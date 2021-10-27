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Алания - Уфа
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Протокол матча Алания против Уфа

Алания Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ) 2:0 Логотип футбольный клуб Уфа Уфа
Алания
2 : 0
завершен
вчера, 17:00
Уфа
Россия. Кубок 2021/2022, 4 тур, группа 6
Стадион Стадион им. С.Билимханова (Грозный) +9 +11, Ясно
Алания Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ) 2:0 Логотип футбольный клуб Уфа Уфа
90:00
Алания
Уфа
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
 
55' (1:0) Кобесов Давид (18)
 
2
68' Машуков Ислам (14) уходит с поля, Хадарцев Батраз (10) вышел на поле
68' Кобесов Давид (18) уходит с поля, Хубулов Владимир (11) вышел на поле
 
70' (2:0) Хадарцев Батраз (10)
 
73' Цараев Алан (22) уходит с поля, Засеев Азамат (13) вышел на поле
 
2
82' Магомедов Бутта (97) уходит с поля, Кобесов Дмитрий (88) вышел на поле
82' Хабалов Алан (77) уходит с поля, Гурциев Батраз (7) вышел на поле
 
25' Плиев Константин (3) уходит с поля, Йокич Боян (5) вышел на поле
 
45+2' Йокич Боян (5)
 
46' Агаларов Гамид (9) уходит с поля, Касинтура Эгаш (23) вышел на поле
 
2
63' Сухов Александр (33) уходит с поля, Никитин Алексей (4) вышел на поле
63' Камилов Владислав (29) уходит с поля, Фищенко Руслан (6) вышел на поле
 
74' Кротов Вячеслав (57) уходит с поля, Саплинов Александр (25) вышел на поле
 
75' Йокич Боян (5)
Голы
Кобесов Давид 1:0(П) 55’
Хадарцев Батраз 2:0 70’
Наказания
45+2’ Йокич Боян
75’ Йокич Боян
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
25’ Йокич Боян Плиев Константин
46’ Касинтура Эгаш Агаларов Гамид
63’ Никитин Алексей Сухов Александр
63’ Фищенко Руслан Камилов Владислав
Хадарцев Батраз Машуков Ислам 68’
Хубулов Владимир Кобесов Давид 68’
Засеев Азамат Цараев Алан 73’
74’ Саплинов Александр Кротов Вячеслав
Кобесов Дмитрий Магомедов Бутта 82’
Гурциев Батраз Хабалов Алан 82’
Статистика
 0 Предупреждения 2
0 Удаления 1
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:18
Уфа мучается на поле. Вратаря второго, способного мяч удержать, нет, полевых игроков нормальных только на полсостава. Алания в целом больше старалась. Уфа без Беленова - это полкоманды.
протон
протон
вчера в 22:17
Уфа заняла место Алании в этом сезоне в РПЛ
Если стадион успеют сделать - будут шуметь в РПЛ, радует что без пса в руководстве
Гогниев создал мощную команду - «Уфа» вылетела по делу
протон
протон
вчера в 22:17
Молодцы Алания! Напомню Алания должна была в стыках с Уфой играть,но их просто кинули и не допустили
kyxy
kyxy
вчера в 21:07
Жду аланов в рпл
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:22, ред.
Хочется от всего сердца пожелать Успехов в дальнейших играх Алании и сказать спасибо парням за сегодняшний матч, за красивую Победу и конечно прекрасное настроение на весь день !!!
Классный матч продемонстрировала Алания, с первых же минут взяла инициативу под свой контроль и на первых десяти минутах могла дважды огорчить команду РПЛ. Правда к концу первого тайма и Уфимцы могли огорчить болельщиков Алании, которые смогли попасть на матч в Грозном. Но чёткая игра голкипера жёлто-красных не дала возможности этого сделать. Начало второго тайма было как под копирку, Алания начала с осады ворот Уфы и опять имела отличные моменты для взятия ворот гостей. Но и подкачала реализация, а на 55 минуте всё таки Алания смогла распечатать ворота Уфимцев. И опять у Уфы был момент когда они могли отыграться, но ворота спас вратарь Солдатенко. Ну а вышедший на замену нападающий Алании Хадарцев пушечным ударом поставил точку в этом матче, голкипер гостей не смг парировать мяч, который от его рук залетел в ворота. Ещё раз поздравляю всех болельщиков Алании и всех тех кому симпатичен этот клуб !Всем Добра и Удачи !!! Живите в мире !!!
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 20:16
в составе Алании четыре Алана и два Хетага)
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 19:49
Осетинский клуб с победой
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:06
Спасибо дружище, очень приятно 🤝✊🙋‍♂️
David Young
David Young
вчера в 18:58
Поздравляю владикавказский клуб с победой.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:32
Бывал я на этом стадионе еще во времена Спартака Орджоникидзе. Мне кажется эта земля создана для классного футбола , но почему то после "водочного" триумфа 95 года все пошло на спад не пойму. Там ежегодно должны появляться таланты уровня Алана Кусова, Алана Дзагоева и др. Так что я давний поклонник осетинского футбола. Удачи Алании.
Ironigor
Ironigor Точный счет 2:1
вчера в 14:26
Эх ,не подведи Алания !!!
Сегодня будет очень классная игра в любом случае. Не думаю что будет забито много голов . У Уфы большие проблемы во внутреннем чемпионате, так что ставку на кубок они наврядли будут делать, да и для Алании этот матч не будет основным, так как и у Алании есть проблемы, которые тоже нужно решить. Но в любом случае кто-то должен будет сегодня победить. Вперёд Алания !!! Удачи тебе !!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:08
За Уфу.
Gahi
Gahi победа хозяев
вчера в 10:52
В этом матче между командами "Алания" и "Уфа" будет решаться вопрос кто будет дальше продолжать борьбу за Кубок России. Учитывая то что команда "Уфа" решает свои турнирные задачи в РПЛ находясь в зоне вылита, то в этом матче предпочтение отдаю в сторону хозяев. Прогноз на этот матч, победа хозяев. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 победа гостей или ничья
вчера в 01:15
В этой игре я буду делать свою ставку на то, что Уфа не проиграет и тм 2,5 Алания крепкая команда и наверняка даст бой, к тому же они играют дома! Удачи им!
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