Форвард «Зенита» Кассьерра сможет принять участие в матче с «Акроном»

04 декабря 2025, 12:48
Футболист «Зенита» Матео Кассьерра сможет принять участие в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Акроном». Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Сергей Семак.

«Кроме Дугласа Сантоса и Вадима Шилова, все в строю, все готовы играть. Кассьерра потихонечку набирает форму, да, осталась одна игра, но он готов помочь при необходимости, — сказал он. — Кто будет играть, я думаю, у нас сегодня-завтра есть время, чтобы определить тех игроков, которые выйдут в стартовом составе».

Тренировку в общей группе провел защитник Вячеслав Караваев, который не играл с января 2025 года. 30-летний футболист получил разрыв ахиллова сухожилия во время зимних сборов команды в Катаре.

Кассьерра получил травму в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи». Сантос получил повреждение в ноябре во время тренировки. В «Зените» сообщили, что бразилец не сыграет до конца 2025 года.

Встреча между «Зенитом» и «Акроном» состоится 6 декабря на «Газпром-Арене» и начнется в 19:30 мск.

После 17 туров «Зенит» занимает третье место в РПЛ с 36 очками. Лидирует в таблице «Краснодар» (37 очков).

пират Елизаветы
пират Елизаветы
04 декабря в 15:58
Если Матео готов, это усиление Зенита
КЭТиК
КЭТиК
04 декабря в 15:18
Выпустят на несколько минут в концовке матча, если не надо будет обязательно забивать
shlomo2
shlomo2
04 декабря в 14:59
Ну будем посмотреть на этот матч.... должен получиться хорошим и с голами....
Варвар7
Варвар7
04 декабря в 14:24
Ну вот, Саша Соболев немножко успокоился, всё полегче в игре должно быть...)))
Гость
