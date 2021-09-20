В 1 Гильерме Спасений: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 96

З 16 Едвай Тин Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 70 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 96

З 3 Кастро Пабло Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 76 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 96

З 45 Сильянов Александр Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 5 Перехваты: 4 Пасы: 62 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 86

П 6 Баринов Дмитрий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 69 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 96

П 8 Бека Бека Алексис Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 62

П 5 Марадишвили Константин Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 58 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 96

З 71 Тикнизян Наир Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Пасы: 61 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 96

П 25 Камано Франсуа Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 96

Н 88 Лисакович Виталий Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 67

Н 9 Смолов Федор Ударов всего: 5 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 96

Запасные игроки

В 53 Худяков Даниил

З 2 Живоглядов Дмитрий

З 66 Иванков Михаил

З 24 Ненахов Максим

П 10 Анджорин Фаустино Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 34

П 75 Бабкин Сергей

П 90 Зинович Кирилл

П 7 Керк Джирано Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 29

П 69 Куликов Даниил Всего навесов: 2 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 10

П 4 Магкеев Станислав

П 73 Петров Максим

Пропускают

(Н) - Травма бедра

Не играл с 15.08.21 , с ним 5 из 17 очков в нац. чемпионате Зе Луиш (Н) - Травма бедра

(П) - Травма сухожилия

Не играл с 22.08.21 , с ним 8 из 17 очков в нац. чемпионате Миранчук Антон (П) - Травма сухожилия