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"Локомотив" же, напротив, на подъеме. На прошлой неделе железнодорожники стали единственной российской командой, набравшей очки в еврокубках. Здорово вписываются в игру команды и новички (Анджорин забил "Марселю"), и молодежь (Петров и Сильянов получили время в последних матчах). Поэтому не вижу, за счет чего хозяева могут дать бой гостям
"Локомотив" же, напротив, на подъеме. На прошлой неделе железнодорожники стали единственной российской командой, набравшей очки в еврокубках. Здорово вписываются в игру команды и новички (Анджорин забил "Марселю"), и молодежь (Петров и Сильянов получили время в последних матчах). Поэтому не вижу, за счет чего хозяева могут дать бой гостям