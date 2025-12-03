Представители Ирана примут участие в жеребьевке чемпионата мира

1764778838

03 декабря 2025, 19:20

Два представителя Ирана будут присутствовать на жеребьевке финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Tehran Times.

Ранее иранская делегация отказалась от участия в церемонии жеребьевки из-за визовых ограничений со стороны США . Отмечается, что Федерация футбола Ирана пересмотрела свою позицию и отправит в Вашингтон главного тренера сборной и главу отдела международных связей Омида Джамали.