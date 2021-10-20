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Без Кумана,то есть без тренера Барса играла бы лучше.Куман не тренер а мерзкий высокомерный тип.
Киев у себя победит.Месси,Неймар,Суарес не играют в Барсе,любая нормальная команда ни за что не отпустила бы их,с ними Барса сегодея забила бы 4 мяча.
Без Кумана,то есть без тренера Барса играла бы лучше.Куман не тренер а мерзкий высокомерный тип.
Киев у себя победит.Месси,Неймар,Суарес не играют в Барсе,любая нормальная команда ни за что не отпустила бы их,с ними Барса сегодея забила бы 4 мяча.
Игра ниочем.. кроме навесов ничего не увидел сегодня.
Но главное сейчас победа. Спишем все на то, что экономили силы на классико)
Удачи каталонцам.
Игра ниочем.. кроме навесов ничего не увидел сегодня.
Но главное сейчас победа. Спишем все на то, что экономили силы на классико)
Удачи каталонцам.
Фати тот еще пижон!!!
Фати тот еще пижон!!!
Скучное зрелище
Ну ладно,поболею за Динамо
Скучное зрелище
Ну ладно,поболею за Динамо
Гениальная конечно тактика.
Гениальная конечно тактика.