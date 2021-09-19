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И сейчас в Роме у Моуриньо пойдут его обычные три стадии.
Стадия 1 (нынешний момент) - "режим адекватности", Моуриньо в новой команде, он любезен, шутит, со всеми раскланивается, есть неплохие результаты.
Стадия 2 - начинаются поражения, команда буксует, игра становится унылой, Моуриньо начинает ныть и жаловаться на обстоятельства - на календарь, судей, руководство клуба, деньги, трансферы, рынок, больщики слабо поддерживают команду, погода плохая, игроки устали.
Стадия 3 - скандалы, игра команды становится абсолютно мертвой и унылой, игроки не слушаются Моуриньо, он теряет контроль над командой и уходит.
Эта история в точности повторялась в Челси, МЮ и Тоттенхеме. Так будет и в Роме.
И сейчас в Роме у Моуриньо пойдут его обычные три стадии.
Стадия 1 (нынешний момент) - "режим адекватности", Моуриньо в новой команде, он любезен, шутит, со всеми раскланивается, есть неплохие результаты.
Стадия 2 - начинаются поражения, команда буксует, игра становится унылой, Моуриньо начинает ныть и жаловаться на обстоятельства - на календарь, судей, руководство клуба, деньги, трансферы, рынок, больщики слабо поддерживают команду, погода плохая, игроки устали.
Стадия 3 - скандалы, игра команды становится абсолютно мертвой и унылой, игроки не слушаются Моуриньо, он теряет контроль над командой и уходит.
Эта история в точности повторялась в Челси, МЮ и Тоттенхеме. Так будет и в Роме.