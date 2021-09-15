В 1 Куртуа Тибо Выносы: 1 Спасений: 5 Пасы: 30 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 94

З 4 Алаба Давид Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 94

З 2 Карвахаль Даниэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 94

З 3 Милитао Эдер Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 56 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 94

З 6 Начо Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 4 Пасы: 64 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 94

П 15 Вальверде Федерико Ударов всего: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 94

Н 17 Васкес Лукас Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 65

П 14 Каземиро Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 4 Пасы: 51 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 94

П 10 Модрич Лука Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 80

Н 9 Бензема Карим Офсайды: 1 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 94

Н 20 Винисиус Жуниор Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 91

Запасные игроки

В 13 Лунин Андрей

В 40 Фуидиас Тони

З 5 Вальехо Хесус

З 35 Гутьеррес Мигель

П 27 Бланко Антонио

П 22 Иско

П 25 Камавинга Эдуардо Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 14

Н 7 Азар Эден

Н 11 Асенсио Марко Минут сыграно: 3

Н 24 Диас Мариано

Н 16 Йович Лука

Н 21 Родриго Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 29

Пропускают

(Н) - Травма бедра

Не играл с 08.09.21 , с ним 7 из 17 очков в нац. чемпионате Бэйл Гарет (Н) - Травма бедра