Футболист «Зенита» Соболев ожидает сложной игры с «Акроном»

1764837286

04 декабря 2025, 11:34

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с тольяттинским «Акроном» будет непростым для петербургского «Зенита». Такое мнение журналистам высказал нападающий «Зенита» .

Матч пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге 6 декабря и начнется в 19:30 мск.

«Тяжелая игра будет. В Самаре мы не выиграли (1:1), поэтому есть над чем поработать, нам нужно перед перерывом брать три очка, — сказал Соболев. — Это самое важное. Вы видели, как было сказано о том, что я забью больше Артема Дзюбы в этом матче. Для меня самое главное, чтобы команда набрала три очка. Забью я больше или он — не важно. Главное, чтобы „Зенит“ набрал три очка, это самое главное. Артем мне ничего не писал после этого».