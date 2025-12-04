У Вирца отобрали дебютный гол в АПЛ

Английская Премьер-лига подтвердила, что мяч «Ливерпуля» в матче с «Сандерлендом» (1:1) в среду (3 декабря) не будет засчитан как гол Флориана Вирца.
«Сандерленд» вышел вперед на «Энфилде» благодаря дальнему удару полузащитника Чемсдина Тальби. «Ливерпуль» восстановил равенство, когда удар Вирца попал в Норди Мукиеле и срикошетил в ворота.
22-летний игрок, празднуя гол, думал, что провел свой первый мяч в Премьер-лиге с момента перехода в команду летом за 116 миллионов фунтов стерлингов.
Однако теперь его гол был записан как мяч в свои ворота. Премьер-лига подтвердила, что удар, сравнявший счет в матче «Ливерпуля», официально будет зачислен как автогол Мукиеле.
А где и с кем он тренируется то? У него редкие персональные тренировки вне Челси, в одного (с Челси не может), и часовые видео игры, пока так.
Если дисквалификацию сократят и он уже вернется к концу января (по слухам), то будет отправлен тренироваться в Страсбур до конца сезона. Навпятли он наберет быстро форму после более чем годичного отсутствия.
А так, в целом говоря о его скиллах, он за 2 года в Челси ничего не смог показать ведь…
