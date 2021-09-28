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Реал - Шериф
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РБ Лейпциг - Брюгге
Порту - Ливерпуль
Милан - Атлетико
Боруссия - Спортинг

Протокол матча Реал против Шериф

Реал Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) 1:2 Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь) Шериф
Реал
1 : 2
завершен
28 сентября 2021, 22:00
вторник
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2.4 - 2.4
Средний возраст: 26 - 25.7
Легионеров: 9 - 11
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 2
Шериф
Лига чемпионов 2021/2022, 2 тур
Стадион Сантьяго Бернабеу
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.1210.2825.91
Мелбет 1.12 11.30 21.00
1XBET 1.13 11.00 25.00
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    39' Каземиро (14)
     
    64' Тренеру Анчелотти Карло
     
    65' (1:1) Бензема Карим (9)
     
    4
    66' Гутьеррес Мигель (35) уходит с поля, Кроос Тони (8) вышел на поле
    66' Азар Эден (7) уходит с поля, Йович Лука (16) вышел на поле
    66' Каземиро (14) уходит с поля, Модрич Лука (10) вышел на поле
    66' Начо (6) уходит с поля, Родриго (21) вышел на поле
     
    81' Йович Лука (16)
     
    17' Арболеда Данило (2)
     
    25' (0:1) Яхшибоев Жасур (17) (Кристиано (15))
     
    45' Адду Эдмонд (21)
     
    46' Дуланто Густаво (55)
     
    57' Яхшибоев Жасур (17) уходит с поля, Соуза Бруно (77) вышел на поле
     
    78' Кастанеда Франк (10) уходит с поля, Жульен Кестон (16) вышел на поле
     
    3
    90' (1:2) Тилль Себастьен (31) (Траоре Адама (9))
    90' Тилль Себастьен (31)
    90+2' Коловос Димитриос (22) уходит с поля, Николов Бобан (20) вышел на поле
    Голы
    25’ 0:1 Яхшибоев Жасур
    ассистент Кристиано
    Бензема Карим 1:1(П) 65’
    90’ 1:2 Тилль Себастьен
    ассистент Траоре Адама
    Наказания
    17’ Арболеда Данило
    Каземиро 39’
    45’ Адду Эдмонд
    46’ Дуланто Густаво
    Тренеру Анчелотти Карло 64’
    Йович Лука 81’
    90’ Тилль Себастьен
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    57’ Соуза Бруно Яхшибоев Жасур
    Кроос Тони Гутьеррес Мигель 66’
    Йович Лука Азар Эден 66’
    Модрич Лука Каземиро 66’
    Родриго Начо 66’
    78’ Жульен Кестон Кастанеда Франк
    90+2’ Николов Бобан Коловос Димитриос
    Статистика
    		 31 Удары по воротам 4
    		11 Удары в створ 3
    		7 Фолы 12
    		13 Угловые 0
    		3 Офсайды 2
    		76% Владение мячом 24%
    		1 Cэйвы 10
    		2 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    armeec_
    armeec_ ответ Absinthe2 (раскрыть)
    30 сентября в 19:12
    "Ванга", ты ли это?)))
    X-GadZ
    X-GadZ
    29 сентября в 19:07
    аче всмысле?? кто такой, откуда, этот шериф? :D
    zum886335cc7
    zum886335cc7
    29 сентября в 16:39
    Это просто фантастика, Шериф! Как Вам это удалось? Теперь этот клуб прогремел на всю Европу! Да, удивительная молдавская сказка продолжается.
    По мадридскому Реалу скажу одно: сыграли нормально, просто не хватило везения и гола:(
    galem72
    galem72 ответ Брулин (раскрыть)
    29 сентября в 11:53
    Зачётно! С легионерами ему на Олимпе делать нечего. Плешь подтвердит. ))
    Союзник противников
    Союзник противников
    29 сентября в 11:46
    Этот пыльный мешок кто только уже не обыгрывал!Поэтому они и затеяли отдельную лигу.
    Брулин
    Брулин
    29 сентября в 10:56
    Да подумаешь ЛЧ, а на Олимпиаду-то Шериф когда попадёт?)
    Project Pandora
    Project Pandora ответ Bivaliy67 (раскрыть)
    29 сентября в 09:55
    "Жирные коты Реала"? Ты даже игру не смотрел, раз такое пишешь. Команда играла отлично, создавала моменты, не выпускала соперника из штрафной. А ты каких-то котов придумал. Представляешь, такое иногда бывает, когда более слабый соперник всё-таки выигрывает.
    Klaus-S
    Klaus-S
    29 сентября в 09:51
    Какой же умница Юрий Вернидуб. То что он отличный тренер, я знал еще когда он тренировал Зарю. Но выиграть у Реала в гостях, с Шерифом - это что-то..
    stromshik
    stromshik ответ Galeon (раскрыть)
    29 сентября в 09:45
    Вот именно поэтому те, кто помнит победы Стяуа и Црвены звезды в Кубке Чемпионов, будут против пупер-лиги
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Альфи (раскрыть)
    29 сентября в 09:43
    Салам Альфи.
    Яхшибаев наш Ташкетский парин.
    Ёшкина кот.
    Пока врачи не разрешает смотреть азартные игры.
    Только сейчас узнал результат. Узбекистане сенсация воспитаник из Ташкента.Забиват гол Мадриде. Настроений ОГОНЬ 🔥🔥🔥🔥.МА ША ЛЛАХ. ☝️.
    Bivaliy67
    Bivaliy67 ответ протон (раскрыть)
    29 сентября в 09:40
    Давно был ребёнком то?) Я футбол полюбил в 80-м (когда Зенит бронзу взял). А вообще, футбол любят не за победы своей любимой команды.., а за то, что он есть!)
    И странно, что ты упомянул "наших жирных ленивых котов", а не Реала. А так, прав, да.
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    29 сентября в 09:32
    Да,кто такой Шериф и где он будет завтра?
    Калиф на час...,без игры.без прошлого,настоящего и будущего...(
    13 RUS
    13 RUS
    29 сентября в 09:26
    Сегодня и завтра наши мешки обо76аются как обычно
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    29 сентября в 09:12
    Смотрел обзор этого матча и мне показалось что Шериф тупо отскочил) а у Реала ничего не шло в ворота... Печально!
    Agamaga........
    Agamaga........
    29 сентября в 08:38
    Шериф не проигрывает 10 матчей в этой ЛЧ с учётом квалификации - 8 побед, 2 ничьих.
    Разница голов - 18:3
    Подают пример Зениту как нужно играть!
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ mat73 (раскрыть)
    29 сентября в 08:30
    А как вы хотели?) Если один Шериф набрал 15 очков коэффициентов, а все российские клубы - 8,5.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    29 сентября в 08:18, ред.
    Если б ещё месяц назад кто то сказал что Шериф после двух туров будет возглавлять группу в ЛЧ (с Реалом,Интером и Шахтёром) - я бы посоветовал не ждать.... а самому надеть смирительную рубашку и выдвинуться в сторону ближайшей психушки ....

    Но что ребята вытворяют в этом сезоне - явно не рядовое и не случайное событие...

    С составом на 12 млн (четверть от стоимости одного Камавинги) выбить дух из Црвены Звезды...Динамо Загреб....Шахтёра....Реала...- это пример профессионализма и правильного подхода к делу...

    Нет слов.....

    Просто Браво !!!!!!!!!!!!
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    29 сентября в 07:59
      112910415
      112910415
      29 сентября в 07:55
      чудо молдавское
      SHMEL258
      SHMEL258
      29 сентября в 07:51
      Безусловно, Шериф это главная сенсация сезона! Для молдавского клуба не существует грандов, ребята просто выходят и бьются.
      goalaktika
      goalaktika
      29 сентября в 07:45
      Молодцы шериф. В старости будет что рассказать внукам
      sir_Alex
      sir_Alex
      29 сентября в 07:00
      11 (!!!) легионеров в составе гостей! 😂😂😂
      mat73
      mat73
      29 сентября в 06:56
      Таким образом, нас в таблице УЕФА скоро Молдавия обгонит! )))
      Van Vanovich
      Van Vanovich
      29 сентября в 06:38
      Реал не должен выходить из группы с такой игрой.
      Van Vanovich
      Van Vanovich
      29 сентября в 06:37
      Реалу в матче с Интером повезло, отскочили. Думаю и Шахтёр обыграет Реал.)
      Van Vanovich
      Van Vanovich ответ Пирамида (раскрыть)
      29 сентября в 06:29
      Да ты прав. Забыл про Шацких
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      29 сентября в 06:17
      Обыграв Шахтёр и Реал, Шериф утроил бюджет Молдавии.
      4RT
      4RT
      29 сентября в 06:05
      Убирайте херес,будем пить "Букет Молдавии"!😁
      Ми Ша
      Ми Ша
      29 сентября в 05:44
      Сенсации происходят в отдельных матчах, а из группы всегда идет дальше Реал Мадрид.
      Альфи
      Альфи ответ Galeon (раскрыть)
      29 сентября в 05:11
      +100000)))))))
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