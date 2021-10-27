В 36 Перин Маттиа Голов пропущено: 2 Спасений: 2 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

З 19 Бонуччи Леонардо Офсайды: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 83 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

З 6 Данило Ударов всего: 1 Блоки: 1 Выносы: 2 Пасы: 54 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 80

З 4 де Лигт Матийс Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

З 2 Де Шильо Маттиа Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 13

П 27 Локателли Мануэль Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 80

П 14 МакКенни Уэстон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

П 25 Рабьо Адриен Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 45

Н 10 Дибала Пауло Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

П 22 Кьеза Федерико Ударов всего: 3 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

Н 9 Мората Альваро Офсайды: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 63

Запасные игроки

В 23 Пинсольо Карло

В 1 Щесны Войцех

З 3 Кьеллини Джорджо

З 17 Пеллегрини Лука

З 24 Ругани Даниэле

З 12 Сандро Алекс Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 46 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 77

П 30 Бентанкур Родриго

П 11 Куадрадо Хуан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 45

П 44 Кулусевски Деян Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 10

П 5 Мело Артур Фолов совершено: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 10

П 8 Рэмзи Аарон