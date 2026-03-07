«Пари НН» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России

1772907543

сегодня, 21:19

В матче 20-го тура РПЛ «Пари НН» на своем поле победил «Сочи» со счетом 2:1.

Адриан Бальбоа вывел хозяев вперед на 34-й минуте, а не 62-й Лука Тичич забил еще один гол. Мартин Крамарич на 80-й провел единственный мяч гостей.

«Пари НН» набрал 17 очков и поднялся из зоны вылета. «Сочи» остался на последнем месте.