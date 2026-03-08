Ходдл предложил помощь «Тоттенхэму» в борьбе за выживание

1772948686

сегодня, 08:44

Экс-игрок и тренер «Тоттенхэма» Гленн Ходдл готов вернуться в клуб, чтобы помочь избежать вылета из АПЛ .

Игор Тудор, временно сменивший Томаса Франка, проиграл все три матча у руля команды. «Шпоры» занимают 16-е место, всего на очко опережая зону вылета.

В подкасте FA Cup Гленн заявил: «Я бы рассмотрел возвращение, особенно в „Тоттенхэм“ — мой клуб, который я поддерживаю с восьми лет. Ранее я тренировал их не в то время: политически и финансово всё было сложно, не так, как обещали».

68-летний Ходдл не тренирует с 2006 года.