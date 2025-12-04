Форвард «Зенита» Кассьерра сможет принять участие в матче с «Акроном»

1764841736

04 декабря 2025, 12:48

Футболист «Зенита» сможет принять участие в матче 18-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с «Акроном». Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Сергей Семак.

«Кроме Дугласа Сантоса и Вадима Шилова, все в строю, все готовы играть. Кассьерра потихонечку набирает форму, да, осталась одна игра, но он готов помочь при необходимости, — сказал он. — Кто будет играть, я думаю, у нас сегодня-завтра есть время, чтобы определить тех игроков, которые выйдут в стартовом составе».

Тренировку в общей группе провел защитник Вячеслав Караваев, который не играл с января 2025 года. 30-летний футболист получил разрыв ахиллова сухожилия во время зимних сборов команды в Катаре.

Кассьерра получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи». Сантос получил повреждение в ноябре во время тренировки. В «Зените» сообщили, что бразилец не сыграет до конца 2025 года.

Встреча между «Зенитом» и «Акроном» состоится 6 декабря на «Газпром-Арене» и начнется в 19:30 мск.