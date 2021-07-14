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Рубин - Спартак
Химки - Сочи

Протокол матча Рубин против Спартак

Рубин Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) 0:4 Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) Спартак
Рубин
0 : 4
завершен
14 июля 2021, 21:00
среда
Спартак
Кубок Париматч Премьер 2021
Стадион Открытие Арена
Телетрансляция: МАТЧ ТВ, МАТЧ ПРЕМЬЕР
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    45+2' Хван Ин Бом (6)
     
    4
    46' Уремович Филип (5) уходит с поля, Бегич Сильвие (4) вышел на поле
    46' Абильдгор Оливер (28) уходит с поля, Мусаев Леон (38) вышел на поле
    46' Хакшабанович Сеад (99) уходит с поля, Йевтич Дарко (8) вышел на поле
    46' Бакаев Солтмурад (7) уходит с поля, Макаров Денис (25) вышел на поле
     
    62' Зотов Георгий (31)
     
    4
    65' Хван Ин Бом (6) уходит с поля, Шатов Олег (20) вышел на поле
    65' Кварацхелия Хвича (21) уходит с поля, Костюков Михаил (14) вышел на поле
    65' Самошников Илья (77) уходит с поля, Зуев Александр (12) вышел на поле
    65' Деспотович Джордже (9) уходит с поля, Игнатьев Иван (19) вышел на поле
     
    10' (0:1) Мозес Виктор (8)
     
    42' Бакаев Зелимхан (10)
     
    5
    46' Селихов Александр (57) уходит с поля, Максименко Александр (98) вышел на поле
    46' Хендрикс Йоррит (4) уходит с поля, Зобнин Роман (47) вышел на поле
    46' Гапонов Илья (56) уходит с поля, Джикия Георгий (14) вышел на поле
    46' Мирзов Резиуан (77) уходит с поля, Игнатов Михаил (22) вышел на поле
    46' Мелкадзе Георгий (21) уходит с поля, Соболев Александр (7) вышел на поле
     
    56' (0:2) Соболев Александр (7) (Игнатов Михаил (22))
     
    58' (0:3) Зобнин Роман (47) (Игнатов Михаил (22))
     
    63' (0:4) Гол со штрафного Джикия Георгий (14)
     
    2
    65' Мозес Виктор (8) уходит с поля, Ларссон Джордан (11) вышел на поле
    65' Бакаев Зелимхан (10) уходит с поля, Промес Квинси (24) вышел на поле
     
    72' Жиго Самуэль (2) уходит с поля, Кутепов Илья (29) вышел на поле
     
    2
    79' Айртон (6) уходит с поля, Ломовицкий Александр (27) вышел на поле
    79' Рассказов Николай (92) уходит с поля, Ещенко Андрей (38) вышел на поле
    Голы
    10’ 0:1(П) Мозес Виктор
    56’ 0:2 Соболев Александр
    ассистент Игнатов Михаил
    58’ 0:3 Зобнин Роман
    ассистент Игнатов Михаил
    63’ 0:4 Джикия Георгий
    Наказания
    42’ Бакаев Зелимхан
    Хван Ин Бом 45+2’
    Зотов Георгий 62’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Бегич Сильвие Уремович Филип 46’
    46’ Максименко Александр Селихов Александр
    46’ Соболев Александр Мелкадзе Георгий
    46’ Игнатов Михаил Мирзов Резиуан
    46’ Джикия Георгий Гапонов Илья
    Мусаев Леон Абильдгор Оливер 46’
    46’ Зобнин Роман Хендрикс Йоррит
    Макаров Денис Бакаев Солтмурад 46’
    Йевтич Дарко Хакшабанович Сеад 46’
    Игнатьев Иван Деспотович Джордже 65’
    Зуев Александр Самошников Илья 65’
    Костюков Михаил Кварацхелия Хвича 65’
    Шатов Олег Хван Ин Бом 65’
    65’ Ларссон Джордан Мозес Виктор
    65’ Промес Квинси Бакаев Зелимхан
    72’ Кутепов Илья Жиго Самуэль
    79’ Ломовицкий Александр Айртон
    79’ Ещенко Андрей Рассказов Николай
    Статистика
    		 2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    протон1
    протон1 ответ протон1 (раскрыть)
    15 июля в 11:51
    в том то и дело что в космосе) как и небо и земля.
    Smoke Buddah
    Smoke Buddah
    15 июля в 11:41
    Спартак летит за очередным "трофеем"))
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    15 июля в 11:31
    Не будем спешить делать выводы,это товарка,вот начнется чемп и попадем в группу ЛЧ,потом будем хвалить и радоваться,а может пожалеем,но не раскисать и будем надеяться на хорошее,всех красно белых с победой и в дальнейшем нашим удачи и всем мир дому
    Беренгар
    Беренгар
    15 июля в 10:58
    Ну всё, спартачи уже обсуждают как из группы ЛЧ выходить будут)
    galem72
    galem72
    15 июля в 10:11
    Это товарка и строить иллюзий нечего, но всё же приятно. Главное, чтобы тренер дал понять игрокам, что он от них хочет.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ протон1 (раскрыть)
    15 июля в 09:56
    Земля то же в Космосе ! ))))))
    Михаил Полунин
    Михаил Полунин
    15 июля в 09:50
    Нужен титул какой-нибудь, а эти победы - ни о чем....
    Потом проиграют какой-нибудь слабой команде в еврокубке и сново: Спартак.- чемпион...
    "Сделал дело - гуляй смело!"
    ViktorVolchok07
    ViktorVolchok07
    15 июля в 09:34
    Впереди всё здорово,красиво,результативно...а,вот в линии защиты полный бардак,малейшее приближение соперника к штрафной сеит панику во всей линии обороны.Причём,нет уверенности ни у Жиго,ни у Джикия,ни у Айртона,я уж не говорю про Расказова,Гапонова,Кутепова.Хочу извиниться перед Умяровым за дерзкие слова в его адрес в прошлом сезоне.Вот эти две игры он просто приятно удивляет своей игрой,видение поля,отбор,точный быстрый пас...Молодец,прибавил здорово.Команде боевого настроя в каждой игре и удачи!
    Шуnя771
    Шуnя771
    15 июля в 09:23
    КБ с победой! Потрясающие голы! Леониду не унывать, да и не привыкать...))
    МапС
    МапС
    15 июля в 08:37
    CАRLOS
    CАRLOS
    15 июля в 07:54
    3-4 августа...ждём Спартак
    112910415
    112910415
    15 июля в 06:10
    пока неплохо, будем смотреть
    Стасодзюб
    Стасодзюб ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    15 июля в 06:07
    А как зенит катал вату со всякими 16 летними африканцами и прочими звездами футбола и выигрывали по 10-0,а потом в европе как обычное ваше последнее место че говорили?
    Valeron112
    Valeron112
    15 июля в 02:35
    Как учит урок , Спартаку по чему не впрок., Молодцы Казань.
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    15 июля в 01:39
    Эти результаты конечно ноль, но то что нужно играть в атаку, это точно не лишне
    Futurista
    Futurista ответ 1-я конная (раскрыть)
    15 июля в 01:18
    В прошлом сезоне было серебро...
    1-я конная
    1-я конная ответ Futurista (раскрыть)
    15 июля в 01:16
    Где-то это уже было... В прошлом сезоне - в первом туре! То есть опять стоит ждать истерику и безудержное веселье на фоне пустых обещаний после игры с Сочи?
    Futurista
    Futurista ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
    15 июля в 01:01
    Евро закончилось уже...
    Futurista
    Futurista ответ Evilhuman (раскрыть)
    15 июля в 00:59
    Это не наши набрали, а Рубин и Сочи еще не набрали...ну наберут будет не 4:0, а где то 2:0))...
    Пепс
    Пепс
    15 июля в 00:57, ред.
    Не смотрел, но осуждаю 😁😁😁😁😁😁😁 интересно будет через полторы недельки уже в чемпе глянуть.... Если будет опять 0-4... психану
    1-я конная
    1-я конная
    15 июля в 00:29
    Это же Кубок Тины Канделаки - кузница трофеев Спартака! )))
    Олег Орешкин
    Олег Орешкин
    15 июля в 00:23
    чемпионы всех чемпионов, чемпионы мира по миру, мастера спорта по спорту.
    Европа покажет ваше мастерство
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    15 июля в 00:20, ред.
    Вот это турнир....турнирище бомбическое...
    А то все это Евро скучнотеевское смотрели...одни ничьи и пенальти...
    А тут полный формидабль...
    Если Максименко вследующем матче не отметится хет-триком - удивлюсь....
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    15 июля в 00:16, ред.
    турнир конечно топовый, в Европе евро до сих гремит, а у нас в это время проходит кубок париматч.
    makkie
    makkie
    15 июля в 00:13
    Слишком лёгкая победа.

    Но это не столь важно. Важнее подготовка к сезону. И главное без травм обходится.
    Сегодня понравилось взаимодействие. Руй Витория поменял схему игры, теперь не 3, а 4 защитника - пока получается.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    15 июля в 00:05
    С Победой!
    VeniaminS
    VeniaminS
    15 июля в 00:05
    Хорошая игра Спартака,вот так бы играть в чемпионате.
    протон1
    протон1
    14 июля в 23:33
    с победой спартаковцы
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    14 июля в 23:32
    Всех с победой ! Игра нравится . Но это пока не давит груз ответственности за результат .Что будет потом -неизвестно . Потом ,как всегда , куда что девается ?Уже страшно становится .Хотя ,в первый раз что ли ? Ну ,Надька умирает последней ! ))
    протон1
    протон1 ответ Oplot (раскрыть)
    14 июля в 23:29
    вот так бы играли с топами европы) увы. космос и земля. уровни.
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