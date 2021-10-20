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Протокол матча Челси против Мальме

Челси Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) 4:0 Логотип футбольный клуб Мальме Мальме
Челси
4 : 0
завершен
вчера, 22:00
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2.4 - 1.9
Средний возраст: 28.1 - 29.1
Средний рост: 182.6 - 181.5
Легионеров: 9 - 7
Схемы: 3-4-2-1 - 3-5-2
Серия побед: 2 - 1
Мальме
Лига чемпионов 2021/2022, 3 тур
Стадион Стэмфорд Бридж
Челси Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) 4:0 Логотип футбольный клуб Мальме Мальме
94:16
Челси
Мальме
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 1.08 11.00 30.00
Мелбет 1.07 10.90 17.00
1XBET 1.10 12.50 33.00
BetBoom 1.08 12.43 29.84
    Еще
     
    9' (1:0) Кристенсен Андреас (4) (Силва Тиаго (6))
     
    21' (2:0) Жоржиньо (5)
     
    23' Лукаку Ромелу (9) уходит с поля, Хаверц Кай (29) вышел на поле
     
    44' Вернер Тимо (11) уходит с поля, Хадсон-Одои Каллум (20) вышел на поле
     
    48' (3:0) Хаверц Кай (29) (Хадсон-Одои Каллум (20))
     
    57' (4:0) Жоржиньо (5)
     
    65' Канте Нголо (7) уходит с поля, Ньигес Сауль (17) вышел на поле
     
    2
    66' Чилуэлл Бенжамин (21) уходит с поля, Алонсо Маркос (3) вышел на поле
    66' Аспиликуэта Сезар (28) уходит с поля, Джеймс Рис (24) вышел на поле
     
    19' Нильсен Лассе (24)
     
    2
    46' Бирманчевич Велько (19) уходит с поля, Абубакари Абдул Малик (17) вышел на поле
    46' Далин Йохан (27) уходит с поля, Диарра Исмаил (30) вышел на поле
     
    53' Кристиансен Андерс (10)
     
    55' Ларссон Эрик (2)
     
    2
    58' Кристиансен Андерс (10) уходит с поля, Налич Ади (22) вышел на поле
    58' Пенья Серхио (8) уходит с поля, Ракип Эрдаль (7) вышел на поле
     
    84' Бергет Жо Инге (32) уходит с поля, Мойсандер Никлас (4) вышел на поле
    Голы
    Кристенсен Андреас
    ассистент Силва Тиаго     		1:0 9’
    Жоржиньо 2:0(П) 21’
    Хаверц Кай
    ассистент Хадсон-Одои Каллум     		3:0 48’
    Жоржиньо 4:0(П) 57’
    Наказания
    19’ Нильсен Лассе
    53’ Кристиансен Андерс
    55’ Ларссон Эрик
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Хаверц Кай Лукаку Ромелу 23’
    Хадсон-Одои Каллум Вернер Тимо 44’
    46’ Абубакари Абдул Малик Бирманчевич Велько
    46’ Диарра Исмаил Далин Йохан
    58’ Налич Ади Кристиансен Андерс
    58’ Ракип Эрдаль Пенья Серхио
    Ньигес Сауль Канте Нголо 65’
    Алонсо Маркос Чилуэлл Бенжамин 66’
    Джеймс Рис Аспиликуэта Сезар 66’
    84’ Мойсандер Никлас Бергет Жо Инге
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 2
    		7 Удары в створ 0
    		13 Фолы 8
    		7 Угловые 2
    		2 Офсайды 2
    		73% Владение мячом 27%
    		0 Cэйвы 4
    		0 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 12:17
    Челси красавцы!
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 12:11
    Разный класс команд.
    112910415
    112910415
    сегодня в 09:05
    очень слабы северяне
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 06:43
    Кто бы сомневался
    Маgоmеd Аydаmirоv
    Маgоmеd Аydаmirоv
    сегодня в 02:21
    Самый худший команда в ЛЧ шведский клуб Мальмё
    Маgоmеd Аydаmirоv
    Маgоmеd Аydаmirоv
    сегодня в 02:21
    Мальмё мальчик для битья, это уже который разгром у них? третий по-моему...0-11
    kotmyshka
    kotmyshka
    сегодня в 00:44
    Это следоовало ожидать...
    амурец
    амурец
    сегодня в 00:15
    Ну здесь все предсказуемо
    Zola
    Zola
    сегодня в 00:07
    С победой!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 00:02
    Болельщиков Челси с лёгкой победой)
    Лукаку в Лондоне просто не прёт..
    azkan
    azkan
    вчера в 23:28
    Жоржиньо второму вратарю тоже так же забил))
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 23:17
    Надо еще 2 и стоп!
    azkan
    azkan
    вчера в 23:13
    Хаверца можно и напом считать))
    У Вернера действительно невезуха. Но он создавал и старался и вот тебе травма.
    Жаль!
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 23:07
    Надо еще 3!
    Мысыктар
    Мысыктар ответ azkan (раскрыть)
    вчера в 23:06
    если серьезно, то это жесть будет.
    azkan
    azkan ответ Мысыктар (раскрыть)
    вчера в 23:03
    Очень хотел чтобы они забили, а вона как получилось(( Надеюсь у обеих не серьезная травма.
    Мысыктар
    Мысыктар
    вчера в 22:44
    вот это прикол,с Мальме -2 напа.cool
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 22:42
    Вернер промазал ногой по газону и получил травму)))
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    вчера в 22:27
    Вот Лукаку, если бросить футбол и потренироваться боевыми искусствами пол года, год, то из него получиться нормальный боец ММА, ну куда с ним бороться корпусом? Он же таран самый натуральный, но Нильсен попытался, как итог остановил с нарушением, пенальти, получил карточку и надеюсь у Ромео просто небольшое повреждение.
    azkan
    azkan
    вчера в 22:26
    Нет все таки Лукаку сегодня не судьба забивать. Жаль и здоровья ему!
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 22:26
    Здесь тоже угадал, Челси забьет минимум 6(пока есть время, и они забьют еще)!
    azkan
    azkan
    вчера в 22:23
    Верю в Вернера и Лукаку. Они должны сегодня по одному хотя бы забить.
    azkan
    azkan
    вчера в 22:22
    Второй пошел, Жорж. 2:0! И снова не нап)))
    Zola
    Zola
    вчера в 22:22
    Жоржик))
    azkan
    azkan
    вчера в 22:15
    Криииисс!!! Первый пошел!
    Рад за него, но он не нападающий)))
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    вчера в 22:08
    Всех категорически приветствую.
    Ну Тимо как всегда, ну, что же он такой невезучий та....
    azkan
    azkan
    вчера в 21:14
    Состав боевой. Тухеля не поймешь. Или он подряд выпускает Алонсо или только подряд Чиллуэлла. Бен хоть и забивает, но думаю он проигрывает Маркосу.
    Надеюсь Тухель выпустит и его, РЛЧ, Джеймса, Хаверца, Зиеша и КХО.
    azkan
    azkan
    вчера в 21:04
    Всем хорошего футбольного вечера, а кому и ночи!
    Эта контрольная игра для Челси Тухеля.
    Посмотрим как атака сыграет с командой уровнем ниже средней.
    Надеюсь, что напы сегодня в конце концов начнут забивать и обретут кое какую уверенность.
    Удачи и победы Челси!
    beefs
    beefs Тайм/матч - хозяева/хозяева
    вчера в 20:36
    В этом матче мы не видим, за счет чего гости сумеют остановить натиск действующего победителя Лиги чемпионов. «Челси» мощнее по всем линиям и даже во втором составе не оставит никаких шансов северянам. Ожидаем обилия атак и забитых голов в исполнении хозяев.
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    вчера в 19:03
    Минимум должны 2-0 обыгрывать,посмотрим что получится!!
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