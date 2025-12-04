Top.Mail.Ru
Футболист «Зенита» Соболев ожидает сложной игры с «Акроном»

04 декабря 2025, 11:34
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тольяттинским «Акроном» будет непростым для петербургского «Зенита». Такое мнение журналистам высказал нападающий «Зенита» Александр Соболев.

Матч пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге 6 декабря и начнется в 19:30 мск.

«Тяжелая игра будет. В Самаре мы не выиграли (1:1), поэтому есть над чем поработать, нам нужно перед перерывом брать три очка, — сказал Соболев. — Это самое важное. Вы видели, как было сказано о том, что я забью больше Артема Дзюбы в этом матче. Для меня самое главное, чтобы команда набрала три очка. Забью я больше или он — не важно. Главное, чтобы „Зенит“ набрал три очка, это самое главное. Артем мне ничего не писал после этого».

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах. «Акрон» с 21 очком располагается на восьмой позиции.

5wtgv2te78aw
5wtgv2te78aw
04 декабря в 14:39
Колени задрожали от встречи с Дзюбой
Alex_67
Alex_67
04 декабря в 13:58
Попал бы ещё в заявку сам Соболев
Bad Listener
Bad Listener
04 декабря в 12:43, ред.
Да оба вы... Артёмы

Да уж, не стал Сашка человеком чья фамилия сама за себя говорит, пришлось редакции сразу в заголовке уточнять что это футболист, и что играет за Зенит
9jeytxduheyr
9jeytxduheyr
04 декабря в 12:34
Хорошие игроки в Зените есть, а вот в команду их собрать не особо получается. Ну очень натужно играют.
shlomo
shlomo
04 декабря в 12:29
Соболев:
ожидаю, что смогу красиво упасть в штрафной....
ожидаю премиальные .....
ожидаю, что ожидания сбудутся ....
lotsman
lotsman
04 декабря в 12:19
Сложно, не сложно, а дома надо выигрывать. Последний матч первой половины чемпионата, домашняя игра, перед своими болельщиками, победа нужна кровь из носа. Иначе мы вас не простим.
derrik2000
derrik2000
04 декабря в 12:14
Ты сначала в основе выйди, а уж потом говори, сколько забьешь. А то так весь матч лавку и будешь полировать.
sv_1969
sv_1969
04 декабря в 12:07, ред.
Придется много нырять подумал Шурик)))
