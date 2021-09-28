В 1 Куртуа Тибо Голов пропущено: 2 Спасений: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

З 4 Алаба Давид Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 100 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

З 35 Гутьеррес Мигель Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 66

З 3 Милитао Эдер Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 75 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

З 6 Начо Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 66

П 15 Вальверде Федерико Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 67 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 90

П 14 Каземиро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 67

П 25 Камавинга Эдуардо Офсайды: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 5 Пасы: 62 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 90

Н 7 Азар Эден Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 34 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 66

Н 9 Бензема Карим Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Всего навесов: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

Н 20 Винисиус Жуниор Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 26 Лопес Луис

В 13 Лунин Андрей

З 5 Вальехо Хесус

П 27 Бланко Антонио

П 17 Васкес Лукас

П 22 Иско

П 8 Кроос Тони Отборы: 3 Всего навесов: 2 Пасы: 34 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 24

П 10 Модрич Лука Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 24

Н 11 Асенсио Марко

Н 24 Диас Мариано

Н 16 Йович Лука Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 24

Н 21 Родриго Ударов всего: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Пасы: 17 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 24

Пропускают

(З) - Травма икроножной мышцы

Не играл с 19.09.21 , с ним 10 из 17 очков в нац. чемпионате Карвахаль Даниэль (З) - Травма икроножной мышцы