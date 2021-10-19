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Аякс - Боруссия
Шахтёр - Реал

Протокол матча Интер против Шериф

Интер Логотип футбольный клуб Интер (Милан) 3:1 Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь) Шериф
Интер
3 : 1
завершен
вчера, 22:00
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2.1 - 2.5
Средний возраст: 28.8 - 26.1
Легионеров: 9 - 10
Схемы: 3-5-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 5
Шериф
Лига чемпионов 2021/2022, 3 тур
Стадион Джузеппе Меацца
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Интер Логотип футбольный клуб Интер (Милан) 3:1 Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь) Шериф
90:15
Интер
Шериф
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.188.0416.04
Фонбет 1.15 8.25 17.00
Мелбет 1.17 9.39 15.20
    Еще
     
    34' (1:0) Джеко Эдин (9) (Видаль Артуро (22))
     
    51' Димарко Федерико (32)
     
    55' Димарко Федерико (32) уходит с поля, Бастони Алессандро (95) вышел на поле
     
    58' (2:1) Видаль Артуро (22) (Джеко Эдин (9))
     
    67' (3:1) де Врей Стефан (6) (Думфрис Дензел (2))
     
    2
    75' Джеко Эдин (9) уходит с поля, Санчес Алексис (7) вышел на поле
    75' Видаль Артуро (22) уходит с поля, Гальярдини Роберто (5) вышел на поле
     
    2
    85' Брозович Марцело (77) уходит с поля, Сенси Стефано (12) вышел на поле
    85' Перишич Иван (14) уходит с поля, Коларов Александар (11) вышел на поле
     
    46' Кастанеда Франк (10) уходит с поля, Радельич Степан (6) вышел на поле
     
    52' (1:1) Тилль Себастьен (31)
     
    75' Адду Эдмонд (21) уходит с поля, Николов Бобан (20) вышел на поле
     
    84' Коловос Димитриос (22) уходит с поля, Кожокару Максим (98) вышел на поле
     
    88' Кожокару Максим (98)
     
    90' Траоре Адама (9) уходит с поля, Койокари Серафим (19) вышел на поле
    Голы
    Джеко Эдин
    ассистент Видаль Артуро     		1:0 34’
    52’ 1:1 Тилль Себастьен
    Видаль Артуро
    ассистент Джеко Эдин     		2:1 58’
    де Врей Стефан
    ассистент Думфрис Дензел     		3:1 67’
    Наказания
    Димарко Федерико 51’
    88’ Кожокару Максим
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Радельич Степан Кастанеда Франк
    Бастони Алессандро Димарко Федерико 55’
    Санчес Алексис Джеко Эдин 75’
    Гальярдини Роберто Видаль Артуро 75’
    75’ Николов Бобан Адду Эдмонд
    84’ Кожокару Максим Коловос Димитриос
    Сенси Стефано Брозович Марцело 85’
    Коларов Александар Перишич Иван 85’
    90’ Койокари Серафим Траоре Адама
    Статистика
    		 29 Удары по воротам 8
    		8 Удары в створ 3
    		9 Фолы 6
    		13 Угловые 4
    		0 Офсайды 1
    		70% Владение мячом 30%
    		2 Cэйвы 5
    		1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Val1976
    Val1976
    сегодня в 12:19
    Все станет на свои места в этой группе...Шахтеру надо 2 игры выиграть,в том числе у Шерифа....Шериф так и останется с шестью очками-сказка закончилась,началась реальность!!
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    сегодня в 08:04
    Вот и сказочке конец и так выше головы прыгнули...
    353p4areezwf
    353p4areezwf
    сегодня в 07:17
    Все закономерно, что тут комментировать.
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:45
    что ж, не каждый раз ...
    stachel
    stachel ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
    сегодня в 02:08
    Шериф из ПМР.
    Мясорезка
    Мясорезка
    сегодня в 01:18
    Учитывая разницу в классе, держались совсем даже неплохо, сказалась и травма основного вратаря, настоящий зверь в раме))) Хотя стоит признать что прошлые матчи смотрелись лучше, в любом случае не забываем про колосальную разницу в классе и похвалим парней за то что не боятся таких мастодонтов как Реал и Интер.
    баск
    баск
    сегодня в 00:34
    Принципу :

    Ну, я искренне рад за вас, что вы так горячо симпатизируете Шерифу,
    но я просто смотрел матч и просто изложил свои впечатления о нём.

    Сожалею, что они расходятся с вашими, но что уж тут поделать, футбол есть футбол, на него у всех свой взгляд..)
    Capral
    Capral ответ prinzЫп (раскрыть)
    сегодня в 00:31
      prinzЫп
      prinzЫп ответ баск (раскрыть)
      сегодня в 00:28
        Capral
        Capral ответ prinzЫп (раскрыть)
        сегодня в 00:17
        Отвечаю. До Шерифа- мне нет никакого дела. Зато, есть обида на Вернидуба, который, пару лет назад, ещё работая в Украине, в Заре, заявил следущее: "Киевское Динамо- это наша национальная гордость, клуб с историей. А Шахтер- однодневка". Такого человека, я не могу уважать, только презирать!!!
        prinzЫп
        prinzЫп ответ Capral (раскрыть)
        сегодня в 00:13
          баск
          баск
          сегодня в 00:09, ред.
          Почему-то так и думал, что именно Интер остановит эту "сказочку".

          Сегодня первый раз посмотрел на это чудо и ничего сказочного не обнаружил.
          Оборона дыра-дырой, Интер особенно-то и не напрягался, забивал как на треньке. В атаке же у чуда в основном банальные забросы вперёд, в общем-то на авось.

          Возник резонный вопрос- как целый Реал мог этому проиграть?
          Поскольку сам тот матч не смотрел, просто заглянул в его стату и припух-

          Владение 70-30
          Удары 30(11)-4(3)
          Угловые 13-0
          Завершено передач 729-177
          Опасные атаки 150-10 (!)

          Это даже комментировать невозможно, в сравнении с этим даже сб.России была настоящим монстром против Испании на домашнем мундиале..)))

          В общем, нет никакой сказочки, чепуха всё это.
          Туринский_экспресс
          Туринский_экспресс ответ juvenale (раскрыть)
          сегодня в 00:05
          Неповезло с воротчиком и судейство грязное. Как Думфрис дважды подряд удаления избежал? Его ещё с Лацио удалять нужно было.
          По сути и Шахта и Шериф своего последнего слова ещё не сказали.
          протон
          протон
          вчера в 23:58
          ставил на интер. . ну не может везти все врремя клубу который не гранд
          Capral
          Capral
          вчера в 23:55
          Ну вот и всё, халява закончилась, и Вернидуба окунули туда- где ему и место.....
          juvenale
          juvenale
          вчера в 23:54
          повезло,что воротчика основного не было...по сути два мяча вратарские
          sihafazatron
          sihafazatron
          вчера в 23:53
          Сказка заканчивается...
          bsww
          bsww
          вчера в 23:37
          Кстати, народ, это вроде как первый матч Шерифа у нас в прямом эфире, может поэтому такой плохой счёт
          Wolf77785
          Wolf77785
          вчера в 23:21
            ЮГ РОССИИ
            ЮГ РОССИИ
            вчера в 23:14, ред.
            Не повезло молдаванам
            bsww
            bsww
            вчера в 23:13
            Да сколько ж можно. Во время штрафных надо стоять напротив точки-пенальти. Кипер на полшага отошёл в сторону и этого как раз и не хватило, чтобы нормально отбить мяч
            ЮГ РОССИИ
            ЮГ РОССИИ
            вчера в 23:12
            Шериф сравнял счёт,кто бы мог подумать
            Пепс
            Пепс
            вчера в 23:09
            Фигасе... Гол Шериф!!! 💪💪💪💪
            mahb9ik
            mahb9ik
            вчера в 22:42
            Слишком шериф поверил в себя и еижонят, порят моменты, поэтому думаю они всосут
            Timur132
            Timur132
            вчера в 22:17
            На ровном месте засадить вратарю в колено - "нарушений нет". Так и надо, ага..
            Ангел неБесГрешен
            Ангел неБесГрешен ничья
            вчера в 19:27
            Кажется мне что сказка от Шерифа продолжится. И хотя Интер уже будет серьёзно настраиваться на соперника, у гостей появился некий Кураж. Плюс тренер умеет подобрать нужные слова и нужную тактику...
            УЕСКА
            УЕСКА тотал меньше (3)
            вчера в 18:39
            Вряд ли увидим много голов в этом матче. Шериф будет думать в первую очередь о том как защитить свои ворота. Интер тоже будет осторожен зная результаты матчей Шерифа с Реалом и Шахтером. Будут их побаиваться.
            RUPRICHT
            RUPRICHT Гости победят хотя бы в одном тайме
            вчера в 18:21
            Шериф уже удивил весь мир, но на этом их везение не закончится, в этом году этот клуб выиграет лигу чемпионов и вы вспомните мои слова. В конкретно этом матче будет серьезная заруба и под конец Шериф вырвет победу. Долой денежные клубы, Шериф, вот кто играет в настоящий интересный футбол, просто гении! всем удачи
            RUPRICHT
            RUPRICHT
            вчера в 18:10
            Интер домашнему шахтёру не смог сделать ничего, а как мы уже знаем сверхзамотивированная команда Вернидуба обошла шахтер и реал, конечно у шерифа снова есть все шансы на победу. Но для ставочников здесь самая уверенная ставка это фора 2 (+2.5) за кэф 1.73
            Я не являюсь фанатом шерифа, но наблюдая все прошлые игры и прогнозы и комменты здесь на соккере, на приднестровский клуб столько хейта выливают, народ очнитесь, не могут вечно тащить ваши дорогущие клубы, дорогу молодым надо уступать. Интер не выиграет этот матч.
            Антон Белянкин
            Антон Белянкин Европ. гандикап хозяев (0:1)
            вчера в 14:08
            Почему такой прогноз? Шериф - главная сенсация этой Лиги Чемпионов. Однако складывается впечатление, что у приднестровского клуба началось головокружение от успехов. Я думаю, в этом матче миланцы поставят гостям прививку от этой напасти. И в следующих матчах мы ещё сможем увидеть удивительные результаты. Но скорее всего не сегодня.
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