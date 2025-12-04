Top.Mail.Ru
Два игрока «Арсенала» травмировались в матче против «Брентфорда»

04 декабря 2025, 11:32

Полузащитник Деклан Райс был вынужден покинуть поле из-за подозрения на травму икры во время победы «Арсенала» со счетом 2:0 над «Брентфордом» в Премьер-лиге в среду вечером. Также не смог завершить игру защитник Кристиан Москера.

Москера, который начал встречу в центре обороны вместе с Пьеро Инкапье, не смог продолжить поединок после неудачного приземления и был заменен Журрьеном Тимбером.

Райс, тем временем, был вынужден покинуть поле за семь минут до конца матча и, как видно, указывал на свою правую икру во время разговора с физиотерапевтом «Арсенала».

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сказал:

Очевидно, это никогда не бывает хорошей новостью, Деклан был вынужден уйти с поля, мы не знаем, что с ним, завтра посмотрим, что у него. И Моска — еще один игрок, который выбыл из строя. Очевидно, что у нас также выбыли Габи [Габриэль] и Вилли [Вильям Салиба], поэтому нам придется адаптироваться.

CCCP1922
CCCP1922
04 декабря в 16:04
Я думаю, что скамейка Арсенала справится с этим. Пусть пока поправляются..
shur
shur
04 декабря в 13:15
..." Реаловский стрелок" в лазарете....!
egesvhhdhc3z
egesvhhdhc3z
04 декабря в 12:26
Травмы сейчас не кстати, особенно в обороне большие потери
Варвар7
Варвар7
04 декабря в 12:17
Пожелаю игрокам побыстрее оправдываться от травм.
