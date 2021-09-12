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Реал - Сельта
Эспаньол - Атлетико
Осасуна - Валенсия
Кадис - Реал Сосьедад

Протокол матча Реал против Сельта

Реал Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) 5:2 Логотип футбольный клуб Сельта (Виго) Сельта
Реал
5 : 2
завершен
12 сентября 2021, 22:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 395 - 101
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 0.3
Средний возраст: 27.6 - 28.4
Средний рост: 181.2 - 179.6
Легионеров: 8 - 5
Схемы: 4-4-2 - 4-1-3-2
Серия побед: 1 - 0
Сельта
Испания. Примера 2021/2022, 4 тур
Стадион Сантьяго Бернабеу, зрителей: 19874
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.405.288.25
Мелбет 1.40 5.34 7.73
1XBET 1.43 5.15 8.00
 
24' (1:1) Бензема Карим (9) (Вальверде Федерико (15))
 
32' Начо (6)
 
46' (2:2) Бензема Карим (9) (Гутьеррес Мигель (35))
 
54' (3:2) Винисиус Жуниор (20) (Бензема Карим (9))
 
55' Винисиус Жуниор (20)
 
66' Азар Эден (7) уходит с поля, Камавинга Эдуардо (25) вышел на поле
 
72' (4:2) Камавинга Эдуардо (25)
 
79' Модрич Лука (10) уходит с поля, Асенсио Марко (11) вышел на поле
 
87' (5:2) Бензема Карим (9)
 
2
89' Винисиус Жуниор (20) уходит с поля, Родриго (21) вышел на поле
89' Гутьеррес Мигель (35) уходит с поля, Марсело (12) вышел на поле
 
4' (0:1) Мина Санти (22) (Аспас Яго (10))
 
31' (1:2) Черви Франко (11)
 
43' Мурильо Джейсон (24)
 
46' Тапиа Ренато (14) уходит с поля, Фран Бельтран (8) вышел на поле
 
52' Браис Мендес (23) уходит с поля, Солари Аугусто (21) вышел на поле
 
4
63' Араухо Нестор (4)
63' Солари Аугусто (21)
63' Черви Франко (11) уходит с поля, Нолито (9) вышел на поле
63' Мина Санти (22) уходит с поля, Гальярдо Тиаго (7) вышел на поле
 
89' Мурильо Джейсон (24) уходит с поля, Айду Джозеф (15) вышел на поле
Голы
4’ 0:1 Мина Санти
ассистент Аспас Яго
Бензема Карим
ассистент Вальверде Федерико 		1:1 24’
31’ 1:2 Черви Франко
Бензема Карим
ассистент Гутьеррес Мигель 		2:2 46’
Винисиус Жуниор
ассистент Бензема Карим 		3:2 54’
Камавинга Эдуардо 4:2 72’
Бензема Карим 5:2(П) 87’
Наказания
Начо 32’
43’ Мурильо Джейсон
Винисиус Жуниор 55’
63’ Араухо Нестор
63’ Солари Аугусто
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Фран Бельтран Тапиа Ренато
52’ Солари Аугусто Браис Мендес
63’ Нолито Черви Франко
63’ Гальярдо Тиаго Мина Санти
Камавинга Эдуардо Азар Эден 66’
Асенсио Марко Модрич Лука 79’
Родриго Винисиус Жуниор 89’
Марсело Гутьеррес Мигель 89’
89’ Айду Джозеф Мурильо Джейсон
Статистика
 15 Удары по воротам 11
11 Удары в створ 4
8 Фолы 16
7 Угловые 3
3 Офсайды 0
60% Владение мячом 40%
3 Cэйвы 7
2 Предупреждения 3
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Все комментарии
RaulReal
RaulReal ответ nikoladolgov (раскрыть)
13 сентября в 19:54
Карим это мусульманское имя, означающий "почтенный","милостлевый"
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 сентября в 17:03
Вини стал хладнокровнее. Теперь это игрок уровня Реала.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе ответ Милованов (комментарий удален) (раскрыть)
13 сентября в 14:38
    A.S.A
    A.S.A
    13 сентября в 08:59
    Сливочных с победой, трудной,волевой и такой нужной!
    В обороне конечно же проблемы, нужно будет усилять защитные ряды.
    Сельта попила кровушки изрядно.
    Бенз красава!
    Ми Ша
    Ми Ша ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    13 сентября в 08:53
    Если бы еще матчи с Сельтой прошлого сезона смотрел, то словосочетание "без проблем" не употреблялось бы...)).
    Ми Ша
    Ми Ша ответ gentlewolf (раскрыть)
    13 сентября в 08:50
    Больше некому было.
    Ми Ша
    Ми Ша
    13 сентября в 08:49
    Не знаю, что Анчелотти сделал с Вини, но когда в атаке могут стабильно забивать два игрока, это уже радует.

    Болельщиков Мадрида с победой!
    Ми Ша
    Ми Ша ответ nikoladolgov (раскрыть)
    13 сентября в 08:35
    Ни то, ни другое.
    Виталик-ManUtd-Rus
    Виталик-ManUtd-Rus ответ nikoladolgov (раскрыть)
    13 сентября в 08:33
    отчество
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    13 сентября в 08:31
    Карим это имя или фамилия ?
    Incredulous
    Incredulous ответ kanuni (раскрыть)
    13 сентября в 07:01
    Приветствую! Для дебюта сыграл довольно неплохо. С первых секунд включился в игру, мяч не передерживал, не терялся, хотя и ощущалось волнение и легкая нервозность, из-за чего и допустил пару ошибок. Но это первый матч, тем более я не знаю кто бы не нервничал, когда в 18 лет выходишь играть в основе Реала, а вокруг тебя такие монстры как Модрич, Каземиро и Бензема. А тут ещё и гол забил, хотя справедливости ради, нужно отметить, что этот гол - это на 90% заслуга Модрича, но все же парень оказался в нужное время, на нужной позиции, чтобы реализовать то, что не получилось у Модрича. Так что по первым минутам, учитывая, что эти минуты дебютные в составе Реала, очень неплохо.
    kanuni
    kanuni
    13 сентября в 05:44
    Как сыграл Камавинга братцы?Игру пропустил, переживаю что потратились на очередной шлак.
    Василий 50
    Василий 50
    13 сентября в 05:41
    Вот это была игра
    амурец
    амурец
    13 сентября в 02:20
    Реал с победой, Бензема молодец
    gentlewolf
    gentlewolf
    13 сентября в 02:11
    Азар чего, справа бегал?
    VeniaminS
    VeniaminS
    13 сентября в 00:18
    Поздравления Бенземе с хек - триком.
    y-ago
    y-ago
    13 сентября в 00:12
    Поздравления! Хотя по сути - матч-то был валидольный! В обороне катастрофп!
    S.L.I.P.
    S.L.I.P.
    13 сентября в 00:05
    Спасибо, Анчелотти, за долгожданную игру, которую созерцаешь как в театре ) Помнится, когда он уходил в 2014ом, больше всего переживал - неужели мы потеряем этот стиль игры.
    Ни в коем случае не говоря плохого про Зидана и его Реал - смотрел Реал папы Карло - одно удовольствие. Такое разнообразие схем, идей в атаке. Счет 4:2 - при Зидане бы встали, пасовались с вратарем. А тут бегут и бегут - одно удовольствие для зрителя. 19 голов в 4 турах.
    В том сезоне перестал смотреть рядовые матчи Реала - скучновато. А тут..

    Игра в обороне вызывает тревогу, причем нет вопросов к классу конкретных защитников. Просто надо сыграться что ли. Надеюсь, успеют до весны. ЛЧ уже "завтра".

    Бледно выглядел Карвахаль.
    Начо пока не умеет как Рамос вовремя бегать в атаку и при этом успевать возвращаться.
    Камавинга - с дебютом! Не потерялся, скорость и пас отменные.
    Вини - поди знай чем это все обернется, Роналду такой легкостью и скоростью в виражах не обладал (в силу комплекции). В таком юном возрасте такой арсенал атакующих действий..
    Ну, и Кариму желаю наконец-таки заслуженно порвать Ла Лигу по системе гол+пас.
    eleven LC
    eleven LC
    13 сентября в 00:05
    Карим теперь главная звезда ЛаЛиги,что он сегодня и показал!
    А так победа на классе-вы забьёте сколько сможете,а мы сколько захотим!
    протон
    протон
    12 сентября в 23:57
    просто на классе , Сельта тоже не плохо смотрелась,
    протон
    протон
    12 сентября в 23:56
    Карим машина, киборг, мои поздравления Реалу!!!
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
    12 сентября в 23:38
    Вот и Камавинга забил. Я же говорил что победит Реал, когда счет был 1:2.
    Georg151271
    Georg151271 ответ Милованов (комментарий удален) (раскрыть)
    12 сентября в 23:34
    Помним скорбим)))) Ну смешно же Сельта пока не вытягивает))))
    Belgie2020
    Belgie2020
    12 сентября в 23:25
    Aleksandr с тобой все нормально?) ахаха
    протон
    протон
    12 сентября в 23:22
    ну вот , всё на места, Реал сила! Бензема мотор команды!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Сидор новый (раскрыть)
    12 сентября в 22:53
    Особенно Бэйл хорош
    протон
    протон
    12 сентября в 22:52
    Реал не похож сам на себя.
    Рагнарёк
    Рагнарёк ответ Aleksandr515678 (комментарий удален) (раскрыть)
    12 сентября в 22:48
    Очень толсто
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    12 сентября в 22:42
    Тащии Сельта))
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    12 сентября в 22:36
    Контратаки Сельты всегда опасны, но думаю все равно Реал победит.
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