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Ньюкасл Юнайтед - Тоттенхэм
Эвертон - Вест Хэм

Протокол матча Ньюкасл Юнайтед против Тоттенхэм

Ньюкасл Юнайтед Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:3 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон) Тоттенхэм
Ньюкасл Юнайтед
2 : 3
завершен
вчера, 18:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 141 - 446
Очков за игру в нац. чемп.: 0.4 - 1.7
Средний возраст: 27.1 - 26.1
Средний рост: 181.5 - 182.4
Легионеров: 4 - 8
Схемы: 4-1-4-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 2
Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига 2021/2022, 8 тур
Стадион Сент-Джеймс Парк
Ньюкасл Юнайтед Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:3 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон) Тоттенхэм
94:33
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.363.682.21
Фонбет 3.30 3.40 2.20
Мелбет 3.84 3.67 2.01
1XBET 3.72 3.58 2.13
BetBoom 3.78 3.68 2.02
    Еще
     
    2' (1:0) Уилсон Каллум (9) (Манкильо Хавьер (19))
     
    34' Лонгстафф Шон (36)
     
    54' Кларк Киран (2)
     
    60' Лонгстафф Шон (36) уходит с поля, Шелви Джонджо (8) вышел на поле
     
    68' Хэйден Айзек (14)
     
    2
    77' Уиллок Джозеф (28) уходит с поля, Мерфи Джейкоб (23) вышел на поле
    77' Уилсон Каллум (9) уходит с поля, Фрэйзер Райан (21) вышел на поле
     
    78' Шелви Джонджо (8)
     
    83' Шелви Джонджо (8)
     
    90+2' Жоэлинтон (7)
     
    17' (1:1) Н'Домбеле Тангай (28) (Регилон (3))
     
    22' (1:2) Кейн Харри (10) (Хейбьерг Пьер-Эмиль (5))
     
    45+3' (1:3) Сон Хын-Мин (7) (Кейн Харри (10))
     
    64' Эмерсон (12)
     
    89' (2:3) Автогол Дайер Эрик (15)
    Голы
    Уилсон Каллум
    ассистент Манкильо Хавьер     		1:0 2’
    17’ 1:1 Н'Домбеле Тангай
    ассистент Регилон
    22’ 1:2 Кейн Харри
    ассистент Хейбьерг Пьер-Эмиль
    45+3’ 1:3 Сон Хын-Мин
    ассистент Кейн Харри
    Дайер Эрик 2:3(А) 89’
    Наказания
    Лонгстафф Шон 34’
    Кларк Киран 54’
    64’ Эмерсон
    Хэйден Айзек 68’
    Шелви Джонджо 78’
    Шелви Джонджо 83’
    Жоэлинтон 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Шелви Джонджо Лонгстафф Шон 60’
    Мерфи Джейкоб Уиллок Джозеф 77’
    Фрэйзер Райан Уилсон Каллум 77’
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 14
    		1 Удары в створ 4
    		13 Фолы 4
    		2 Угловые 9
    		0 Офсайды 1
    		36% Владение мячом 64%
    		1 Cэйвы 0
    		6 Предупреждения 1
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 10:08
    Успеет ли "Ньюкасл" стать мешком до вылета в ЧШ? 🤔
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 21:14, ред.
    шейхам срочно надо искать тренера,а зимой выложиться поД 200 лямов,что бы не оказаться в ЧШ.По игре.в том сезоне,Сороки были куда интереснее и агрессивнее,в хорошем понимании этого слова,а никак сегодня..
    Шелви - отдам в любые руки,самовывоз,возможно и доставка. Я бы его отправил на лесоповал.пусть там брёвна оббивает, такой костолом. Да и вообще в концовке,Сороки просто калечили Шпор. Такая команда заслуживает отправки в ЧШ.что бы нормальные игроки были здоровы.
    Сантуш потихоньку нащупывает нити игры.
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 21:14
    Зимой будт перстановки)))А пока что тока так в зоне вылета)
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 21:04
    С победой. Очень трудный матч оказался для Тоттенхэма.
    DEIVID_555
    DEIVID_555
    вчера в 18:55
    Мне Ньюкасл со времён Ширера нравится, но будет весело если сороки вылетят.
    Нелетучий голландец
    Нелетучий голландец
    вчера в 18:38
    Уже😁
    beefs
    beefs Гости выиграют оба тайма - да
    вчера в 17:54
    Жду, что наконец-то прорвет Харри Кейна. Лучший бомбардир прошлого сезона до сих пор не забил в АПЛ ни одного мяча. "Ньюкасл" - в топ-10 команд, которым англичанин забил больше всего голов (семь в тринадцати играх). Полагаю, что парочка Сон – Кейн сможет обеспечить "Тоттенхэму" еще одну победу.
    beefs
    beefs Тайм/матч - гости/гости
    вчера в 17:50
    «Ньюкасл» с каждым туром приближается ко второй по силе лиге. «Тоттенхэм» неплохо стартовал, но с таким составом команда достойна большего, чем восьмая позиция. Предполагаем, что в таком ужасном состоянии хозяева не сумеют удержать натиск столичной команды, на стороне которой более мощный и опытный состав.
    shlomo2
    shlomo2 Обе команды забьют - да
    вчера в 12:24
    Саудовцы купили Ньюкасл, но пока ничего в нём не меняли. Даже тренера. Игроки, очевидно, на эмоциональном подъёме. Не сомневаюсь, что те же Уиллок и Сен-Максимен предвкушают моменты усиления состава сорок зимой и понимают, что их-то точно богатые владельцы в клубе сохранят – в хорошем настроении выдадут свой максимум против Тоттенхэма.
    DXTK
    DXTK
    16 октября в 19:46
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