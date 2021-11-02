|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Игра такая же "терпеливая". Ну да ладно. Надеюсь Тухель знает, что делает.
Немного разочарован Пулишичем. Алонсо хорошая игра. Рубен.. так всех обвести и так плохо пробить... получился бы красивый гол. Хаверц выходы запорол.
Зиеш и Одои хороши. Сварганили на двоих красивый гол. Защита как всегда на уровне сыграла.
А Мальмё кроме троллейбуса ничего не показали. А вот фанатам на стадионе пятерка! Хорошо болели! Молодцы!
Футбольный вечер начался хорошо.
Игра такая же "терпеливая". Ну да ладно. Надеюсь Тухель знает, что делает.
Немного разочарован Пулишичем. Алонсо хорошая игра. Рубен.. так всех обвести и так плохо пробить... получился бы красивый гол. Хаверц выходы запорол.
Зиеш и Одои хороши. Сварганили на двоих красивый гол. Защита как всегда на уровне сыграла.
А Мальмё кроме троллейбуса ничего не показали. А вот фанатам на стадионе пятерка! Хорошо болели! Молодцы!
Футбольный вечер начался хорошо.