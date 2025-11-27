Top.Mail.Ru
 
 
 
«Динамо» вышло в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России

сегодня, 22:31
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Футболисты московского «Динамо» проиграли петербургскому «Зениту» со счетом 0:1 в ответном четвертьфинальном матче «пути Мир — Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России по футболу, но вышли в полуфинал «пути РПЛ» по сумме двух игр. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

У «Зенита» отличился Андрей Мостовой (29-я минута, с пенальти). Первый матч завершился победой «Динамо» со счетом 3:1.

В полуфинале «пути РПЛ» динамовцы встретятся с московским «Спартаком». Также в полуфинале между собой сыграют «Краснодар» и ЦСКА. «Зенит» во втором раунде четвертьфинала «пути регионов» встретится с калининградской «Балтикой».

На каждой стадии плей-офф «пути Мир — Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).

sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 23:02
Надо было проходить Динамо! Но не Шмогли))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 23:01
Выдержали динамики, поздравления мои!)
баск
баск
сегодня в 22:59
Рубенс просил-просил, да и выпросил..
Ещё с лета, как только приехал в клуб, он многократно талдычил, что в опорке ему комфортнее, чем слева на фланге обороны (хотя брали его, в первую очередь именно туда).

И вот, дождался.
Динамо изначально заявилось сегодня в оборонительный футбол, в три ЦЗ и номинального заща в опорной зоне. Было уж дюже любопытно увидеть, в какой мере Рубенс воспроизведёт межпозиционный вояж Лаксальта)

Хотя в принципе, получивщаяся схема 5-3-2, как известно, легко превращается в 3-5-2 с латералями и перетекает в атакующую, а опорный ПЗ при этом зачастую становится диспетчером атак.
Но не в этот раз..

Текущие возможности состава Динамо в целом не очень-то заточены на надёжную оборонительную игру, и когда Динамо начинает её исполнять, возникает ощущение, что команде как бы нехватает воздуха, она испытывает игровую гипоксию и в этом качестве плохо цепляется за мяч и уступает в агрессии сопернику.

Примерно так игра сегодня и сложилась, хотя во втором тайме мы заработали
посмелее и побыстрее, по крайней мере отрезками, что сразу вызывало
у зенитовских неудобства, а порой и моменты у их ворот.

В конечном итоге, задачу остаться в Пути РПЛ (если таковая у него была) Зенит не выполнил и отправился в регионы.
Ну а мы выполнили- поражение с минимальным счётом для нас равно победе.

Хотел бы отметить качественную игру Динамо наверху в своей штрафной- на это
было приятно смотреть. Несмотря на постоянное давление, верх снят весть,
абсолютно. Что касается Рубенса на новом месте- это, возможно, перспективно,
хотя одного матча, да ещё такого неудобного, для вывода недостаточно..

СораДников- с проходом.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:57, ред.
Интересная вывеска выресовалась... Спартак - Динамо...через ворота и тамо...) А вообще интересные матчи ожидаються...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 22:56, ред.
Бред.....
И не Питт...
Команда с 4-мя поражениями в Кубке идёт дальше
Она сильней команды с одним поражением...
Ваще абсурд...
За адекватность
За адекватность
сегодня в 22:55
Комментаторы все эмоционировали по поводу цифр до которых доходил процент владения мячом гостей, что-то до 80% доходило во втором тайме . Да вот только дивидендов из этого каких-то извлечь не срослось. А по большому счету можно хоть 100% игрового времени гарцевать вокруг штрафной соперника, но без обострения это все условно как мертвому припарки. А в тайме втором окромя момента Эраковича по сути ничего и не создали. Хотя конечно реализуй Глушенков хоть один из двух убойных моментов в тайме первом, то кто его знает как бы все повернулось. Ну это уже из области "если бы у бабушки был.... и далее по тексту" Ну а футболисты "ДМ" хоть в созидании также особо не блистали, но задела после первого матча хватило. А с учетом того, что у нас в КР два путЯ, то каким из них лучше, ну или проще идти к суперфиналу вопрос риторический. Как-то так с моей колокольни.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 22:54, ред.
Сказать, что, мол сегодня матч прошёл с преимуществом Зенита, значит, ничего не сказать.
Зенит вышел в самом что ни на есть боевом составе и запредельно мотивированным.
А как же ещё?
Дома бездарно про**али, и поехали в Москву реабилитироваться перед своими болелами.
Динамо на фоне Зенита просто потерялось.
Но БГ повезло два разА:
1. В первом тайме у Глушенкова "прицел сбился"
2. Вместо него (и зачем было менять???) вышел кривоногий паря из дельфиньего семейства, у которого в мозгу только одна извилина, да и она заточена только на "ТИТУЛЫ".
Правда, перед своими болелами питерские более менее "отмылись": победили же, хоть и бесполезная эта победа для них оказалась.
Смотрел с интересом.
Balbes77773
Balbes77773
сегодня в 22:48
Поздравляю братьев!!!
Сергеевич вернулся2
Сергеевич вернулся2
сегодня в 22:47
СПобедойДинамо!свыходомвследующийраунддальшетяжелобудетигрынет!
