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А играют пока на его багаже.
Анчелотии удачи, но пока не видно что то нового.
А играют пока на его багаже.
Анчелотии удачи, но пока не видно что то нового.
И тут сказался класс.
И тут сказался класс.
Удачи Мадриду! С победой господа!
Удачи Мадриду! С победой господа!
Интеру будет сложно занять место ниже 3, но они снова попробуют
Камавинга: гол в дебютном матче в Лиге, голевая в дебютном матче ЛЧ, как бы парень звёзду не словил от таких успехов.) У Реала два топа молодых в полузащите, может уже в следующем сезоне Феде и Камавинга будут основными.
Интеру будет сложно занять место ниже 3, но они снова попробуют
Камавинга: гол в дебютном матче в Лиге, голевая в дебютном матче ЛЧ, как бы парень звёзду не словил от таких успехов.) У Реала два топа молодых в полузащите, может уже в следующем сезоне Феде и Камавинга будут основными.
Куртуа был сегодня на высоте, Мадрид с победой!!!
Куртуа был сегодня на высоте, Мадрид с победой!!!
Важная победа над чемпионом Италии!
Важная победа над чемпионом Италии!
Интеру в первом тайме свои 10 моментов надо было забивать..
Интеру в первом тайме свои 10 моментов надо было забивать..