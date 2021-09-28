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Благодаря таким матчам - вспоминаю почему в детстве футбол полюбил! Тогда не играли все
Благодаря таким матчам - вспоминаю почему в детстве футбол полюбил! Тогда не играли все
- хроническая проблема в распределении ролей в обороне. Не первый раз пропускают, когда нападающих соперника в атаке меньше, чем защитников Реала.
- который год чувствуется уход Роналду, который умел находить момент в чужой штрафной. Бензема великолепен и мастист, но куча атак (особенно контратак) проходит без единого игрока в штрафной. Раньше думал, что это установка именно Зидана, но, кажется, не в нем дело
- Камавинга определенно талант редкий, нужно время для набора опыта и умений
- Начо не врал, что ему нравится в центре обороны. Как крайний защитник он подходит разве что для сложных матчей от обороны, типа против Атлетико, когда вязкий футбол и фланги толком не играют важной роли в атаке.
В целом, сегодня сложилось впечатление, что Шерифу все же слишком повезло. Неимоверная реализация, при очевидной разницы в классе. Так бывает. Но уж очень странно, что ЦСКА, Шахтер, теперь Шериф, а над Интером победы.
Ощущения после матча обескураживающе опустошенные. Удачи, Реал.
- хроническая проблема в распределении ролей в обороне. Не первый раз пропускают, когда нападающих соперника в атаке меньше, чем защитников Реала.
- который год чувствуется уход Роналду, который умел находить момент в чужой штрафной. Бензема великолепен и мастист, но куча атак (особенно контратак) проходит без единого игрока в штрафной. Раньше думал, что это установка именно Зидана, но, кажется, не в нем дело
- Камавинга определенно талант редкий, нужно время для набора опыта и умений
- Начо не врал, что ему нравится в центре обороны. Как крайний защитник он подходит разве что для сложных матчей от обороны, типа против Атлетико, когда вязкий футбол и фланги толком не играют важной роли в атаке.
В целом, сегодня сложилось впечатление, что Шерифу все же слишком повезло. Неимоверная реализация, при очевидной разницы в классе. Так бывает. Но уж очень странно, что ЦСКА, Шахтер, теперь Шериф, а над Интером победы.
Ощущения после матча обескураживающе опустошенные. Удачи, Реал.