Танашев рассудит матч РПЛ между «Спартаком» и «Динамо»

Инал Танашев назначен главным арбитром матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком и «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Помощниками Танашева будут Андрей Образков и Адлан Хатуев, резервным арбитром назначен Егор Егоров. Видеоассистентом рефери на матче будет Артем Чистяков, его помощником — Сергей Цыганок.
Соперничество «Спартака» и «Динамо» является старейшим отечественным дерби и ведет свою историю с 1923 года. Встреча 18-го тура пройдет на домашней арене «Спартака» 6 декабря и начнется в 16:30 мск. «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав 28 очков, «Динамо» идет девятым с 20 очками.
Главным арбитром матча между «Краснодаром» и московским ЦСКА будет Кирилл Левников. «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 37 очками, ЦСКА идет вторым с 36 очками. Встреча пройдет 7 декабря в Краснодаре, начало — 19:00 мск.
Такие случаи уже были.
Судейская бригада ошибочно не засчитала гол «Родины» в концовке матча с «Нефтехимиком» — ЭСК РФС
Или
Арбитр Бобровский отменил второй гол «Ростова» в матче РПЛ с «Акроном»
Благо на исход не повлиял, кони выиграли по делу.
Т.ч. судейка на результат вполне может влиять.
А вам хотелось бы чтобы матч Краснодар - ЦСКА судил судья из Москвы.))
"......Задача Левникова будет свести матч команд в ничью...." Это каким же образом? Отменять голы?)
Задача Левникова будет свести матч команд в ничью.
Так как при любом другом исходе сбг не заползут на первое место.
