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Но финал был чистый, без претензий к судье.
Но финал был чистый, без претензий к судье.
Хотя, если бы он был Суаресом, то Чакир бы подписался 😀
МСН всё - таки решили многое в той игре, а Тевес, Мората нет.
Хотя, если бы он был Суаресом, то Чакир бы подписался 😀
МСН всё - таки решили многое в той игре, а Тевес, Мората нет.
Такое чувство что на лавку его посадили на долго
Такое чувство что на лавку его посадили на долго
Лацио с победой, должны были более уверенно выигрывать, но и так хорошо. Чпокнули переводчика. Ему главное, что в юбилейном матче он не проиграл. А теперь можно. Аха-ха)
Жаль тех романистов, кто ждёт от него положительных результатов. С этим тренером у них титула не будет, хоть состав не хуже чем у Наполи и Милана.
Лацио с победой, должны были более уверенно выигрывать, но и так хорошо. Чпокнули переводчика. Ему главное, что в юбилейном матче он не проиграл. А теперь можно. Аха-ха)
Жаль тех романистов, кто ждёт от него положительных результатов. С этим тренером у них титула не будет, хоть состав не хуже чем у Наполи и Милана.
Значит Рому в дерби Сарри сможет обыграть
И билет на самолёт с серебристым крылом
Моуриньо что б от всех смог бы убежать
Значит Рому в дерби Сарри сможет обыграть
И билет на самолёт с серебристым крылом
Моуриньо что б от всех смог бы убежать
Обе команды сменили тренеров летом: в «Лацио» пришёл Сарри, а в «Рому» — Моуринью. Пока что именно клуб португальца показывает себя лучше. Он в чемпионате только один раз потерял очки в матче с «Вероной» (2:3).
А вот «Лацио» не может выиграть уже в трёх турах подряд. Причём один раз он не смог выиграть у «Кальяри» из зоны вылета (2:2). Так что у меня есть определённые вопросы к этой команде. Кажется, Сарри предстоит достаточно работы.
Ну а Моуринью в очередной раз очень ярко стартовал с новой командой. Посмотрим, как «Рома» пойдёт дальше в сезоне. В этом же матче обе команды наверняка устроят настоящий гладиаторский поединок.
Обе команды сменили тренеров летом: в «Лацио» пришёл Сарри, а в «Рому» — Моуринью. Пока что именно клуб португальца показывает себя лучше. Он в чемпионате только один раз потерял очки в матче с «Вероной» (2:3).
А вот «Лацио» не может выиграть уже в трёх турах подряд. Причём один раз он не смог выиграть у «Кальяри» из зоны вылета (2:2). Так что у меня есть определённые вопросы к этой команде. Кажется, Сарри предстоит достаточно работы.
Ну а Моуринью в очередной раз очень ярко стартовал с новой командой. Посмотрим, как «Рома» пойдёт дальше в сезоне. В этом же матче обе команды наверняка устроят настоящий гладиаторский поединок.