Футболист «Зенита» Соболев стал меньше играть в компьютер

04 декабря 2025, 13:56

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев стал меньше играть в компьютер после появления второго ребенка. Об этом он рассказал журналистам.

«Я ночами особо никогда не играл в компьютер, если мы говорим про компьютер, — сказал Соболев. — Именно в быту у меня особо ничего не поменялось. У меня есть семья, сейчас родился второй ребенок, поэтому чуть поменьше сна стало в какой-то степени».

«Все пишут, что я в компьютерные игры играю с утра до ночи. Но это не так. У меня есть семья, дети и тренировки. Поэтому не до этого. Конечно, могу поиграть, когда есть свободное время, час-два. А так, чтобы постоянно, — нет», — добавил Соболев.

Соболеву 28 лет, он выступает за «Зенит» с августа 2024 года. В текущем сезоне нападающий забил 5 мячей в 22 матчах.

Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 декабря в 03:47
Да всем по-боку чем он там на досуге занимается...
Пусть голы забивает....
А дома хоть крестиком вышивает...хоть носки вяжет....
jRest
jRest ответ shur (раскрыть)
04 декабря в 20:38
Только что встал из-за компьютера, в эту игру часик поиграл перед сном. Одиссею решил вспомнить, больно уж вид Древней Греции нравится. 🙃
Alex_67
Alex_67
04 декабря в 18:00
Меньше стал играть в компьютер? Так он и футбол не много играет. Интересно, почему Семак так мало даёт Соболеву игровой практики?
Алеут
Алеут
04 декабря в 17:59
Ух ты! Новость за новостью! А как со стулом - то у него?! Гадит нормально ?!
Варвар7
Варвар7
04 декабря в 16:45
Как быстро растут чужие дети - вот уже и Сашка Соболев почти взрослым стал...)))
shur
shur
04 декабря в 16:10
...честно,как на духу, всего прошёл! Был грех! Играйте ребятушки,но не заигрывайтесь,помните о близких и о людях,которые вас любят и ценят!
Bad Listener
Bad Listener
04 декабря в 15:54
Я не играю, всё серьёзно
jRest
jRest
04 декабря в 15:53
Наверное, всех дельфинов на ферме собрал.
tdt2g25j6nfw
tdt2g25j6nfw
04 декабря в 15:14
Когда родился ребенок, двух свободных часов точно нет. Разве что в гостинице на выезде.
shur
shur
04 декабря в 15:09
...они Танкисты все такие,хр-н признаются! Из танка не вылезают!!!
shlomo
shlomo
04 декабря в 15:01
Да уж.... взросление началось.... а то все детство было...
sv_1969
sv_1969
04 декабря в 14:08
Сегодня Санек царит на соккере)))
Гость
