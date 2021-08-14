Нижний Новгород

В 25 Нигматуллин Артур Голов пропущено: 2 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Спасений: 4 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

З 24 Гоцук Кирилл Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 43 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 73

П 22 Каккоев Никита Фолов заработано: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 4 Кешкеш Акош Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 58 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

З 34 Козлов Алексей Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 5 Масоэро Лукас Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 23 Пенчиков Даниил Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 45

П 17 Горбунов Игорь Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 45

П 78 Калинский Николай Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 12 Точные навесы: 5 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 42 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

Н 19 Балай Беким Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

Н 93 Сулейманов Тимур Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Анисимов Артур

З 91 Гогличидзе Лео

П 88 Берковский Илья Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 12

П 18 Могилевец Павел

П 41 Сапета Александр Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 17

П 31 Ткачук Денис Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 45