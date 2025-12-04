Танашев рассудит матч РПЛ между «Спартаком» и «Динамо»

1764842286

назначен главным арбитром матча 18-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между московскими "Спартаком и «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза ( РФС ).

Помощниками Танашева будут Андрей Образков и Адлан Хатуев, резервным арбитром назначен Егор Егоров. Видеоассистентом рефери на матче будет Артем Чистяков, его помощником — Сергей Цыганок.

Соперничество «Спартака» и «Динамо» является старейшим отечественным дерби и ведет свою историю с 1923 года. Встреча 18-го тура пройдет на домашней арене «Спартака» 6 декабря и начнется в 16:30 мск. «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ , набрав 28 очков, «Динамо» идет девятым с 20 очками.