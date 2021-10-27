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Ювентус - Сассуоло
Сампдория - Аталанта
Удинезе - Верона
Кальяри - Рома
Эмполи - Интер
Лацио - Фиорентина

Протокол матча Ювентус против Сассуоло

Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 1:2 Логотип футбольный клуб Сассуоло Сассуоло
Ювентус
1 : 2
завершен
вчера, 19:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 365.5 - 129.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 1.2
Средний возраст: 26.8 - 25.3
Средний рост: 184.7 - 181.6
Легионеров: 5 - 6
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 1
Сассуоло
Италия. Серия А 2021/2022, 10 тур
Стадион Альянц Стэдиум (Турин)
Ювентус Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) 1:2 Логотип футбольный клуб Сассуоло Сассуоло
90:00
Ювентус
Сассуоло
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.435.157.47
Фонбет 1.42 4.90 7.00
Мелбет 1.42 5.13 7.80
1XBET 1.45 5.10 7.50
BetBoom 1.46 4.75 6.98
    Еще
     
    13' Де Шильо Маттиа (2) уходит с поля, Сандро Алекс (12) вышел на поле
     
    46' Рабьо Адриен (25) уходит с поля, Куадрадо Хуан (11) вышел на поле
     
    2
    63' Куадрадо Хуан (11)
    63' Мората Альваро (9) уходит с поля, Жорже Кайо (21) вышел на поле
     
    76' (1:1) МакКенни Уэстон (14) (Дибала Пауло (10))
     
    2
    80' Данило (6) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
    80' Локателли Мануэль (27) уходит с поля, Мело Артур (5) вышел на поле
     
    30' Дефрель Грегуар (92)
     
    44' (0:1) Фраттези Давиде (16) (Дефрель Грегуар (92))
     
    58' Берарди Доменико (25)
     
    61' Рожерио (6)
     
    62' Распадори Джакомо (18) уходит с поля, Скамакка Джанлука (91) вышел на поле
     
    2
    71' Фраттези Давиде (16) уходит с поля, Тольян Джереми (22) вышел на поле
    71' Дефрель Грегуар (92) уходит с поля, Матеус Энрике (97) вышел на поле
     
    72' Траоре Хамед (23)
     
    2
    86' Мюльдюр Мерт (17)
    86' Траоре Хамед (23) уходит с поля, Кирикеш Влад (21) вышел на поле
     
    87' Мюльдюр Мерт (17) уходит с поля, Харруи Абду (20) вышел на поле
     
    90+5' (1:2) Лопес Максим (8) (Берарди Доменико (25))
    Голы
    44’ 0:1 Фраттези Давиде
    ассистент Дефрель Грегуар
    МакКенни Уэстон
    ассистент Дибала Пауло     		1:1 76’
    90+5’ 1:2 Лопес Максим
    ассистент Берарди Доменико
    Наказания
    30’ Дефрель Грегуар
    58’ Берарди Доменико
    61’ Рожерио
    Куадрадо Хуан 63’
    72’ Траоре Хамед
    86’ Мюльдюр Мерт
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Сандро Алекс Де Шильо Маттиа 13’
    Куадрадо Хуан Рабьо Адриен 46’
    62’ Скамакка Джанлука Распадори Джакомо
    Жорже Кайо Мората Альваро 63’
    71’ Тольян Джереми Фраттези Давиде
    71’ Матеус Энрике Дефрель Грегуар
    Кулусевски Деян Данило 80’
    Мело Артур Локателли Мануэль 80’
    86’ Кирикеш Влад Траоре Хамед
    87’ Харруи Абду Мюльдюр Мерт
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 8
    		3 Удары в створ 4
    		21 Фолы 15
    		4 Угловые 4
    		8 Офсайды 0
    		56% Владение мячом 44%
    		2 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 5
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    Все комментарии
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
    сегодня в 07:23
    ну так и Месси не помог три года и сбежал.
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:13
    прям беда с ними
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:48
    Ювентус уже на тот
    Futurista
    Futurista ответ BreezeCOOL (раскрыть)
    вчера в 23:32
    Зенит будет сассуоло...верь)...
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Абдурахман Джантемиров 1 (раскрыть)
    вчера в 23:24
      Zhgoon
      Zhgoon
      вчера в 23:20
      Надо же, на последней минуте «Сассуоло» вырвали-таки победу. Статистика говорит, что игра была равная с небольшим перевесом зебр, но восемь офсайдов у «Ювентуса» это жесть. Значит, была паника и игроки тупо теряли контроль над ситуацией.
      Zhgoon
      Zhgoon ответ Vad Gushin (раскрыть)
      вчера в 23:16
      Тактика Симеоне это резинка или даже пружина. Чем сильнее атакует соперник, тем сильнее он пытается бить в ответ. Поэтому против «Ливерпуля» у него всегда зрелищные матчи. Да и против сильных команд это смотрится более или менее интересно.
      Но когда он играет с аутсайдерами и отдает им мяч, чтобы играть вторым номером, это душнилово еще то. В итоге обе команды не знают, что делать. Если соперник не атакует, то и «Атлетико» ничего не делает. Резинка не тянется. За весь матч три удара в створ, из них только один от матрасников.
      Абдурахман Джантемиров 1
      Абдурахман Джантемиров 1 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      вчера в 22:54
      А ты свой Ливер в один ряд с сасуоло ставишь? Я как болельщик МЮ понимал что мы проиграем, жаль конечно что с таким счётом, но что поделать. В данный момент в мире есть три тренера высочайшего уровня и один из них тренерует Ливерпуль. У нас же проблемы и с составом, и с тренером.
      allemz
      allemz
      вчера в 22:47
      Ювентус с убедительным и заслуженным поражением. Машина!
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 22:45
      Итоговый счёт то 0:5 с Ливером. Сассуоло есть в жизни каждой команды, ЧП мелкого разлива. А вот в ЛЧ три года он не помог.
      BreezeCOOL
      BreezeCOOL
      вчера в 22:42
      ну Зенит, ну вот так надо, ну пжлст
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
      вчера в 22:39
      последние два матча с Роналду против Соссуоло заеончились разгромом последних и Рон отметился в обоих.
      Да и ливерным он забил, просто судья на вар проспал момент нажатия клавиши
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 22:33
      У вас значит своя правда 😀
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Agamaga........ (раскрыть)
      вчера в 22:24
      Не правда
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      вчера в 22:22
      а чего Зебры,были какими то лошадьми? Возможно были не в форме.
      barcamilan
      barcamilan
      вчера в 22:16
      28 проиграла
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      вчера в 22:16
      дали время что бы Юве одержала волевую победу,но оказалось,что в итоге проиграли. Но ведь этот человек должен чувствовать ход игры и мог бы раньше свистнуть.
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 22:13
      А с Роналду вообще 0:5
      Абрамджан
      Абрамджан
      вчера в 22:10
      Роналду!...да что ж ты делаешь!..прекрати издеваться над Ювентусом
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      вчера в 22:06
      Проиграли ,но за то достойно,а не 0: 5 в родных стенах и гол в стиле Морато. Да и болелы к 60 минуте не разошлись. Ну был Юве на 16 месте,уже 10 позиций отыграл и приблизился к лидерам,которым активно помогают определённые люди,являющиеся 12 игроками.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 22:04
      Без Роналду, которыймогорчил ливер в выходные,Юве ноль
      Van Vanovich
      Van Vanovich
      вчера в 21:58
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
        вчера в 21:48
        Да что с ними ??? Блин !
        LaFur1aRoja
        LaFur1aRoja
        вчера в 21:43
        Персофаны Кристины Роналдовны щас бы написали что все дело в том что их кумир покинул Юве и теперь их некому тащить, но после матча с Ливерпулем это выглядело бы комично, ближайшее время будет затишье на эту тему )
        Несдающийся Князь
        Несдающийся Князь ответ Vad Gushin (раскрыть)
        вчера в 21:42
        НЕ знаю, что скажут персофаны. А я скажу, что Аллегри всё делает правильно. А требовать у него результатов с такими днарями, как Макнагетс, Рабьо, Бедакур, Артур, Де Шильо, Мората просто смешно. Даже самое гениальное трио атакующих игроков ничего не сделает без полузащиты, принимая всегда мяч спиной к воротам. Кто то атаки должен разгонять. Сегодня вернулся Де Лигт и снова косяки в обороне пошли. Защита Бон+Кьел мне больше нравится, хоть и стареет. По сути дела играть нужно пока лишь вторым номером. Ни Рома ни интер ничего не смогли создать, а неумелые атаки без полузащиты приводят к таким контрам и голам. Я за то, что бы тренеру дали поработать. Он хорош тем, что и из *овна конфетку может слепить. Не всё сразу. Команду два года разваливали и разбавляли состав шлаком. Москва не сразу строилась.
        Lucky luciano
        Lucky luciano ответ Тео Джонс (раскрыть)
        вчера в 21:41
        кьезу загоняли
        VeniaminS
        VeniaminS
        вчера в 21:38
        Творится что то с Ювентусом.
        Lucky luciano
        Lucky luciano ответ Vad Gushin (раскрыть)
        вчера в 21:29
        локателли сегодня худшим был...и причем тут аллегри,когда мяч в штангу летит и убойные моменты не реализуют
        Lucky luciano
        Lucky luciano
        вчера в 21:28
        ну поражения сегодня точно не заслуживали...имели 3-4 убойных момента,Но такие днища как сандро,мората и рабье это не уровень
        Сантус
        Сантус
        вчера в 21:27
        Вот вам бабушка и Юрьев день...
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