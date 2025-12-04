Два игрока «Арсенала» травмировались в матче против «Брентфорда»

1764837177

Полузащитник был вынужден покинуть поле из-за подозрения на травму икры во время победы «Арсенала» со счетом 2:0 над «Брентфордом» в Премьер-лиге в среду вечером. Также не смог завершить игру защитник .

Москера, который начал встречу в центре обороны вместе с Пьеро Инкапье, не смог продолжить поединок после неудачного приземления и был заменен Журрьеном Тимбером.

Райс, тем временем, был вынужден покинуть поле за семь минут до конца матча и, как видно, указывал на свою правую икру во время разговора с физиотерапевтом «Арсенала».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сказал: