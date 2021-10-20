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Лукаку в Лондоне просто не прёт..
Лукаку в Лондоне просто не прёт..
У Вернера действительно невезуха. Но он создавал и старался и вот тебе травма.
Жаль!
У Вернера действительно невезуха. Но он создавал и старался и вот тебе травма.
Жаль!
Рад за него, но он не нападающий)))
Рад за него, но он не нападающий)))
Ну Тимо как всегда, ну, что же он такой невезучий та....
Ну Тимо как всегда, ну, что же он такой невезучий та....
Надеюсь Тухель выпустит и его, РЛЧ, Джеймса, Хаверца, Зиеша и КХО.
Надеюсь Тухель выпустит и его, РЛЧ, Джеймса, Хаверца, Зиеша и КХО.
Эта контрольная игра для Челси Тухеля.
Посмотрим как атака сыграет с командой уровнем ниже средней.
Надеюсь, что напы сегодня в конце концов начнут забивать и обретут кое какую уверенность.
Удачи и победы Челси!
Эта контрольная игра для Челси Тухеля.
Посмотрим как атака сыграет с командой уровнем ниже средней.
Надеюсь, что напы сегодня в конце концов начнут забивать и обретут кое какую уверенность.
Удачи и победы Челси!