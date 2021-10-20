В 27 Далин Йохан Голов пропущено: 2 Спасений: 3 Пасы: 14 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 45

З 31 Брорссон Франц Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Выносы: 4 Пасы: 27 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 2 Ларссон Эрик Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 24 Нильсен Лассе Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

П 13 Ульссон Мартин Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 20 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

П 32 Бергет Жо Инге Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 84

Н 19 Бирманчевич Велько Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 45

П 20 Инносент Бонке Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

П 10 Кристиансен Андерс Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 58

П 8 Пенья Серхио Фолов заработано: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 58

Н 9 Колак Антонио-Мирко Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 30 Диарра Исмаил Голов пропущено: 2 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 45

В 1 Эльборг Мелкер

З 43 Линдман Эмиль

З 4 Мойсандер Никлас Минут сыграно: 11

З 29 Элие Ноа

П 34 Бьорквист Маркус

П 21 Гварис Петер

П 7 Ракип Эрдаль Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 32

Н 17 Абубакари Абдул Малик Фолов совершено: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 45

Н 22 Налич Ади Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 32

Пропускают

(З) - Травма

Не играл с 22.09.21 , с ним 27 из 44 очков в нац. чемпионате Беиймо Феликс (З) - Травма

(З) - Травма колена

Не играл с 17.07.21 , с ним 26 из 44 очков в нац. чемпионате Кнудсен Йонас (З) - Травма колена

(П) - Травма колена

Не играл с 24.08.21 , с ним 13 из 44 очков в нац. чемпионате Левицки Оскар (П) - Травма колена