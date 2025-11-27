«Динамо» вышло в полуфинал «пути РПЛ» Кубка России

Футболисты московского «Динамо» проиграли петербургскому «Зениту» со счетом 0:1 в ответном четвертьфинальном матче «пути Мир — Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России по футболу, но вышли в полуфинал «пути РПЛ» по сумме двух игр. Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.
У «Зенита» отличился Андрей Мостовой (29-я минута, с пенальти). Первый матч завершился победой «Динамо» со счетом 3:1.
В полуфинале «пути РПЛ» динамовцы встретятся с московским «Спартаком». Также в полуфинале между собой сыграют «Краснодар» и ЦСКА. «Зенит» во втором раунде четвертьфинала «пути регионов» встретится с калининградской «Балтикой».
На каждой стадии плей-офф «пути Мир — Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).
Ещё с лета, как только приехал в клуб, он многократно талдычил, что в опорке ему комфортнее, чем слева на фланге обороны (хотя брали его, в первую очередь именно туда).
И вот, дождался.
Динамо изначально заявилось сегодня в оборонительный футбол, в три ЦЗ и номинального заща в опорной зоне. Было уж дюже любопытно увидеть, в какой мере Рубенс воспроизведёт межпозиционный вояж Лаксальта)
Хотя в принципе, получивщаяся схема 5-3-2, как известно, легко превращается в 3-5-2 с латералями и перетекает в атакующую, а опорный ПЗ при этом зачастую становится диспетчером атак.
Но не в этот раз..
Текущие возможности состава Динамо в целом не очень-то заточены на надёжную оборонительную игру, и когда Динамо начинает её исполнять, возникает ощущение, что команде как бы нехватает воздуха, она испытывает игровую гипоксию и в этом качестве плохо цепляется за мяч и уступает в агрессии сопернику.
Примерно так игра сегодня и сложилась, хотя во втором тайме мы заработали
посмелее и побыстрее, по крайней мере отрезками, что сразу вызывало
у зенитовских неудобства, а порой и моменты у их ворот.
В конечном итоге, задачу остаться в Пути РПЛ (если таковая у него была) Зенит не выполнил и отправился в регионы.
Ну а мы выполнили- поражение с минимальным счётом для нас равно победе.
Хотел бы отметить качественную игру Динамо наверху в своей штрафной- на это
было приятно смотреть. Несмотря на постоянное давление, верх снят весть,
абсолютно. Что касается Рубенса на новом месте- это, возможно, перспективно,
хотя одного матча, да ещё такого неудобного, для вывода недостаточно..
СораДников- с проходом.
И не Питт...
Команда с 4-мя поражениями в Кубке идёт дальше
Она сильней команды с одним поражением...
Ваще абсурд...
Зенит вышел в самом что ни на есть боевом составе и запредельно мотивированным.
А как же ещё?
Дома бездарно про**али, и поехали в Москву реабилитироваться перед своими болелами.
Динамо на фоне Зенита просто потерялось.
Но БГ повезло два разА:
1. В первом тайме у Глушенкова "прицел сбился"
2. Вместо него (и зачем было менять???) вышел кривоногий паря из дельфиньего семейства, у которого в мозгу только одна извилина, да и она заточена только на "ТИТУЛЫ".
Правда, перед своими болелами питерские более менее "отмылись": победили же, хоть и бесполезная эта победа для них оказалась.
Смотрел с интересом.
