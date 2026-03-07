«Пари НН» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России

В матче 20-го тура РПЛ «Пари НН» на своем поле победил «Сочи» со счетом 2:1.
Адриан Бальбоа вывел хозяев вперед на 34-й минуте, а не 62-й Лука Тичич забил еще один гол. Мартин Крамарич на 80-й провел единственный мяч гостей.
«Пари НН» набрал 17 очков и поднялся из зоны вылета. «Сочи» остался на последнем месте.
Переживу. ))
Сочи Осинкина (читай - Крылья Советов - 2024) не то что не впечатляет хотя бы моментами. а производит очень жалкое впечатление.
Прямо как КС в преддверии ухода этого тренера.
По-моему, ему пора возвращаться в юношеский футбол, где им были достигнуты весомые успехи.
Так не уйдёт же!
Деньги не те.
