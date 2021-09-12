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В обороне конечно же проблемы, нужно будет усилять защитные ряды.
Сельта попила кровушки изрядно.
Бенз красава!
В обороне конечно же проблемы, нужно будет усилять защитные ряды.
Сельта попила кровушки изрядно.
Бенз красава!
Болельщиков Мадрида с победой!
Болельщиков Мадрида с победой!
Ни в коем случае не говоря плохого про Зидана и его Реал - смотрел Реал папы Карло - одно удовольствие. Такое разнообразие схем, идей в атаке. Счет 4:2 - при Зидане бы встали, пасовались с вратарем. А тут бегут и бегут - одно удовольствие для зрителя. 19 голов в 4 турах.
В том сезоне перестал смотреть рядовые матчи Реала - скучновато. А тут..
Игра в обороне вызывает тревогу, причем нет вопросов к классу конкретных защитников. Просто надо сыграться что ли. Надеюсь, успеют до весны. ЛЧ уже "завтра".
Бледно выглядел Карвахаль.
Начо пока не умеет как Рамос вовремя бегать в атаку и при этом успевать возвращаться.
Камавинга - с дебютом! Не потерялся, скорость и пас отменные.
Вини - поди знай чем это все обернется, Роналду такой легкостью и скоростью в виражах не обладал (в силу комплекции). В таком юном возрасте такой арсенал атакующих действий..
Ну, и Кариму желаю наконец-таки заслуженно порвать Ла Лигу по системе гол+пас.
Ни в коем случае не говоря плохого про Зидана и его Реал - смотрел Реал папы Карло - одно удовольствие. Такое разнообразие схем, идей в атаке. Счет 4:2 - при Зидане бы встали, пасовались с вратарем. А тут бегут и бегут - одно удовольствие для зрителя. 19 голов в 4 турах.
В том сезоне перестал смотреть рядовые матчи Реала - скучновато. А тут..
Игра в обороне вызывает тревогу, причем нет вопросов к классу конкретных защитников. Просто надо сыграться что ли. Надеюсь, успеют до весны. ЛЧ уже "завтра".
Бледно выглядел Карвахаль.
Начо пока не умеет как Рамос вовремя бегать в атаку и при этом успевать возвращаться.
Камавинга - с дебютом! Не потерялся, скорость и пас отменные.
Вини - поди знай чем это все обернется, Роналду такой легкостью и скоростью в виражах не обладал (в силу комплекции). В таком юном возрасте такой арсенал атакующих действий..
Ну, и Кариму желаю наконец-таки заслуженно порвать Ла Лигу по системе гол+пас.
А так победа на классе-вы забьёте сколько сможете,а мы сколько захотим!
А так победа на классе-вы забьёте сколько сможете,а мы сколько захотим!