Клубы Саудовской Аравии вновь попробуют заполучить Салаха

1764833913

04 декабря 2025, 10:38

Клубы Саудовской Про Лиги, по сообщениям, намерены возобновить свой интерес к суперзвезде «Ливерпуля» .

33-летний футболист не лучшим образом начал текущий сезон, на фоне чего вновь появились слухи об уходе египтянина. Салах забил всего пять голов и сделал три голевые передачи в 15 матчах во всех турнирах в этом сезоне и несколько раз оказывался на скамейке запасных.

По данным talkSPORT, клубы Саудовской Про Лиги намерены возобновить свой интерес к египтянину, не сумев ранее заполучить его летом.

Как полагают, «Аль-Хиляль» является клубом, наиболее заинтересованным в подписании Салаха, а «Аль-Кадисия» также связалась с его представителями.

Ранее нападающий отклонил предложение в 500 миллионов фунтов стерлингов, но, поскольку до истечения его текущего контракта с «Ливерпулем» остался всего один год, летом его трансфер будет более вероятным.