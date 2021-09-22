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Чайка - Ростов
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Кайрат - Ахмат
Знамя Ногинск - Крылья Советов
Динамо - Арсенал
Саранск - Химки
Динамо - Динамо

Протокол матча Чайка против Ростов

Чайка Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское) 1:0 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) Ростов
Чайка
1 : 0
завершен
22 сентября 2021, 19:30
среда
Ростов
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Россия. Кубок 2021/2022, 3 тур, группа 5
Стадион Ростов Арена (Ростов-на-Дону) +8 +13, Малооблачно
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 11.00 5.95 1.22
1XBET 10.00 5.85 1.23
BetBoom 12.00 5.40 1.25
 
22' (1:0) Олейников Иван
 
48' Гаврилович Алексей
 
54' Грибанов Денис уходит с поля, Алиев Саид вышел на поле
 
65' Елисеев Александр уходит с поля, Хохлачев Александр вышел на поле
 
69' Олейников Иван
 
2
76' Володкин Петр уходит с поля, Гыстаров Фархад вышел на поле
76' Орлов Антон уходит с поля, Коломейцев Михаил вышел на поле
 
80' Синяк Антон
 
90+2' Алиев Саид
 
46' Лангович Андрей уходит с поля, Сухомлинов Данила вышел на поле
 
56' Терентьев Денис уходит с поля, Фольмер Кирилл вышел на поле
 
85' Соу Али
 
88' Комличенко Николай уходит с поля, Турищев Максим вышел на поле
Голы
Олейников Иван 1:0 22’
Наказания
Гаврилович Алексей 48’
Олейников Иван 69’
Синяк Антон 80’
85’ Соу Али
Алиев Саид 90+2’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
46’ Сухомлинов Данила Лангович Андрей
Алиев Саид Грибанов Денис 54’
56’ Фольмер Кирилл Терентьев Денис
Хохлачев Александр Елисеев Александр 65’
Гыстаров Фархад Володкин Петр 76’
Коломейцев Михаил Орлов Антон 76’
88’ Турищев Максим Комличенко Николай
Статистика
 4 Предупреждения 1
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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
24 сентября в 23:34
- У тренера Карпина был атакующий стиль... И "Ростову" это подошло... Команда была на ходу...

- У тренера Сёмина стиль больше оборонительный... И подойдёт ли это нынешнему "Ростову" - сказать трудно...

- И переучиваться долго и тяжело, и набирать новых игроков под Семина - тоже дело непростое...

- Тут явно нужен какой-то компромисс... Но вот какой???
Красно Синий воин
Красно Синий воин
24 сентября в 09:38
Такими темпами Палыч Ростов до ФНЛ доведет.
Дедуктор
Дедуктор
23 сентября в 12:58
Это уже не Шпалыч. Обычный старик, с растерянным видом мечущийся по бровке. Сжимая в потном кулачке старый блокнотик с когда то работавшими схемами. И объясни ты старику попробуй. Что в тех схемах работали Лоськов-Хохлов-Сычев- Евсеев и прочие с Боссом во главе. Поймет ли?
trtu99
trtu99
23 сентября в 12:33
Есть тренеры с которыми команда летит, а есть с которыми жует сопли. Но, Палыч, легенда отечественного футбола, тренер с большой буквы и так измазать 77м этого человека, хоть бы проиграли результативно, а то в сухую!!!!!!!!!!!!
112910415
112910415
23 сентября в 10:45
у Ростова всё совсем худо
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
23 сентября в 09:58
Спады бывают у всех, это проходит. Болельщикам Ростова терпения, команде удачи!!!!
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
23 сентября в 08:12
А кто-то поднял на тотализаторе, я думаю РОСТОВ !
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
23 сентября в 07:23
Шпалыч выручит - говорили они, Шпалыч - лучший российский тренер - говорили они ))) и ещё так возмущались когда им отвечали что Шпалыч - уже отработанный материал...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
23 сентября в 00:21
    протон
    протон
    22 сентября в 23:40
    Смотрел матч. Чайка выиграла по делу. У Ростова ни мысли ни мастерства. Пока у Палыча совсем не получается построить игру. Команды нет(
    протон
    протон
    22 сентября в 23:39
    Вроде птица здесь Чайка, но полетел Ростов
    ABir
    ABir
    22 сентября в 22:52
    Ростов с Семиным покатился по наклонной
    Брулин
    Брулин
    22 сентября в 22:31
    Просто жесть. Команда из фнл 2 катает ростов как пацанов.
    VeniaminS
    VeniaminS
    22 сентября в 22:28
    Не везет Ростову.
    Сп62
    Сп62 ответ SHMEL (раскрыть)
    22 сентября в 22:18
    Зачем он вообще пошёл в распроданный Ростов. Голым авторитетом команду, которой нет, собрать трудно.
    drive45
    drive45
    22 сентября в 22:15, ред.
    А что скажет по этому поводу товаришь Арутюнянц?
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    22 сентября в 21:56
    Օбычно чайки улетают от Ростова до Азовского моря, а в этом случае Ростов вылетел из Кубка России как чайка.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    22 сентября в 21:55
    Ростов проиграл команде 2 лиги и меня это уже не удивляет. Похоже что специально слили сегодня. Но зачем для этого выставлять основу?
    Президент клуба занялся строительством большого жилищного комплекса и на команду забил. Палычу тоже на всё пофиг. Он временщик. Заработает денег и уйдёт
    SHMEL
    SHMEL
    22 сентября в 21:52
    У кого ещё остались вопросы по Шпалычу?
    На прошлых заслугах далеко не уедешь, а Сёмину пора на покой, как бы кто ни кичился.
    makkie
    makkie
    22 сентября в 21:50
    Да уж, Ростов совсем болеет что-то...
    Вроде с приходом нового ГТ команда должна встряхнуться, перезагрузиться - а падение лишь продолжается.
    Неужто и Палыч не вытянет? Уж Чайку обязаны были проходить основным составом.
    minai
    minai
    22 сентября в 21:46
    Ща Сёмин будет трындеть, что типа, нам этот Кубок нахрен не нужен.
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov ответ Сергей Шабцов (раскрыть)
    22 сентября в 21:45
    При нем ещё начал, вовремя свалил Валера
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov
    22 сентября в 21:44
    Вот уроды, такие 2 экспресса из за них слетели( клуб РПЛ, кубковый ЮПВЕ и так слить ... Разочг, печаль, боль..
    161регион
    161регион ответ Mag158 (комментарий удален) (раскрыть)
    22 сентября в 21:41
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      22 сентября в 21:40, ред.
      Коротко о победном пути Чайки
      161регион
      161регион
      22 сентября в 21:40
      СЕМИН ПОДАЙ В ОТСТАВКУ, НЕ МУЧАЙ НЕ СЕБЯ, НЕ РОСТОВ!!!
      161регион
      161регион
      22 сентября в 21:38
        161регион
        161регион
        22 сентября в 21:36, ред.
        Футболишки Ростова, если вы читаете эти коменты, знайте!!! Вы не профессианалы, вы АВНО!!!грош вам цена!!! Больше болел на стадионе вам не видать ЧЕРТИ!!! Вы же в открытую сливаете Семина и это видно.... Хоть бы боельщиков пожелели..... Стадо кривоногих бездарей... Вас разогнать надо!!!
        P. S. ПОКА СЕМИН У РУЛЯ, ИГРЫ ОТ ЭТИХ КОМАНДЫ ШАКАЛОВ НЕ ЖДИ.....
        Absinthe2
        Absinthe2
        22 сентября в 21:36
        Да уж
        Сергей Шабцов
        Сергей Шабцов
        22 сентября в 21:34
        срамота... ростов совсем развалился без Карпина
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