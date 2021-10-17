Ньюкасл Юнайтед

В 1 Льорис Уго Голов пропущено: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 95

З 3 Регилон Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 95

З 4 Ромеро Кристиан Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 5 Пасы: 59 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 95

З 12 Эмерсон Фолов заработано: 3 Отборы: 4 Всего навесов: 5 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 95

З 15 Дайер Эрик Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 95

П 27 Моура Лукас Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 95

П 28 Н'Домбеле Тангай Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 95

П 29 Скипп Оливер Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 95

П 7 Сон Хын-Мин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 95

П 5 Хейбьерг Пьер-Эмиль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 8 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 99 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 95

Н 10 Кейн Харри Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 22 Голлини Пьерлуиджи

З 33 Дэвис Бен

З 6 Санчес Давинсон

З 25 Танганга Джафет

П 20 Алли Деле

П 18 Ло Чельсо Джовани

П 8 Уинкс Харри

Н 23 Бергвейн Стевен