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Барселона - Динамо
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Лилль - Севилья
Челси - Мальме
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Протокол матча Барселона против Динамо

Барселона Логотип футбольный клуб Барселона 1:0 Логотип футбольный клуб Динамо (Киев) Динамо
Барселона
1 : 0
завершен
вчера, 19:45
Стартовый состав
Цена (млн. €): 317 - 94
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 2.6
Средний возраст: 26.8 - 24.5
Легионеров: 6 - 2
Схемы: 4-3-3 - 4-4-1-1
Серия побед: 1 - 1
Динамо
Лига чемпионов 2021/2022, 3 тур
Стадион Камп Ноу
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Барселона Логотип футбольный клуб Барселона 1:0 Логотип футбольный клуб Динамо (Киев) Динамо
90:00
Барселона
Динамо
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.266.6810.90
Мелбет 1.22 7.38 12.40
1XBET 1.26 6.80 13.00
BetBoom 1.27 6.24 10.57
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    36' (1:0) Пике Жерар (3) (Альба Жорди (18))
     
    2
    46' Мингеса Оскар (22) уходит с поля, Коутиньо Филиппе (14) вышел на поле
    46' Де Йонг Люк (17) уходит с поля, Фати Ансу (10) вышел на поле
     
    69' Гави (30) уходит с поля, Роберто Серхи (20) вышел на поле
     
    75' Депай Мемфис (9) уходит с поля, Агуэро Серхио (19) вышел на поле
     
    90' Де Йонг Френки (21)
     
    2
    61' Де Пена Карлос (14) уходит с поля, Витинью (22) вышел на поле
    61' Супряга Владислав (89) уходит с поля, Гармаш Денис (19) вышел на поле
     
    78' Кендзера Томаш (94) уходит с поля, Тымчик Александр (24) вышел на поле
     
    2
    85' Буяльский Виталий (29) уходит с поля, Рамирес Эрик (9) вышел на поле
    85' Цыганков Виктор (15) уходит с поля, Караваев Александр (20) вышел на поле
    Голы
    Пике Жерар
    ассистент Альба Жорди     		1:0 36’
    Наказания
    Де Йонг Френки 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Коутиньо Филиппе Мингеса Оскар 46’
    Фати Ансу Де Йонг Люк 46’
    61’ Витинью Де Пена Карлос
    61’ Гармаш Денис Супряга Владислав
    Роберто Серхи Гави 69’
    Агуэро Серхио Депай Мемфис 75’
    78’ Тымчик Александр Кендзера Томаш
    85’ Рамирес Эрик Буяльский Виталий
    85’ Караваев Александр Цыганков Виктор
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 3
    		3 Удары в створ 0
    		18 Фолы 7
    		11 Угловые 0
    		2 Офсайды 2
    		62% Владение мячом 38%
    		0 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:32
    это не совсем футбол, это совсем не Барселона !
    Маgоmеd Аydаmirоv
    Маgоmеd Аydаmirоv
    сегодня в 02:38
    Барселона чё то слабо победили...думал 3-0 будет ..с атакой большие проблемы у них, хотя проблем у них везде хватает..
    протон
    протон
    сегодня в 01:42
    В какое же дно превратили Барсу ...
    протон
    протон
    сегодня в 01:41
    Ужасно потраченное время, Барса потеряла своё лицо и стиль, кто куда, мысли нет. Динамо вообще непонятно зачем приехали, проиграть в один мяч и уехать?
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS ответ da da da (раскрыть)
    вчера в 23:23
    лучший цз🤣
    амурец
    амурец
    вчера в 23:18
    Барса по скрипом но набирает обороты
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 23:05
    Старый добрый Пике выручил!
    witynchik
    witynchik
    вчера в 22:16
    Ну хоть не так позорно как 5-0
    kotmyshka
    kotmyshka
    вчера в 22:10
    Барса нынче никакая...
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 21:54
    Главное Реалу не проиграть 0-7,а так проигрыш 0-3,0-4 сойдет.
    Без Кумана,то есть без тренера Барса играла бы лучше.Куман не тренер а мерзкий высокомерный тип.
    Киев у себя победит.Месси,Неймар,Суарес не играют в Барсе,любая нормальная команда ни за что не отпустила бы их,с ними Барса сегодея забила бы 4 мяча.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 21:41
    С победой Барса......
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 21:38
    Болельщиков Барсы с победой)
    Игра ниочем.. кроме навесов ничего не увидел сегодня.
    Но главное сейчас победа. Спишем все на то, что экономили силы на классико)
    Удачи каталонцам.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:37
    Скучновато получилось. Барса слабая очень, а динамо видимо в лч вообще делать нечего((
    Фати тот еще пижон!!!
    bonek
    bonek
    вчера в 21:37, ред.
    Фати сегодня не о чем.. как и впрочем все игроки Барсы..убогое зрелище..куман не тренер.. Коутиньо позорище Бразильского футбола
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    вчера в 21:25
    Слабенько играет Барса , хотелось бы побольше голов..
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    вчера в 21:24
    Голов маловато однако
    bonek
    bonek
    вчера в 21:08
    Ужас, как Барса убого играет..это звиздец..
    Абрамджан
    Абрамджан
    вчера в 21:02
    Даааа...слабы киевляне ,если даже им престарелый твитераст забить может)
    bonek
    bonek
    вчера в 20:58
    Фати жлоб..ради себя никого не видет..звиздец
    da da da
    da da da
    вчера в 20:48
    Пике легенда,лучший ЦЗ 21 века,уже обошел Рамос по голам в ЛЧ и сравнялся с Карлосом,но и его обгонит))
    Mourinho22
    Mourinho22
    вчера в 20:33
    Молодец Барсуки еще во втором тайме трешак закинете и будет Селя Ви,жду не дождусь погрома
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 20:30
    Дави испанию!
    Правдолюб157
    Правдолюб157
    вчера в 20:24
      bonek
      bonek
      вчера в 20:24
      Вау!!! Пике забил и ещё был один удар в створ))
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 20:22
      Первый пошел.....Пике красавец.
      eleven LC
      eleven LC
      вчера в 20:17
      Решил посмотреть матч Барселоны с Динамо Киев
      Скучное зрелище
      Ну ладно,поболею за Динамо
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      вчера в 20:14
      Навесы, навесы и ещё раз навесы)
      Гениальная конечно тактика.
      bonek
      bonek
      вчера в 20:08, ред.
      Офигеть..наконец таки в створ ворот попали первый раз в ЛЧ))) барса играет очень расхлябано и не ответственно..
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 20:07, ред.
      Не знаю как другие, а я устаю от постоянного, в течение всего матча, голоса на возвышенных тонах комментатора Неценко. Как начинает на ля-бемоль 2 октавы, так и заканчивает ею. Даже когда на поле абсолютный штиль.
      Абрамджан
      Абрамджан
      вчера в 20:07
      Сегодня первый раз болею за небратьев...
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