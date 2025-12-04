Top.Mail.Ru
Клубы Саудовской Аравии вновь попробуют заполучить Салаха

04 декабря 2025, 10:38

Клубы Саудовской Про Лиги, по сообщениям, намерены возобновить свой интерес к суперзвезде «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.

33-летний футболист не лучшим образом начал текущий сезон, на фоне чего вновь появились слухи об уходе египтянина. Салах забил всего пять голов и сделал три голевые передачи в 15 матчах во всех турнирах в этом сезоне и несколько раз оказывался на скамейке запасных.

По данным talkSPORT, клубы Саудовской Про Лиги намерены возобновить свой интерес к египтянину, не сумев ранее заполучить его летом.

Как полагают, «Аль-Хиляль» является клубом, наиболее заинтересованным в подписании Салаха, а «Аль-Кадисия» также связалась с его представителями.

Ранее нападающий отклонил предложение в 500 миллионов фунтов стерлингов, но, поскольку до истечения его текущего контракта с «Ливерпулем» остался всего один год, летом его трансфер будет более вероятным.

Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
05 декабря в 08:35
Да конечно ему пора уже на выход. Тем более Ливерпуль сейчас в глубоком кризисе. Смысл ему тонуть вместе с этим тонущим кораблём.
112910415
112910415
04 декабря в 14:01
а вот теперь плюс-минус пора ...
shur
shur
04 декабря в 13:07
...пора,пора, труба зовёт!!
duydrkvzu6sr
duydrkvzu6sr
04 декабря в 12:35
Любят они престарелых звезд, тут ничего не поделать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
04 декабря в 12:11
Слот не справился с масштабной перестройкой команды.
была чемпионская команда.
а в летом привезли игроков абсолютно нетипичного стиля и уровня для команды..
не нуждался в таком количестве звездных игроков Ливерпуль
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
04 декабря в 10:46
Поздновато Мо спохватился. Покупать его с такой игрой как щас - это наоборот антиреклама верблюд-лиге.
Гость
