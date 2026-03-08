«Сельта» ищет футболку, в которой Мадонна выступала на «Балаидосе» в 90-м

1772956173

сегодня, 10:49

«Сельта» запустила необычную кампанию в поисках футболки, в которой певица Мадонна выступала на стадионе «Балаидос» в 1990 году.

Во время тура Blonde Ambition в июле 1990-го поп-звезда вышла на сцену в домашней форме галисийского клуба небесно‑голубого цвета и пятым номером защитника Хосе Мануэля Эспиносы, чем привела в восторг местных болельщиков и на годы вперёд превратила этот кадр в культовый образ. Теперь, спустя 36 лет, «Сельта» признаётся, что много лет безуспешно пыталась отыскать эту реликвию и официально просит 67‑летнюю Мадонну помочь вернуть футболку для клубного музея.

Президент клуба Мариан Мурильо Террасо опубликовал открытое письмо певице и просил ее связаться с ним лично, если футболка хранится у неё или она знает, где она может находиться.

После публикации обращения в среду история вызвала ажиотаж в соцсетях, а перед домашним матчем с «Реалом» (поражение 1:2) клуб включал песни Мадонны и выводил её изображение на поле и в своих медиаканалах, надеясь, что резонанс дойдёт до самой артистки. Как отметил Мурильо Террасо, он рассчитывает, что письмо до неё уже дошло и она ответит.