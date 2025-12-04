Top.Mail.Ru
Танашев рассудит матч РПЛ между «Спартаком» и «Динамо»

04 декабря 2025, 12:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Инал Танашев назначен главным арбитром матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком и «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Помощниками Танашева будут Андрей Образков и Адлан Хатуев, резервным арбитром назначен Егор Егоров. Видеоассистентом рефери на матче будет Артем Чистяков, его помощником — Сергей Цыганок.

Соперничество «Спартака» и «Динамо» является старейшим отечественным дерби и ведет свою историю с 1923 года. Встреча 18-го тура пройдет на домашней арене «Спартака» 6 декабря и начнется в 16:30 мск. «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ, набрав 28 очков, «Динамо» идет девятым с 20 очками.

Главным арбитром матча между «Краснодаром» и московским ЦСКА будет Кирилл Левников. «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу с 37 очками, ЦСКА идет вторым с 36 очками. Встреча пройдет 7 декабря в Краснодаре, начало — 19:00 мск.

