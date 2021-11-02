В 16 Менди Эдуар Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 90

П 3 Алонсо Маркос Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

П 28 Аспиликуэта Сезар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 72 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 4 Кристенсен Андреас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 108 Точность пасов: 98 Минут сыграно: 90

З 2 Рюдигер Антонио Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 108 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

З 6 Силва Тиаго Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 86 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 90

П 5 Жоржиньо Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

П 22 Зиеш Хаким Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 10 Точные навесы: 4 Пасы: 28 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 74

П 12 Лофтус-Чик Рубен Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 90

Н 29 Хаверц Кай Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 20 Хадсон-Одои Каллум Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Отборы: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 74

Запасные игроки

В 1 Аррисабалага Кепа

В 13 Беттинелли Маркус

З 24 Джеймс Рис

З 31 Сарр Маланг

З 21 Чилуэлл Бенжамин

П 18 Баркли Росс Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 16

П 68 Вэйл Харви

П 17 Ньигес Сауль

П 10 Пулишич Кристиан Ударов всего: 1 Отборы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 16

П 14 Чалоба Трево

Пропускают

(Н) - Травма бедра

Не играл с 20.10.21 , с ним 18 из 25 очков в нац. чемпионате Вернер Тимо (Н) - Травма бедра

(П) - Мышечная травма

Не играл с 26.10.21 , с ним 22 из 25 очков в нац. чемпионате Ковачич Матео (П) - Мышечная травма

(Н) - Травма лодыжки

Не играл с 20.10.21 , с ним 16 из 25 очков в нац. чемпионате Лукаку Ромелу (Н) - Травма лодыжки