|
0 : 4
завершен
14 июля 2021, 21:00
среда
|
Стадион Открытие Арена
Телетрансляция: МАТЧ ТВ, МАТЧ ПРЕМЬЕР
|10’
|0:1(П)
|Мозес Виктор
|56’
|0:2
|
Соболев Александр
ассистент Игнатов Михаил
|58’
|0:3
|
Зобнин Роман
ассистент Игнатов Михаил
|63’
|0:4
|Джикия Георгий
|42’
|Бакаев Зелимхан
|Хван Ин Бом
|45+2’
|Зотов Георгий
|62’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бегич Сильвие
|Уремович Филип
|46’
|46’
|Максименко Александр
|Селихов Александр
|46’
|Соболев Александр
|Мелкадзе Георгий
|46’
|Игнатов Михаил
|Мирзов Резиуан
|46’
|Джикия Георгий
|Гапонов Илья
|Мусаев Леон
|Абильдгор Оливер
|46’
|46’
|Зобнин Роман
|Хендрикс Йоррит
|Макаров Денис
|Бакаев Солтмурад
|46’
|Йевтич Дарко
|Хакшабанович Сеад
|46’
|Игнатьев Иван
|Деспотович Джордже
|65’
|Зуев Александр
|Самошников Илья
|65’
|Костюков Михаил
|Кварацхелия Хвича
|65’
|Шатов Олег
|Хван Ин Бом
|65’
|65’
|Ларссон Джордан
|Мозес Виктор
|65’
|Промес Квинси
|Бакаев Зелимхан
|72’
|Кутепов Илья
|Жиго Самуэль
|79’
|Ломовицкий Александр
|Айртон
|79’
|Ещенко Андрей
|Рассказов Николай
|
|2
|Предупреждения
|1
|