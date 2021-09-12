В 1 Куртуа Тибо Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 34 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 94

З 35 Гутьеррес Мигель Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 89

З 2 Карвахаль Даниэль Фолов заработано: 1 Отборы: 5 Блоки: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 94

З 3 Милитао Эдер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 65 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 94

З 6 Начо Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 94

П 15 Вальверде Федерико Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 94

П 14 Каземиро Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 64 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 94

П 10 Модрич Лука Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 71 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 79

Н 7 Азар Эден Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 66

Н 9 Бензема Карим Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 3 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 94

П 20 Винисиус Жуниор Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 26 Лопес Луис

В 13 Лунин Андрей

З 5 Вальехо Хесус

З 12 Марсело Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 5

П 27 Бланко Антонио

П 17 Васкес Лукас

П 22 Иско

П 25 Камавинга Эдуардо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 28

Н 11 Асенсио Марко Всего навесов: 2 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 15

Н 24 Диас Мариано

Н 21 Родриго Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 5

Пропускают

(З) - Травма

Не играл с 03.10.21 , с ним 14 из 17 очков в нац. чемпионате Алаба Давид (З) - Травма

(Н) - Травма бедра

Не играл с 08.09.21 , с ним 7 из 17 очков в нац. чемпионате Бэйл Гарет (Н) - Травма бедра