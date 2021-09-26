В 25 Рейна Пепе Голов пропущено: 2 Спасений: 6 Пасы: 23 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 96

З 33 Ачерби Франческо Фолов заработано: 2 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 72 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 96

З 77 Марушич Адам Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 31 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 96

З 3 Фелипе Луис Фолов совершено: 3 Блоки: 1 Выносы: 7 Пасы: 62 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 96

З 23 Хисай Эльсеид Фолов заработано: 1 Отборы: 7 Блоки: 1 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 96

П 10 Альберто Луис Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 66

П 6 Лейва Лукас Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 61

П 21 Милинкович-Савич Сергей Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 39 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 96

Н 7 Андерсон Фелипе Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 96

Н 17 Иммобиле Чиро Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

Н 9 Педро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 31 Адамонис Мариус

В 1 Стракоша Томас

З 4 Габаррон Патрик Хиль

З 26 Раду Штефан

П 8 Акпа Акпро Жан-Даниэль Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 30

П 88 Башич Тома

П 32 Катальди Данило Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 35

П 29 Лаццари Мануэль

П 18 Ромеро Лука

П 5 Эскаланте Гонсало

Н 27 Моро Рауль

Н 94 Мурики Ведат Фолов заработано: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 6

Пропускают