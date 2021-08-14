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Нижний Новгород - Уфа
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Протокол матча Нижний Новгород против Уфа

Нижний Новгород Логотип футбольный клуб Нижний Новгород 1:2 Логотип футбольный клуб Уфа Уфа
Нижний Новгород
1 : 2
завершен
вчера, 17:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 5.9 - 7.3
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 0.3
Средний возраст: 26.5 - 27.9
Легионеров: 3 - 4
Схемы: 5-3-2 - 5-3-2
Серия побед: 1 - 0
Уфа
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 4 тур
Стадион Нижний Новгород (Нижний Новгород), зрителей: 482 +23 +25, Ясно
Телетрансляция: Матч! Футбол 1
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.023.022.74
Фонбет Live! 100.00 12.50 1.04
Мелбет 3.21 3.21 2.46
1XBET 3.36 3.07 2.54
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    14' Горбунов Игорь (17)
     
    2
    46' Пенчиков Даниил (23) уходит с поля, Ткачук Денис (31) вышел на поле
    46' Горбунов Игорь (17) уходит с поля, Галаджан Артём (9) вышел на поле
     
    57' (1:1) Кешкеш Акош (4) (Калинский Николай (78))
     
    63' Нигматуллин Артур (25)
     
    73' Гоцук Кирилл (24) уходит с поля, Сапета Александр (41) вышел на поле
     
    76' Масоэро Лукас (5)
     
    78' Галаджан Артём (9) уходит с поля, Берковский Илья (88) вышел на поле
     
    90+6' Сулейманов Тимур (93)
     
    24' Камилов Владислав (29)
     
    48' (0:1) Агаларов Гамид (9) (Касинтура Эгаш (23))
     
    3
    61' Касинтура Эгаш (23)
    61' Камилов Владислав (29) уходит с поля, Фищенко Руслан (6) вышел на поле
    61' Кротов Вячеслав (57) уходит с поля, Жамалетдинов Тимур (75) вышел на поле
     
    65' (1:2) Иванов Олег (19)
     
    2
    73' Касинтура Эгаш (23) уходит с поля, Никитин Алексей (4) вышел на поле
    73' Агаларов Гамид (9) уходит с поля, Саплинов Александр (25) вышел на поле
     
    75' Мрзляк Филип (24)
     
    80' Мрзляк Филип (24) уходит с поля, Голубев Артем (22) вышел на поле
     
    90+7' Иванов Олег (19)
    Голы
    48’ 0:1 Агаларов Гамид
    ассистент Касинтура Эгаш
    Кешкеш Акош
    ассистент Калинский Николай     		1:1 57’
    65’ 1:2(П) Иванов Олег
    Наказания
    Горбунов Игорь 14’
    24’ Камилов Владислав
    61’ Касинтура Эгаш
    Нигматуллин Артур 63’
    75’ Мрзляк Филип
    Масоэро Лукас 76’
    Сулейманов Тимур 90+6’
    90+7’ Иванов Олег
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ткачук Денис Пенчиков Даниил 46’
    Галаджан Артём Горбунов Игорь 46’
    61’ Фищенко Руслан Камилов Владислав
    61’ Жамалетдинов Тимур Кротов Вячеслав
    Сапета Александр Гоцук Кирилл 73’
    73’ Никитин Алексей Касинтура Эгаш
    73’ Саплинов Александр Агаларов Гамид
    Берковский Илья Галаджан Артём 78’
    80’ Голубев Артем Мрзляк Филип
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 10
    		4 Удары в створ 6
    		12 Фолы 6
    		9 Угловые 3
    		0 Офсайды 1
    		57% Владение мячом 43%
    		4 Cэйвы 3
    		4 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Detroit_07
    Detroit_07
    вчера в 21:22
    Жаль НН, Уфа не заслуживала победы
    pomor45
    pomor45
    вчера в 21:12
    Зачем Кержакову понадобилось преимущество во владении мячом, когда его удел - контратака?
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 21:04
    Уфу с победой.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 20:18
    Кто фармклуб Зенита ?
    Сп62
    Сп62 ответ протон1 (раскрыть)
    вчера в 20:04
    Обе победы были не по игре. Всё становится на свои места.
    протон1
    протон1
    вчера в 19:49
    Уфу Стукалова с победой!
    НН не отчаиваться , старт был хороший две победы ...
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 19:47
    Казарцев был. Кто смотрел,как там пенальти,честно?
    Futurista
    Futurista
    вчера в 19:40
    Как и ожилалось...Керж всю свою удачу на Спартак потратил...впереди только пердив)...
    протон1
    протон1
    вчера в 18:13
    Ставлю на победу НН.
    ermak6848
    ermak6848 победа хозяев
    вчера в 12:11
    Бурлаки НН с Волги - не подвидите..!!!
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 11:45
    Они расстраивают исключительно в рамках конкурса прогнозов. Футбол отдельно, конкурс прогнозов отдельно. И расстраивают исключительно с точки зрения, неоправданно низких коэффициентов на все исходы, т.е. возможность выиграть очки с этого матча значительно ниже, чем с остальных.
    Кстати, в жизни мне абсолютно фиолетово на все букмекерские коэффициенты, так как на деньги не играю ни во что и никогда.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Антон Белянкин (раскрыть)
    вчера в 11:01
    Почему БОЛЕЛЬЩИКА ФУТБОЛА должны РАССТРАИВАТЬ низкие коэффициенты букмекерских шараг на что-то-никак в толк не возьму!!! Как и соккера.Что всё-таки главное в процессе :Игра команд,или игра около команд???
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 10:59
    1-1.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин ничья
    вчера в 08:06
    Во-первых расстраивают очень низкие коэффициенты на этот матч по всем исходам. Я бы не стал ставить на таких кэфах если бы не почти стопроцентная уверенность в том, что будет ничья. Так почему же такой прогноз? Нижегородцы стартовали очень уверенно, но в этом матче неизбежно притормозят. И в этом им поможет Уфа, пожалуй самая скучная команда РПЛ. Нижегородцы не смогут одолеть башкирский клуб, но и проиграть не должны.
    RA-TOC
    RA-TOC
    вчера в 07:59
    Керж жги!!!
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