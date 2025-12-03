«Барселона» потеряла Ольмо до конца года

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо получил травму плеча в матче Ла Лиги против «Атлетико». Игрок был заменен на 66-й минуте.
Вскоре после окончания игры в «Барселоне» сообщили, что повреждение является достаточно серьезным. Ольмо пропустит не менее трех недель.
Справедливости ради, у Барселоны особо то и выбора нет, раз уж даже де Йонг от звонка до звонка играет... Собсно поэтому и Ольмо в клубе держат, а так, в былые времена, он конечно не игрок уровня Барсы.
Пусть выздоравливает.
правило тоже,при падении всё лишнее из рук долой и стараться
правильно использовать их Что пожелать,здоровья хорошему игроку...!
