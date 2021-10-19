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Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Сегодня первый раз посмотрел на это чудо и ничего сказочного не обнаружил.
Оборона дыра-дырой, Интер особенно-то и не напрягался, забивал как на треньке. В атаке же у чуда в основном банальные забросы вперёд, в общем-то на авось.
Возник резонный вопрос- как целый Реал мог этому проиграть?
Поскольку сам тот матч не смотрел, просто заглянул в его стату и припух-
Владение 70-30
Удары 30(11)-4(3)
Угловые 13-0
Завершено передач 729-177
Опасные атаки 150-10 (!)
Это даже комментировать невозможно, в сравнении с этим даже сб.России была настоящим монстром против Испании на домашнем мундиале..)))
В общем, нет никакой сказочки, чепуха всё это.
Сегодня первый раз посмотрел на это чудо и ничего сказочного не обнаружил.
Оборона дыра-дырой, Интер особенно-то и не напрягался, забивал как на треньке. В атаке же у чуда в основном банальные забросы вперёд, в общем-то на авось.
Возник резонный вопрос- как целый Реал мог этому проиграть?
Поскольку сам тот матч не смотрел, просто заглянул в его стату и припух-
Владение 70-30
Удары 30(11)-4(3)
Угловые 13-0
Завершено передач 729-177
Опасные атаки 150-10 (!)
Это даже комментировать невозможно, в сравнении с этим даже сб.России была настоящим монстром против Испании на домашнем мундиале..)))
В общем, нет никакой сказочки, чепуха всё это.