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Верона - Рома
Эмполи - Сампдория
Венеция - Специа
Лацио - Кальяри
Ювентус - Милан

Протокол матча Верона против Рома

Верона Логотип футбольный клуб Верона 3:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим) Рома
Верона
3 : 2
завершен
19 сентября 2021, 19:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 69.5 - 255.5
Очков за игру в нац. чемп.: 0 - 3
Средний возраст: 26.8 - 25.1
Легионеров: 6 - 6
Схемы: 3-4-2-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 6
Рома
Италия. Серия А 2021/2022, 4 тур
Стадион Марко Антонио Бентегоди, зрителей: 10148
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    30' Фараони Давиде (5)
     
    46' Чеккерини Федерико (17) уходит с поля, Маньяни Джанджакомо (23) вышел на поле
     
    49' (1:1) Барак Антонин (7)
     
    51' Барак Антонин (7)
     
    54' (2:1) Капрари Джанлука (10) (Илич Иван (14))
     
    58' (2:2) Автогол Илич Иван (14)
     
    63' (3:2) Фараони Давиде (5) (Симеоне Джованни (99))
     
    2
    64' Симеоне Джованни (99) уходит с поля, Калинич Никола (9) вышел на поле
    64' Бесса Даниэль (24) уходит с поля, Тамез Адриен (61) вышел на поле
     
    78' Капрари Джанлука (10) уходит с поля, Хонгла Мартин (78) вышел на поле
     
    82' Лазович Дарко (8) уходит с поля, Казале Николо (16) вышел на поле
     
    83' Хонгла Мартин (78)
     
    86' Казале Николо (16)
     
    18' Верету Жордан (17)
     
    36' (0:1) Пеллегрини Лоренцо (7) (Карсдорп Рик (2))
     
    3
    66' Шомуродов Элдор (14) уходит с поля, Мхитарян Генрих (77) вышел на поле
    66' Верету Жордан (17) уходит с поля, Перес Карлес (11) вышел на поле
    66' Дзаньоло Николо (22) уходит с поля, Эль-Шаарави Стефан (92) вышел на поле
     
    71' Кристанте Бриан (4)
     
    2
    78' Карсдорп Рик (2) уходит с поля, Смоллинг Крис (6) вышел на поле
    78' Калафьори Риккардо (13) уходит с поля, Майораль Борха (21) вышел на поле
    Голы
    36’ 0:1 Пеллегрини Лоренцо
    ассистент Карсдорп Рик
    Барак Антонин 1:1 49’
    Капрари Джанлука
    ассистент Илич Иван     		2:1 54’
    58’ 2:2(А) Илич Иван
    Фараони Давиде
    ассистент Симеоне Джованни     		3:2 63’
    Наказания
    18’ Верету Жордан
    Фараони Давиде 30’
    Барак Антонин 51’
    71’ Кристанте Бриан
    Хонгла Мартин 83’
    Казале Николо 86’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Маньяни Джанджакомо Чеккерини Федерико 46’
    Калинич Никола Симеоне Джованни 64’
    Тамез Адриен Бесса Даниэль 64’
    66’ Мхитарян Генрих Шомуродов Элдор
    66’ Перес Карлес Верету Жордан
    66’ Эль-Шаарави Стефан Дзаньоло Николо
    Хонгла Мартин Капрари Джанлука 78’
    78’ Смоллинг Крис Карсдорп Рик
    78’ Майораль Борха Калафьори Риккардо
    Казале Николо Лазович Дарко 82’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 15
    		6 Удары в створ 2
    		14 Фолы 13
    		3 Угловые 8
    		3 Офсайды 2
    		52% Владение мячом 48%
    		1 Cэйвы 4
    		4 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Альфи
    Альфи
    20 сентября в 12:54
    Вот как все дружно похоронили МОУРА! Не рановато ли, диванные эксперты????
    С - стабильность. Ничего на этом сайте годами не меняется :-)
    Выиграли 5 матчей: «Моур - гений! Даёшь скудетто! Мы всех порвём!»
    Проиграли 1 мат «Вероне»: «Моур - сбитый лётчик! Игроки 62о! Пеллегрини не капитан!»
    Воистину от любви до ненависти… В прошлом году бахнул МЮ 6-1, обыгрывал пепа!
    Он не такой уж сбитый летчик!
    Альфи
    Альфи ответ faneng (раскрыть)
    20 сентября в 12:51
    Вот ты аналитик сказочный!
    И весь твой анализ, он основан на твоей ненависти к Моу, ни больше, ни меньше. И все твои суждения и писанина будут сквозь призму этой ненависти. Как было бы с Сарри можно только гадать.....
    faneng
    faneng
    19 сентября в 22:18
    Хахаха, кто там раньше времени начал превозносить Моуриньо. Последний раз Моуриньо был хорошим тренером в 2012 году, когда он добился НАСТОЯЩЕГО результата с Реалом. С тех пор он стух. Я не считаю большим достижением ни Лигу Европы с МЮ в 2017 г., ни даже АПЛ с Челси в 2015 г.
    И сейчас в Роме у Моуриньо пойдут его обычные три стадии.
    Стадия 1 (нынешний момент) - "режим адекватности", Моуриньо в новой команде, он любезен, шутит, со всеми раскланивается, есть неплохие результаты.
    Стадия 2 - начинаются поражения, команда буксует, игра становится унылой, Моуриньо начинает ныть и жаловаться на обстоятельства - на календарь, судей, руководство клуба, деньги, трансферы, рынок, больщики слабо поддерживают команду, погода плохая, игроки устали.
    Стадия 3 - скандалы, игра команды становится абсолютно мертвой и унылой, игроки не слушаются Моуриньо, он теряет контроль над командой и уходит.

    Эта история в точности повторялась в Челси, МЮ и Тоттенхеме. Так будет и в Роме.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    19 сентября в 22:16
    Пора Мауру в Чемпионат послабее, может в Россию , чтоб продолжить победную серию.
    Caniggia
    Caniggia
    19 сентября в 22:10
    Вот и кончилось везение Моурки!
    adrianes
    adrianes
    19 сентября в 21:39
    сказ про то,как как ворона обрила азартных людей
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
    19 сентября в 21:17
    Сдулся физрук
    azkan
    azkan
    19 сентября в 21:11, ред.
    Не видел игру. Но честно все игры Ромы оставляли вопросы. Иногда им сильно везло. И вот наступил момент с Вероной. Статистика так себе, почти ничего не скажет, когда в начале забили и сели в оборону. Хотели пройти на изи. Но пропустили и даже начали проигрывать. Вот в такие моменты нужно самоотдача и воля для игроков. Это от тренера вряд ли получат. У игрока у самого должны быть такие вот черты характера. Если нет такого лучше до таких моментов не доводить. А вот за это тренер ответственный.
    Zhgoon
    Zhgoon
    19 сентября в 21:11
    Пхах! Как серьезный соперник попался, так сразу поплыла «Рома». Теперь начнутся бесконечные интервью Моуриньо с обвинениями в адрес всех: от руководства клуба до уборщицы в раздевалке.
    Elliada
    Elliada
    19 сентября в 21:07
    Сглазили Маура
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    19 сентября в 21:06
    Недолго музыка играла....Обидное поражение, ведь дальше будет каскад из сложных матчей.
    Союзник противников
    Союзник противников
    19 сентября в 21:06
    Вот и "особенной сказочке" конец.
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    19 сентября в 20:35
    Готовьтесь, скоро вернётся старый добрый Маур))
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    19 сентября в 20:31
    Игра будто в АПЛ. Скорости очень высокие. Мяч не задерживается в центре. И голы красивые...
    протон
    протон
    19 сентября в 20:24
    Ну вот Вам и Верона. вышла вперед.
    Zhgoon
    Zhgoon
    19 сентября в 19:58
    Ого! «Рому» в этом сезоне не узнать. Обычно они копытились в гостевых играх.
    протон
    протон
    19 сентября в 19:45
    Норм, первый влетел
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    19 сентября в 19:41
    ГОЛАСООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

    Пелегрини 0-1
    Ravshan878
    Ravshan878
    19 сентября в 19:41
    Ооо Peligrimi ГОЛ КРАСАВА.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    19 сентября в 19:36, ред.
    Шома в старте, будет весело!!! Успехов!!!
    Ravshan878
    Ravshan878
    19 сентября в 19:14
    Вперёд джентльмены из Рима.)
    VeniaminS
    VeniaminS
    19 сентября в 18:54
    Гости
    Ислам0926
    Ислам0926
    19 сентября в 18:53
    Рома одержит крупную победу и поэтому сразу в два центральных напа у Ромы шома и Абрахам
    beefs
    beefs победа гостей
    19 сентября в 18:38
    《Рома》набрала великолеп-ную форму на старте сезона и абсолютно заслуженно нахо-дится на первой строчке в таблице. Вряд ли «джалорос-си» собираются сбавлять обо-роты – в поединке с таким со-перником, как «Верона», став-ка явно будет делаться только на победу.
    Ironigor
    Ironigor Точный счет 1:3
    19 сентября в 16:29
    Я думаю в этом противостоянии более чем явным фаворитом является команда из Рима . Этот сезон Рома очень хорошо выглядит и думаю будет бороться за самые высокие места в чемпионате. Верона жа из трёх проведённых матчей проиграла все три матча. Вообщем победа гостей с разницей в два мяча + !
    Ravshan878
    Ravshan878
    19 сентября в 08:54
    Как всегда за Рома и Элдор.
    David Young
    David Young
    18 сентября в 01:26
    Победа Ромы или ничья.
    ДАША Д
    ДАША Д победа гостей
    17 сентября в 10:44
    Тут фаворит однозначен: у Вероны три поражения подряд, у Ромы три победы подряд. Скорее всего эти серии продолжатся и увеличатся еще на один матч. Правда разгрома скорее всего не будет, победа Ромы с разницей в один-два мяча.
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