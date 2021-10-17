Ньюкасл Юнайтед

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Шелви - отдам в любые руки,самовывоз,возможно и доставка. Я бы его отправил на лесоповал.пусть там брёвна оббивает, такой костолом. Да и вообще в концовке,Сороки просто калечили Шпор. Такая команда заслуживает отправки в ЧШ.что бы нормальные игроки были здоровы.
Сантуш потихоньку нащупывает нити игры.
Шелви - отдам в любые руки,самовывоз,возможно и доставка. Я бы его отправил на лесоповал.пусть там брёвна оббивает, такой костолом. Да и вообще в концовке,Сороки просто калечили Шпор. Такая команда заслуживает отправки в ЧШ.что бы нормальные игроки были здоровы.
Сантуш потихоньку нащупывает нити игры.