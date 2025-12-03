Top.Mail.Ru
Soccer.ru
«Барселона» потеряла Ольмо до конца года

03 декабря 2025, 09:58

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо получил травму плеча в матче Ла Лиги против «Атлетико». Игрок был заменен на 66-й минуте.

Вскоре после окончания игры в «Барселоне» сообщили, что повреждение является достаточно серьезным. Ольмо пропустит не менее трех недель.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
09 декабря в 17:33, ред.
Не трагедия, конечно, но неприятно и тревожно. Ольмо рухнул на газон, когда забивал гол, причем рухнул сам, - без какого-либо контакта с соперником. Парень, кроме того, что хрустальный, вдобавок ко всему и абсолютно некоординированный. Такой типаж игрока всегда будет вне поля.
Справедливости ради, у Барселоны особо то и выбора нет, раз уж даже де Йонг от звонка до звонка играет... Собсно поэтому и Ольмо в клубе держат, а так, в былые времена, он конечно не игрок уровня Барсы.

Пусть выздоравливает.
112910415
112910415
03 декабря в 19:16
такова вся спортивная жизнь
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
03 декабря в 14:18, ред.
...а бои,сражения пройти без малейшей зарапины!? Это не часть военного,это - судьба,фарт,удача,везенье!!! И там и там найдутся доброжелатели! Однако!
CCCP1922
CCCP1922
03 декабря в 12:36
Это футбол, травмы это его часть...
Nenash
Nenash
03 декабря в 12:03
Серьёзная потеря..
sn33tzpyhtfx
sn33tzpyhtfx
03 декабря в 11:27
Потерять игрока до конца года игрока в декабре не самое страшное, вот если бы в январе...
Capral
Capral
03 декабря в 11:26
Печаль. Травма на ровном месте. До конца года немного времени, но всё равно потеря существенная. Здоровья парню!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
03 декабря в 10:46, ред.
Только Лапорта покупает хрусталь. Ну что. Здоровья Дани
shlomo
shlomo
03 декабря в 10:32
Всё не слава Богу !!! ....Здоровья, и скорейшего возвращения!
sihafazatron
sihafazatron
03 декабря в 10:06
До конца года уже недолго осталось... Здоровья парню
shur
shur
03 декабря в 10:04, ред.
..Пункт №1 в футболе : ...умение сгруппироваться при столкновении или падении, проще упасть грамотно ! У простых смертных есть
правило тоже,при падении всё лишнее из рук долой и стараться
правильно использовать их Что пожелать,здоровья хорошему игроку...!
