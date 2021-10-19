В 1 Ханданович Самир Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 22 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 94

З 6 де Врей Стефан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 94

З 32 Димарко Федерико Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 5 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 53

П 2 Думфрис Дензел Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 94

З 37 Шкриньяр Милан Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 78 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 94

П 23 Барелла Николо Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 5 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 100 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 94

П 77 Брозович Марцело Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 88 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 85

П 22 Видаль Артуро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 53 Минут сыграно: 75

П 14 Перишич Иван Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 85

Н 9 Джеко Эдин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 75

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 21 Кордас Алекс

В 97 Раду Ионуц

З 95 Бастони Алессандро Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 41

З 33 Д'Амброзио Данило

З 36 Дармиан Маттео

З 11 Коларов Александар Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 9

З 13 Раноккья Андреа

П 8 Весино Матиас

П 5 Гальярдини Роберто Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 19

П 19 Корреа Хоакин

П 12 Сенси Стефано Ударов всего: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 9

Н 7 Санчес Алексис Пасы: 14 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 19

Пропускают