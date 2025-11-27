«Динамо» вышло в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России

1764271875

сегодня, 22:31

Футболисты московского «Динамо» проиграли петербургскому «Зениту» со счетом 0:1 в ответном четвертьфинальном матче «пути Мир — Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России по футболу, но вышли в полуфинал «пути РПЛ » по сумме двух игр. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

У «Зенита» отличился Андрей Мостовой (29-я минута, с пенальти). Первый матч завершился победой «Динамо» со счетом 3:1.

В полуфинале «пути РПЛ » динамовцы встретятся с московским «Спартаком». Также в полуфинале между собой сыграют «Краснодар» и ЦСКА . «Зенит» во втором раунде четвертьфинала «пути регионов» встретится с калининградской «Балтикой».

На каждой стадии плей-офф «пути Мир — Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.