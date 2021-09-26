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Лацио - Рома
Ювентус - Сампдория
Эмполи - Болонья
Сассуоло - Салернитана
Удинезе - Фиорентина
Наполи - Кальяри

Протокол матча Лацио против Рома

Лацио Логотип футбольный клуб Лацио (Рим) 3:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим) Рома
Лацио
3 : 2
завершен
26 сентября 2021, 19:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 223.3 - 233
Очков за игру в нац. чемп.: 1.6 - 2.4
Средний возраст: 30.3 - 26.3
Средний рост: 183.2 - 184.4
Легионеров: 8 - 7
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
Рома
Италия. Серия А 2021/2022, 6 тур
Стадион Олимпико, зрителей: 30000
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.583.482.88
Фонбет 2.55 3.45 2.90
Мелбет 2.43 3.72 2.85
1XBET 2.50 3.52 3.01
BetBoom 2.46 3.49 2.89
    Еще
     
    10' (1:0) Милинкович-Савич Сергей (21) (Андерсон Фелипе (7))
     
    19' (2:0) Педро (9) (Иммобиле Чиро (17))
     
    25' Лейва Лукас (6)
     
    61' Лейва Лукас (6) уходит с поля, Катальди Данило (32) вышел на поле
     
    63' (3:1) Андерсон Фелипе (7) (Иммобиле Чиро (17))
     
    66' Альберто Луис (10) уходит с поля, Акпа Акпро Жан-Даниэль (8) вышел на поле
     
    87' Катальди Данило (32)
     
    90' Иммобиле Чиро (17) уходит с поля, Мурики Ведат (94) вышел на поле
     
    11' Патрисиу Руй (1)
     
    41' (2:1) Роджер Ибаньес (3) (Верету Жордан (17))
     
    45+2' Кристанте Бриан (4)
     
    48' Винья Матиас (5)
     
    64' Эль-Шаарави Стефан (92) уходит с поля, Шомуродов Элдор (14) вышел на поле
     
    69' (3:2) Верету Жордан (17)
     
    78' Дзаньоло Николо (22) уходит с поля, Перес Карлес (11) вышел на поле
     
    2
    82' Карсдорп Рик (2) уходит с поля, Залевски Никола (59) вышел на поле
    82' Винья Матиас (5) уходит с поля, Смоллинг Крис (6) вышел на поле
     
    87' Верету Жордан (17)
    Голы
    Милинкович-Савич Сергей
    ассистент Андерсон Фелипе     		1:0 10’
    Педро
    ассистент Иммобиле Чиро     		2:0 19’
    41’ 2:1 Роджер Ибаньес
    ассистент Верету Жордан
    Андерсон Фелипе
    ассистент Иммобиле Чиро     		3:1 63’
    69’ 3:2(П) Верету Жордан
    Наказания
    11’ Патрисиу Руй
    Лейва Лукас 25’
    45+2’ Кристанте Бриан
    48’ Винья Матиас
    87’ Верету Жордан
    Катальди Данило 87’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Катальди Данило Лейва Лукас 61’
    64’ Шомуродов Элдор Эль-Шаарави Стефан
    Акпа Акпро Жан-Даниэль Альберто Луис 66’
    78’ Перес Карлес Дзаньоло Николо
    82’ Залевски Никола Карсдорп Рик
    82’ Смоллинг Крис Винья Матиас
    Мурики Ведат Иммобиле Чиро 90’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 20
    		4 Удары в створ 8
    		12 Фолы 13
    		1 Угловые 9
    		2 Офсайды 1
    		49% Владение мячом 51%
    		6 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    28 сентября в 18:13
    Что правда, то правда)) с этим разве кто-то спорит?
    Но финал был чистый, без претензий к судье.
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ Agamaga........ (раскрыть)
    28 сентября в 12:38
    Липовое пенальти назначил Айтекин на Симуляресе в матче с ПСЖ😂😂😂
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    28 сентября в 12:37
    Если каждый момент, каждое падение рассмотреть под лупой, то это будет не футбол. Был переломный момент в игре при счёте 1:1, и начали падать игроки в борьбе выпрашивая пенальти, но Чакир принял верное решение, не ломать игру липовым пенальти.
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ Agamaga........ (раскрыть)
    28 сентября в 10:10
    Всё решил Чакир. 2:1 стали бы похоронами Барселоны. Да и первый гол Ракитич забил в результате атаки, которая началась с фола на Пьяниче.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    27 сентября в 21:33
    Ну оффсайд в 98 был, а фол на Погба это спорный момент)
    Хотя, если бы он был Суаресом, то Чакир бы подписался 😀
    МСН всё - таки решили многое в той игре, а Тевес, Мората нет.
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ Agamaga........ (раскрыть)
    27 сентября в 19:43
    Если не ошибаюсь, то 12 тренеров. Трое были успешны. В 1998 году в финале Реал выиграл с офсайда, в 2015 Барселону спас Чакир, не поставив пенальти за фол на Погба.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    27 сентября в 18:08
    Здарова. Сразу и не скажешь кто больше подойдёт Ювентусу. Кто сможет больше нашарлатанить и выиграть ЛЧ. С 96-го года уже сколько итальянских тренеров было?
    fanliverpoolfan 777
    fanliverpoolfan 777 ответ juvenale (раскрыть)
    27 сентября в 16:10
    Он же выйграл требл с Интером
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ Agamaga........ (раскрыть)
    27 сентября в 14:27
    Здарова. Маур-картонщик точно не окажется. А вот лысый шарлатан запросто. Аньелли год назад очень хотел его подписать. К счастью не срослось. Юве должен тренировать итальянец.
    pele1981
    pele1981 ответ faneng (раскрыть)
    27 сентября в 04:47
    Назови тренера, который не проигрывал никогда?)
    протон
    протон
    27 сентября в 01:22
    Маур знатно накинул)) СериАл в этом сезоне интересный! Игра была бодрой, но у Лацио почти на каждой позиции игрок выше классом, а Тэми вообще сложно сравнивать с Иммобиле.
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    26 сентября в 23:45
    Ставлю на то, что в ближайшие 10 лет Маур или Гвардиола окажется в Ювентусе))
    juvenale
    juvenale
    26 сентября в 23:25
    sir_Alex
    sir_Alex
    26 сентября в 23:09
    Вот это просто молодцы!!!
    faneng
    faneng
    26 сентября в 22:52
    Ну как, Моуриньо - великий тренер и это идеальное начало сезона?
    протон
    протон
    26 сентября в 21:11
    Про Шомуродова могли бы и не писать
    Такое чувство что на лавку его посадили на долго
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь
    26 сентября в 21:08
    Вечер добрый сериаломанам.
    Лацио с победой, должны были более уверенно выигрывать, но и так хорошо. Чпокнули переводчика. Ему главное, что в юбилейном матче он не проиграл. А теперь можно. Аха-ха)
    Жаль тех романистов, кто ждёт от него положительных результатов. С этим тренером у них титула не будет, хоть состав не хуже чем у Наполи и Милана.
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь ответ fanliverpoolfan 777 (раскрыть)
    26 сентября в 21:04
    Никогда такого не было, не принимай желаемое за действительное. Аха-ха)
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    26 сентября в 21:02
    Но если есть в кармане пачка сигарет
    Значит Рому в дерби Сарри сможет обыграть
    И билет на самолёт с серебристым крылом
    Моуриньо что б от всех смог бы убежать
    juvenale
    juvenale ответ fanliverpoolfan 777 (раскрыть)
    26 сентября в 20:31
    кого он кошмарил)))он даже проигрывал Ювентусу,когда он на 7ых местах шел
    juvenale
    juvenale
    26 сентября в 20:30
    пенальти нарисовали
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    26 сентября в 19:44
    Шикарнейшее дерби. Возможно, лучшее в Европе.
    Bom Bom
    Bom Bom
    26 сентября в 19:35
    Курилка пока обыгрывает переводчика
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    26 сентября в 19:25
    Переводчика нагибают везде куда он не полезет)), пора на пенсию причем уже давно.
    протон
    протон
    26 сентября в 19:10
    «Соперники являются конкурентами за попадание в еврокубковую зону. «Рома» вот и вовсе идёт на четвёртом месте с 12 баллами. Ну а «Лацио» располагается пока на седьмой строчке, имея на четыре очка меньше, чем географический сосед.
    Обе команды сменили тренеров летом: в «Лацио» пришёл Сарри, а в «Рому» — Моуринью. Пока что именно клуб португальца показывает себя лучше. Он в чемпионате только один раз потерял очки в матче с «Вероной» (2:3).
    А вот «Лацио» не может выиграть уже в трёх турах подряд. Причём один раз он не смог выиграть у «Кальяри» из зоны вылета (2:2). Так что у меня есть определённые вопросы к этой команде. Кажется, Сарри предстоит достаточно работы.
    Ну а Моуринью в очередной раз очень ярко стартовал с новой командой. Посмотрим, как «Рома» пойдёт дальше в сезоне. В этом же матче обе команды наверняка устроят настоящий гладиаторский поединок.
    Gahi
    Gahi Тотал больше хозяев 1.5
    26 сентября в 18:27
    Столичное дерби между командами Рома и Лацио проходят очень ярко и в принципиальной борьбе. Этот сезон команды начали с новыми наставниками и Моуриньо и Сарри со своими идеями принесли в команды свою философию игры, которая обязательно воплотятся в голы. Прогноз на этот матч, обе команды забьют. Удачи
    RomM84
    RomM84 победа гостей
    26 сентября в 18:22
    Потому что Рома!
    RomM84
    RomM84
    26 сентября в 18:20
    Ох и заруба будет!! Удачи пархатым! Волкам победы! Forza Roma!!
    fanliverpoolfan 777
    fanliverpoolfan 777 ответ Вернувшийся_Князь (раскрыть)
    26 сентября в 15:07
    Своё время он кошмарил вас
    Вернувшийся_Князь
    Вернувшийся_Князь победа хозяев
    26 сентября в 13:13
    Поставлю на курилку, не уважаю маура
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