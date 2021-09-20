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Урал - Локомотив
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Протокол матча Урал против Локомотив

Урал Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) 0:0 Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) Локомотив
Урал
0 : 0
завершен
20 сентября 2021, 16:30
понедельник
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 0.3 - 2.1
Средний возраст: 25.9 - 25.2
Средний рост: 184.3 - 183.3
Легионеров: 4 - 5
Схемы: 5-4-1 - 4-4-2
Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 8 тур
Стадион Екатеринбург-Арена, зрителей: 834 +6 +7, Пасмурно
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.853.721.80
Фонбет 4.70 3.60 1.80
Мелбет 4.96 3.62 1.81
BetBoom 4.57 3.53 1.87
    Еще
     
    33' Бикфалви Эрик (10)
     
    43' Адамов Арсен (95)
     
    46' Бикфалви Эрик (10) уходит с поля, Максименко Артем (55) вышел на поле
     
    79' Кулаков Денис (15) уходит с поля, Подберёзкин Вячеслав (21) вышел на поле
     
    85' Егорычев Андрей (5) уходит с поля, Герасимов Алексей (93) вышел на поле
     
    90+3' Мишкич Даниел (19)
     
    62' Бека Бека Алексис (8) уходит с поля, Анджорин Фаустино (10) вышел на поле
     
    67' Лисакович Виталий (88) уходит с поля, Керк Джирано (7) вышел на поле
     
    86' Сильянов Александр (45) уходит с поля, Куликов Даниил (69) вышел на поле
     
    2
    90+3' Камано Франсуа (25)
    90+3' Едвай Тин (16)
    Наказания
    Бикфалви Эрик 33’
    Адамов Арсен 43’
    90+3’ Камано Франсуа
    Мишкич Даниел 90+3’
    90+3’ Едвай Тин
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Максименко Артем Бикфалви Эрик 46’
    62’ Анджорин Фаустино Бека Бека Алексис
    67’ Керк Джирано Лисакович Виталий
    Подберёзкин Вячеслав Кулаков Денис 79’
    Герасимов Алексей Егорычев Андрей 85’
    86’ Куликов Даниил Сильянов Александр
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 13
    		1 Удары в створ 4
    		20 Фолы 12
    		3 Угловые 7
    		5 Офсайды 1
    		35% Владение мячом 65%
    		4 Cэйвы 1
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    20 сентября в 23:02
      13 RUS
      13 RUS
      20 сентября в 19:35
        Паровозов
        Паровозов
        20 сентября в 19:17
        Как так то, отмаза только что Марсель хорошо погонял наших.
        112910415
        112910415
        20 сентября в 19:01
        Урал тоже не лыком шит !
        NYJ
        NYJ
        20 сентября в 19:00, ред.
        Не тот результат, но содержание лучше
        Smoke Some Weed
        Smoke Some Weed ответ 88_DEIVID (раскрыть)
        20 сентября в 18:55
        Согласен, Баринов уже не тот, просел по игре....
        амурец
        амурец
        20 сентября в 18:51
        Да уж
        нечитайло
        нечитайло
        20 сентября в 18:48
        ожидаемо, слишком много забито до того
        протон
        протон
        20 сентября в 18:46
        В этом весь Локо -Что? Мы в лидерах? Играем с аутсайдером и можем занять первое место? Отлично! Нужно проиграть , ну или постараться на ничью..
        Проигрыш кстати был возможен в конце, но Гильерме выбил мяч с ноги напа. Как же бесят . Зачем так надрываться с лидерами если слабым командам сливать.
        протон
        протон
        20 сентября в 18:45
        Какой наш футбол унылый все-таки, смотрим на унижения в европе 3 года подряд, еще и внутри чемпионата этот дворовый уровень. Самый слабый Урал за последние годы с Шалимовым, идущий на последнем месте не обыграла команда в лидерах
        За адекватность
        За адекватность
        20 сентября в 18:43, ред.
        Ну вот и свершилось. На цифре 61 впечатляющая серия из матчей без нулевых ничьих в РПЛ прервалась. Как известно любая серия когда-то заканчивается, как оказалось "Локомотиву" и "Уралу" суждено было вписать свои имена в эту мини-историю. Да еще и фамилия судьи была подходящая. Не думаю, что "Локо" остался удовлетворен результатом, ну а "Урал" набрал первый бал в таблицу при И.Шалимове.
        ОРЛОВЕЦ
        ОРЛОВЕЦ ответ Байкал-38 (раскрыть)
        20 сентября в 18:39
        Ну Аболин так как местный, то он тебе всё про урал и его игроков расскажет) а половина тех, что у бровки стоят видимо когда-то забежали с улицы в поисках туалета или время спросить, да так и остались на матче)) и много просто балаболов, как нагучев или неценко - весь матч травят какие то байки, а игру почти не комментмруют. Закроешь глаза и нечего не поймёшь.
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath
        20 сентября в 18:37
        Николичу надо было у Слуцкого проконсультироваться, как у аутсайдеров выигрывать. Дальше непечатное....
        Capral
        Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
        20 сентября в 18:34
        Лысый погубит Локо. Гоните его, пока еще не всё потеряли....
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
        20 сентября в 18:33
        Ну ребята явно не в теме.
        particular
        particular
        20 сентября в 18:32, ред.
        К пяти поражениям Урал добавил третью ничью... Прогресс...
        А Локо рассчитывал, но недосчитался...
        ОРЛОВЕЦ
        ОРЛОВЕЦ ответ Байкал-38 (раскрыть)
        20 сентября в 18:32
        Ну один там местный. Он всегда урал комментирует.
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ Союзник противников (раскрыть)
        20 сентября в 18:31
          Locomotive Breath
          Locomotive Breath
          20 сентября в 18:31, ред.
          ЁПРСТ!!! Больше сказать нечего. Потеря 2х очков сегодня, аукнется на финише, как обычно. Надеюсь, что два других матча подарят больше удовольствия от игры, нежели инвалиды с железнодорожным уклоном.
          88_DEIVID
          88_DEIVID
          20 сентября в 18:31, ред.
          По настоящему голевой момент угробил Баринов, когда снял мяч с ноги Смолова, который находился в убойнейшей позиции. С..., то красные получает, то атаки портит.
          ОРЛОВЕЦ
          ОРЛОВЕЦ
          20 сентября в 18:29
          Ну вот опять на ровном месте потеря очков. В том году просёр ротору стоил места в квалификации лч....и вот опять. Сегодня вообще играли без какого-либо настроя и идеи.
          Smoke Some Weed
          Smoke Some Weed
          20 сентября в 18:28
            Nazi
            Nazi
            20 сентября в 18:28
            локо просто 12
            Союзник противников
            Союзник противников
            20 сентября в 18:26, ред.
              88_DEIVID
              88_DEIVID
              20 сентября в 18:23
              Лучше бы Баринова с поля убрали. Взял Смолова голевого момента лишил. Всё равно никакого прогресса в его игре нет.
              mahb9ik
              mahb9ik
              20 сентября в 18:15
              Как обычно игра с аутсайдером ничейка или проигрыш - это кредо Локо, неужели нельзя просто взять и вынести, чувствую с такой игрой Лацио нам напихает у себя дома
              Locomotive Breath
              Locomotive Breath
              20 сентября в 17:48
              Урал совсем не подарок. Наши рассчитывают на классе один забить и не пропустить. Чревато это пролётом иногда бывает).
              Союзник противников
              Союзник противников
              20 сентября в 17:43, ред.
              До 87-й минуты матчи "Локо" можно не смотреть,зря я к экрану торопился...В этом клубе со старта играют два отставных почтальона,которых генерал Лёха к старту не подпускал.
              Gor Ter-Aristacessian
              Gor Ter-Aristacessian
              20 сентября в 17:39
              Видно что Локо трудно играть подряд против схем — 3-3-3-1 и 5-4-1. С Марселем они прилично измотались. А еще играли вдесятером 43(+) мин. Пока что трудно сказать. Возможно в конце забьют.
              Байкал-38
              Байкал-38 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
              20 сентября в 17:38
              Привет Эдя!
              Комментаторы просто "топ"...
              Первый тайм ни то ни сё, но наверное Николич в перерыве прочистит им мозги. Да сами игроки должны понимать за какое место они борются. Должны заиграть!
              Хотя и Урал не смотря на сегодняшнее место не подарок.
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