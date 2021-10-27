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Куадрадо в прошлом сезоне ассистами всю Серию А заваливал и все его боялись, а в этом году просто бегает по флангу. Кьеза у Пирло куражил от души, ему не мешали играть. Теперь он так, просто крутой игрок на цепи. Один Дибала счастлив. Хоть не на скамейке сидит.
Куадрадо в прошлом сезоне ассистами всю Серию А заваливал и все его боялись, а в этом году просто бегает по флангу. Кьеза у Пирло куражил от души, ему не мешали играть. Теперь он так, просто крутой игрок на цепи. Один Дибала счастлив. Хоть не на скамейке сидит.
Но когда он играет с аутсайдерами и отдает им мяч, чтобы играть вторым номером, это душнилово еще то. В итоге обе команды не знают, что делать. Если соперник не атакует, то и «Атлетико» ничего не делает. Резинка не тянется. За весь матч три удара в створ, из них только один от матрасников.
Но когда он играет с аутсайдерами и отдает им мяч, чтобы играть вторым номером, это душнилово еще то. В итоге обе команды не знают, что делать. Если соперник не атакует, то и «Атлетико» ничего не делает. Резинка не тянется. За весь матч три удара в створ, из них только один от матрасников.