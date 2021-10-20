В 1 Тер Штеген Марк-Андре Пасы: 19 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 93

З 18 Альба Жорди Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 5 Выносы: 1 Пасы: 90 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 93

Н 2 Дест Сержиньо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 93

З 15 Ленгле Клеман Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Выносы: 1 Пасы: 105 Точность пасов: 98 Минут сыграно: 93

З 22 Мингеса Оскар Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 45

З 3 Пике Жерар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Блоки: 3 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 106 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 93

П 5 Бускетс Серхио Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 77 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 93

П 30 Гави Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 69

П 21 Де Йонг Френки Фолов совершено: 4 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 93

Н 17 Де Йонг Люк Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 45

Н 9 Депай Мемфис Всего навесов: 11 Точные навесы: 4 Пасы: 38 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 75

Запасные игроки

В 13 Нето

В 26 Пенья Игнасио

З 31 Бальде Алехандро

З 20 Роберто Серхи Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 24

З 23 Умтити Самюэль

П 28 Гонсалес Николас

П 14 Коутиньо Филиппе Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 48

П 6 Пуч Рикард

Н 19 Агуэро Серхио Пасы: 6 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 18

Н 11 Демир Юсуф

Н 10 Фати Ансу Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 48

Пропускают

(З) - Травма бедра

Не играл с 11.10.21 , с ним 12 из 15 очков в нац. чемпионате Араухо Рональд (З) - Травма бедра

(Н) - Травма колена

Не играл с 29.08.21 , с ним 7 из 15 очков в нац. чемпионате Брейтуэйт Мартин (Н) - Травма колена