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- У тренера Сёмина стиль больше оборонительный... И подойдёт ли это нынешнему "Ростову" - сказать трудно...
- И переучиваться долго и тяжело, и набирать новых игроков под Семина - тоже дело непростое...
- Тут явно нужен какой-то компромисс... Но вот какой???
- У тренера Сёмина стиль больше оборонительный... И подойдёт ли это нынешнему "Ростову" - сказать трудно...
- И переучиваться долго и тяжело, и набирать новых игроков под Семина - тоже дело непростое...
- Тут явно нужен какой-то компромисс... Но вот какой???
Президент клуба занялся строительством большого жилищного комплекса и на команду забил. Палычу тоже на всё пофиг. Он временщик. Заработает денег и уйдёт
Президент клуба занялся строительством большого жилищного комплекса и на команду забил. Палычу тоже на всё пофиг. Он временщик. Заработает денег и уйдёт
На прошлых заслугах далеко не уедешь, а Сёмину пора на покой, как бы кто ни кичился.
На прошлых заслугах далеко не уедешь, а Сёмину пора на покой, как бы кто ни кичился.
Вроде с приходом нового ГТ команда должна встряхнуться, перезагрузиться - а падение лишь продолжается.
Неужто и Палыч не вытянет? Уж Чайку обязаны были проходить основным составом.
Вроде с приходом нового ГТ команда должна встряхнуться, перезагрузиться - а падение лишь продолжается.
Неужто и Палыч не вытянет? Уж Чайку обязаны были проходить основным составом.
P. S. ПОКА СЕМИН У РУЛЯ, ИГРЫ ОТ ЭТИХ КОМАНДЫ ШАКАЛОВ НЕ ЖДИ.....
P. S. ПОКА СЕМИН У РУЛЯ, ИГРЫ ОТ ЭТИХ КОМАНДЫ ШАКАЛОВ НЕ ЖДИ.....