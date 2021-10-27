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Классный матч продемонстрировала Алания, с первых же минут взяла инициативу под свой контроль и на первых десяти минутах могла дважды огорчить команду РПЛ. Правда к концу первого тайма и Уфимцы могли огорчить болельщиков Алании, которые смогли попасть на матч в Грозном. Но чёткая игра голкипера жёлто-красных не дала возможности этого сделать. Начало второго тайма было как под копирку, Алания начала с осады ворот Уфы и опять имела отличные моменты для взятия ворот гостей. Но и подкачала реализация, а на 55 минуте всё таки Алания смогла распечатать ворота Уфимцев. И опять у Уфы был момент когда они могли отыграться, но ворота спас вратарь Солдатенко. Ну а вышедший на замену нападающий Алании Хадарцев пушечным ударом поставил точку в этом матче, голкипер гостей не смг парировать мяч, который от его рук залетел в ворота. Ещё раз поздравляю всех болельщиков Алании и всех тех кому симпатичен этот клуб !Всем Добра и Удачи !!! Живите в мире !!!
Классный матч продемонстрировала Алания, с первых же минут взяла инициативу под свой контроль и на первых десяти минутах могла дважды огорчить команду РПЛ. Правда к концу первого тайма и Уфимцы могли огорчить болельщиков Алании, которые смогли попасть на матч в Грозном. Но чёткая игра голкипера жёлто-красных не дала возможности этого сделать. Начало второго тайма было как под копирку, Алания начала с осады ворот Уфы и опять имела отличные моменты для взятия ворот гостей. Но и подкачала реализация, а на 55 минуте всё таки Алания смогла распечатать ворота Уфимцев. И опять у Уфы был момент когда они могли отыграться, но ворота спас вратарь Солдатенко. Ну а вышедший на замену нападающий Алании Хадарцев пушечным ударом поставил точку в этом матче, голкипер гостей не смг парировать мяч, который от его рук залетел в ворота. Ещё раз поздравляю всех болельщиков Алании и всех тех кому симпатичен этот клуб !Всем Добра и Удачи !!! Живите в мире !!!