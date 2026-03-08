Top.Mail.Ru
Ходдл предложил помощь «Тоттенхэму» в борьбе за выживание

сегодня, 08:44

Экс-игрок и тренер «Тоттенхэма» Гленн Ходдл готов вернуться в клуб, чтобы помочь избежать вылета из АПЛ.

Игор Тудор, временно сменивший Томаса Франка, проиграл все три матча у руля команды. «Шпоры» занимают 16-е место, всего на очко опережая зону вылета.

В подкасте FA Cup Гленн заявил: «Я бы рассмотрел возвращение, особенно в „Тоттенхэм“ — мой клуб, который я поддерживаю с восьми лет. Ранее я тренировал их не в то время: политически и финансово всё было сложно, не так, как обещали».

68-летний Ходдл не тренирует с 2006 года.

Все комментарии
hbwsd92pjk65
hbwsd92pjk65
сегодня в 09:49
Если шпоры вылетят то могут на долго застрять в Шипе....
AleS
AleS
сегодня в 09:06
Тотенхэм это такое днище, что даже неприлично как-то. Надо пройти очищение чемпионшипом!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:06
Тут хоть на Холда , хоть на Голда , соглашатся надо , а то уже вовсю Шипом "пахнет...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:05
У Шпор ситуация когда трудно чем то помочь
