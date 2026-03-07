Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Пари НН» обыграл «Сочи» в матче чемпионата России

сегодня, 21:19
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)2 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

В матче 20-го тура РПЛ «Пари НН» на своем поле победил «Сочи» со счетом 2:1.

Адриан Бальбоа вывел хозяев вперед на 34-й минуте, а не 62-й Лука Тичич забил еще один гол. Мартин Крамарич на 80-й провел единственный мяч гостей.

«Пари НН» набрал 17 очков и поднялся из зоны вылета. «Сочи» остался на последнем месте.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Комо» одержал победу над «Кальяри» в матче Серии А
Сегодня, 19:02
«Ростов» в компенсированное время ушёл от поражения в матче с «Балтикой»
Сегодня, 18:57
«Арсенал» победил «Мэнсфилд Таун» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Сегодня, 17:22
«Реал» на последних минутах вырвал победу в матче против «Сельты»
Сегодня, 01:00
«Ливерпуль» прошел «Вулверхэмптон» в 1/8 финала Кубка Англии
Сегодня, 00:55
«Пари Сен-Жермен» с Сафоновым в воротах проиграл дома «Монако»
Сегодня, 00:50
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 22:45
Что-то в Сочи не в футболе, не в хоккее дела не идут.
lotsman
lotsman
сегодня в 22:44
Похоже Сочи на вылет из РПЛ.
derrik2000
derrik2000 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 22:44
"Извините нечаянно жалобу нажал"

Переживу. ))
sv_1969
sv_1969 ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 22:04
Согласен с Вами! Место команд в ФНЛ. Извините нечаянно жалобу нажал
particular
particular
сегодня в 21:32
Нижний приподнялся...
derrik2000
derrik2000
сегодня в 21:25
Матч оставил весьма неприятное впечатление. Это игра команд первой лиги, в не РПЛ.
Сочи Осинкина (читай - Крылья Советов - 2024) не то что не впечатляет хотя бы моментами. а производит очень жалкое впечатление.
Прямо как КС в преддверии ухода этого тренера.
По-моему, ему пора возвращаться в юношеский футбол, где им были достигнуты весомые успехи.
Так не уйдёт же!
Деньги не те.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:22
Сочи давно обречён. Но будет интересно, как команда Шпилевсконо заиграет дальше.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 