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Протокол матча Интер против Реал

Интер Логотип футбольный клуб Интер (Милан) 0:1 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) Реал
Интер
0 : 1
завершен
15 сентября 2021, 22:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 413.5 - 420
Очков за игру в нац. чемп.: 2.3 - 2.5
Средний возраст: 28.6 - 28.5
Средний рост: 184.4 - 181
Легионеров: 8 - 8
Схемы: 3-5-2 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 2
Реал
Лига чемпионов 2021/2022, 1 тур
Стадион Джузеппе Меацца
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.533.582.83
Мелбет 2.30 3.69 3.09
 
45+1' Мартинес Лаутаро (10)
 
2
55' Перишич Иван (14) уходит с поля, Димарко Федерико (32) вышел на поле
55' Дармиан Маттео (36) уходит с поля, Думфрис Дензел (2) вышел на поле
 
2
65' Чалханоглу Хакан (20) уходит с поля, Видаль Артуро (22) вышел на поле
65' Мартинес Лаутаро (10) уходит с поля, Корреа Хоакин (19) вышел на поле
 
84' Барелла Николо (23) уходит с поля, Весино Матиас (8) вышел на поле
 
60' Алаба Давид (4)
 
65' Васкес Лукас (17) уходит с поля, Родриго (21) вышел на поле
 
80' Модрич Лука (10) уходит с поля, Камавинга Эдуардо (25) вышел на поле
 
89' (0:1) Родриго (21) (Камавинга Эдуардо (25))
 
90+2' Винисиус Жуниор (20) уходит с поля, Асенсио Марко (11) вышел на поле
Голы
89’ 0:1 Родриго
ассистент Камавинга Эдуардо
Наказания
Мартинес Лаутаро 45+1’
60’ Алаба Давид
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Димарко Федерико Перишич Иван 55’
Думфрис Дензел Дармиан Маттео 55’
Видаль Артуро Чалханоглу Хакан 65’
Корреа Хоакин Мартинес Лаутаро 65’
65’ Родриго Васкес Лукас
80’ Камавинга Эдуардо Модрич Лука
Весино Матиас Барелла Николо 84’
90+2’ Асенсио Марко Винисиус Жуниор
Статистика
 18 Удары по воротам 12
5 Удары в створ 2
9 Фолы 11
4 Угловые 5
4 Офсайды 1
47% Владение мячом 53%
1 Cэйвы 5
1 Предупреждения 1
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Все комментарии
steel900
steel900
16 сентября в 21:24
В Реале видна "рука мастера", и сразу вспомнилась Барселона...
zim289
zim289
16 сентября в 17:37
Ну, вот и результат продажи Лукаку...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
16 сентября в 12:16
очень значимая победа. Группа конечно же проходимая для Реала. Но будет возможность сыграть дублем пару матчей и не оставлять всё на последний тур. А вообще, я бы на их месте сплавил два матча Шерифу и наказал бы Интер дома и Шахтер. оставив тех без плей-офф. Такие сильные соперники дальше не нужны в любом случае.
Sadjon
Sadjon
16 сентября в 09:02
Интер не смог реализовать свои моменты.....
Ми Ша
Ми Ша ответ allemz (раскрыть)
16 сентября в 08:58, ред.
МС тоже норм. так раскачивается! С Лейпцигом по голам отличным матч вышел)).
Ми Ша
Ми Ша ответ allemz (раскрыть)
16 сентября в 08:56
В Реале все идет по плану, так, что обязательно получится, Москва не сразу строилась...)). В бизнесе нужно время на перемены.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 сентября в 07:55
Гол забил Родриго но победу принёс Куртуа, великий Реал с победой!
barcamilan
barcamilan
16 сентября в 07:22
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    16 сентября в 06:19
    Интер конечно должен был побеждать. Реал был похож на середняка.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    16 сентября в 00:52
    Реал молодец вообще то,потому,что Перес меняет тренеров не оглядывась назад а куман будет топить Барсу до конца года.позор
    allemz
    allemz
    16 сентября в 00:37
    Анчи неплохо начал сезон у руля Реала, может и получится что-нибудь дельное
    goalaktika
    goalaktika ответ gentlewolf (раскрыть)
    16 сентября в 00:27
    Да ещё как были! И не такие! Не хочу принижать заслуги Зидана, он действительно легенда! Но, это перемена в клубе, в будет на пользу всем
    амурец
    амурец
    16 сентября в 00:23
    Ну что же начало положено, с победой
    VeniaminS
    VeniaminS
    16 сентября в 00:20
    неплохо для Реала,в гостях на последней минуте.
    fanliverpoolfan 777
    fanliverpoolfan 777
    16 сентября в 00:20
    Скорее Шериф выйдет из группы чем Интер
    Пепс
    Пепс ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    16 сентября в 00:17
    Не мог быть в матче Интер Реал такой счет - они шахматисты, да ещё первая игра в группе....
    gentlewolf
    gentlewolf ответ goalaktika (раскрыть)
    16 сентября в 00:12
    При Зизу столько голевых моментов у ворот Реала бы не было.
    А играют пока на его багаже.
    Анчелотии удачи, но пока не видно что то нового.
    gentlewolf
    gentlewolf
    16 сентября в 00:09
    Интер бегал бегал, бегал бегал, бегал бегал и устал.
    И тут сказался класс.
    goalaktika
    goalaktika
    16 сентября в 00:06
    При всем уважении к Зизу, Реал при Анчелотти показывает более динамичный и сбалансированный футбол. Надеюсь, это только начало! Команда наконец-то показывает игру на супер-скорости и это радует.
    Удачи Мадриду! С победой господа!
    steelhead
    steelhead
    16 сентября в 00:06
    Посмотрел концовку второго тайма. Не топовая игра, разумеется, но Реал был поживее, гол, скорее, закономерен. Гол, кстати, получился красивым, черный новичок с дредами отдал классный пас на Родриго. Карло могёт, не смотря на возраст, хотя замены никогда его коньком не были, на мой взгляд.
    da da da
    da da da
    16 сентября в 00:05
    расстроил меня Интер честно,играли лучше,а победил Реал.
    протон
    протон
    16 сентября в 00:05
    Красавцы, Комавинга хорош, скоро будет в основе выходить
    Интеру будет сложно занять место ниже 3, но они снова попробуют
    Камавинга: гол в дебютном матче в Лиге, голевая в дебютном матче ЛЧ, как бы парень звёзду не словил от таких успехов.) У Реала два топа молодых в полузащите, может уже в следующем сезоне Феде и Камавинга будут основными.
    протон
    протон
    16 сентября в 00:05
    Классика, Реал дождался своего шанса и вуаля!!!
    Куртуа был сегодня на высоте, Мадрид с победой!!!
    juvenale
    juvenale
    16 сентября в 00:03
    Молодцы Реал)))надеюсь,что шериф не выпустит китай из группы
    sihafazatron
    sihafazatron
    16 сентября в 00:02
    в борьбе за второе место победил реал!) а шериф все равно первый!)))
    УЕСКА
    УЕСКА
    15 сентября в 23:59, ред.
    Отскок Реала. Интер должен был побеждать по игре.
    Belgie2020
    Belgie2020
    15 сентября в 23:57
    Бедный Видаль, везде его Реал унижает, то в Барсе, то в Баварии, потом Юве, щас Интер))
    eleven LC
    eleven LC
    15 сентября в 23:56
    В первом тайме Реал не пропустил благодаря Куртуа,а во втором уже был другой Реал-который показал что это будет хорошая команда в этом сезоне!
    Важная победа над чемпионом Италии!
    Timur132
    Timur132
    15 сентября в 23:54, ред.
    Видаль интересно зачем вышел?
    Интеру в первом тайме свои 10 моментов надо было забивать..
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    15 сентября в 23:54
    Всех с победой!! Браво Реал свое мы взяли!!
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