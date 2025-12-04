Футболист «Зенита» Соболев стал меньше играть в компьютер

1764845782

Нападающий петербургского «Зенита» стал меньше играть в компьютер после появления второго ребенка. Об этом он рассказал журналистам.

«Я ночами особо никогда не играл в компьютер, если мы говорим про компьютер, — сказал Соболев. — Именно в быту у меня особо ничего не поменялось. У меня есть семья, сейчас родился второй ребенок, поэтому чуть поменьше сна стало в какой-то степени».

«Все пишут, что я в компьютерные игры играю с утра до ночи. Но это не так. У меня есть семья, дети и тренировки. Поэтому не до этого. Конечно, могу поиграть, когда есть свободное время, час-два. А так, чтобы постоянно, — нет», — добавил Соболев.

Соболеву 28 лет, он выступает за «Зенит» с августа 2024 года. В текущем сезоне нападающий забил 5 мячей в 22 матчах.