 66-й минуте.

Вскоре после окончания игры в «Барселоне» сообщили, что повреждение является достаточно серьезным. Ольмо пропустит не менее трех недель.