У Вирца отобрали дебютный гол в АПЛ

1764837598

04 декабря 2025, 11:39

Английская Премьер-лига подтвердила, что мяч «Ливерпуля» в матче с «Сандерлендом» (1:1) в среду (3 декабря) не будет засчитан как гол .

«Сандерленд» вышел вперед на «Энфилде» благодаря дальнему удару полузащитника Чемсдина Тальби. «Ливерпуль» восстановил равенство, когда удар Вирца попал в Норди Мукиеле и срикошетил в ворота.

22-летний игрок, празднуя гол, думал, что провел свой первый мяч в Премьер-лиге с момента перехода в команду летом за 116 миллионов фунтов стерлингов.

Однако теперь его гол был записан как мяч в свои ворота. Премьер-лига подтвердила, что удар, сравнявший счет в матче «Ливерпуля», официально будет зачислен как автогол Мукиеле.