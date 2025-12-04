Top.Mail.Ru
У Вирца отобрали дебютный гол в АПЛ

04 декабря 2025, 11:39
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб СандерлендСандерлендМатч завершен

Английская Премьер-лига подтвердила, что мяч «Ливерпуля» в матче с «Сандерлендом» (1:1) в среду (3 декабря) не будет засчитан как гол Флориана Вирца.

«Сандерленд» вышел вперед на «Энфилде» благодаря дальнему удару полузащитника Чемсдина Тальби. «Ливерпуль» восстановил равенство, когда удар Вирца попал в Норди Мукиеле и срикошетил в ворота.

22-летний игрок, празднуя гол, думал, что провел свой первый мяч в Премьер-лиге с момента перехода в команду летом за 116 миллионов фунтов стерлингов.

Однако теперь его гол был записан как мяч в свои ворота. Премьер-лига подтвердила, что удар, сравнявший счет в матче «Ливерпуля», официально будет зачислен как автогол Мукиеле.

