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Мальме - Челси
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Севилья - Лилль
Ювентус - Зенит

Протокол матча Мальме против Челси

Мальме Логотип футбольный клуб Мальме 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) Челси
Мальме
0 : 1
завершен
вчера, 20:45
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 2.5
Средний возраст: 27.5 - 27.7
Легионеров: 6 - 9
Схемы: 3-5-2 - 3-4-2-1
Серия побед: 2 - 6
Челси
Лига чемпионов 2021/2022, 4 тур
Стадион Эледа (Мальме)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Мальме Логотип футбольный клуб Мальме 0:1 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) Челси
93:11
Мальме
Челси
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
15.427.021.21
Фонбет 16.00 7.00 1.22
Мелбет 14.70 6.29 1.24
1XBET 15.00 6.95 1.24
BetBoom 14.40 5.92 1.25
    Еще
     
    2
    57' Пенья Серхио (8) уходит с поля, Левицки Оскар (6) вышел на поле
    57' Риекс Сёрен (5) уходит с поля, Ульссон Мартин (13) вышел на поле
     
    74' Нанаси Себастьян (37) уходит с поля, Налич Ади (22) вышел на поле
     
    2
    85' Бергет Жо Инге (32) уходит с поля, Ларссон Эрик (2) вышел на поле
    85' Ракип Эрдаль (7) уходит с поля, Бирманчевич Велько (19) вышел на поле
     
    56' (0:1) Зиеш Хаким (22) (Хадсон-Одои Каллум (20))
     
    69' Силва Тиаго (6)
     
    2
    74' Зиеш Хаким (22) уходит с поля, Баркли Росс (18) вышел на поле
    74' Хадсон-Одои Каллум (20) уходит с поля, Пулишич Кристиан (10) вышел на поле
     
    80' Лофтус-Чик Рубен (12)
    Голы
    56’ 0:1 Зиеш Хаким
    ассистент Хадсон-Одои Каллум
    Наказания
    69’ Силва Тиаго
    80’ Лофтус-Чик Рубен
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Левицки Оскар Пенья Серхио 57’
    Ульссон Мартин Риекс Сёрен 57’
    Налич Ади Нанаси Себастьян 74’
    74’ Баркли Росс Зиеш Хаким
    74’ Пулишич Кристиан Хадсон-Одои Каллум
    Ларссон Эрик Бергет Жо Инге 85’
    Бирманчевич Велько Ракип Эрдаль 85’
    Статистика
    		 4 Удары по воротам 23
    		0 Удары в створ 11
    		12 Фолы 9
    		1 Угловые 8
    		1 Офсайды 1
    		27% Владение мячом 73%
    		9 Cэйвы 0
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 11:23
    Спокойная выездная победа.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Ravshan878 (раскрыть)
    сегодня в 10:12
    Доброе утро! ПОнятно,что ничем утешить не смогу-могу только пожелать благополучного исхода,ибо эта проблема решается только хирургическим путём. Держись и удачи.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Союзник противников (раскрыть)
    сегодня в 07:58
    Физкультпривет уважаемый.Да здоровья не очень. Хотели ехать Израиль но у меня в Индии оперировали.Они говорят повторный операция чуть опасно!В сердце нашли миксома.Это ещё не хватало. Сейчас сын и супруга поехали в Американский клинику.Это у нас в Ташкенте. Недавно племяннику сделали операцию.Слава богу удачно.Есть вариантов Израиль, Индия,Турция и России в Новосибирск.Спасибо за внимание. Всем здоровья.🙏.
    протон
    протон
    сегодня в 01:43
    Дама по имени "Реализация" сегодня была какая-то капризная и стервозная. Пусть в выходные будет поприветливее.
    протон
    протон
    сегодня в 01:42
    сберегательном режиме...в апл там посерьёзнее
    протон
    протон
    сегодня в 01:41
    Типичная победа Челси Тухеля.Очень спокойно,все контролируя.Примерно также будет обыгран и петроград,если Челси привезет основной состав на игру.
    протон
    протон
    сегодня в 01:41
    Хаверц уже давно приучил к своей "косолапости", Пулишич гораздо техничные. Надеюсь скоро наберет форму.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ INGMAN (раскрыть)
    вчера в 23:36
    влажные фантазии, основанные на пропадающей игре у пенсов))
    INGMAN
    INGMAN ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:34
    Откуда такая инфа?)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ INGMAN (раскрыть)
    вчера в 23:31
    по ничьим))
    INGMAN
    INGMAN ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:30
    И они станут чемпионами)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ INGMAN (раскрыть)
    вчера в 23:27
    После боксиндея будут под Вест Хэмом, а потом вернётся Лэмпард
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:27
    Не заслужил Челси 3 очка, вот прям совсем
    санек002
    санек002
    вчера в 23:04
    зенит обеспечил себе третье место,но ждем второе хотя бы!
    Kosmos58
    Kosmos58
    вчера в 22:54
    Нам лучше! Хорошо, что мы сохронили 3-е место!
    azkan
    azkan ответ просто_так (раскрыть)
    вчера в 22:49
    Правильно. Не спорю, скучный. Я тоже не надеялся что покажут. Но в это время никто больше не играет, если не ошибаюсь. И группа Зенита. Больше объяснений нет.
    INGMAN
    INGMAN
    вчера в 22:48
    Будущий чемпион англии))))
    FERIS
    FERIS
    вчера в 22:47
    Челси со скромной победой!
    Таганский
    Таганский ответ Stalker-ato (раскрыть)
    вчера в 22:45
    Да конечно, игра в очень эконом-режиме.. нормально, 3 очка в активе без особых энергозатрат, пойдет..))
    azkan
    azkan
    вчера в 22:45, ред.
    С ожидаемой победой Челси! Можно было поубедительней побеждать.
    Игра такая же "терпеливая". Ну да ладно. Надеюсь Тухель знает, что делает.
    Немного разочарован Пулишичем. Алонсо хорошая игра. Рубен.. так всех обвести и так плохо пробить... получился бы красивый гол. Хаверц выходы запорол.
    Зиеш и Одои хороши. Сварганили на двоих красивый гол. Защита как всегда на уровне сыграла.
    А Мальмё кроме троллейбуса ничего не показали. А вот фанатам на стадионе пятерка! Хорошо болели! Молодцы!
    Футбольный вечер начался хорошо.
    протон
    протон
    вчера в 22:43
    Желаю Тухелю взять АПЛ в сезоне!!!
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 22:41
    Мальме как будто изначально выходили играть на отбой.Челси запороло канешна моментов на 2-3 игры.Столько выходов на убойную позицию мог пороть тока великий Моратик)))
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 22:41
    ЧЕЛСИ С ПОБЕДОЙ !!!
    Stalker-ato
    Stalker-ato ответ Таганский (раскрыть)
    вчера в 22:41
    как по мне видно было,что играют в пол силы,если бы надо было прибавили бы в любой момент.Это как в матче с Ньюкаслом,первый тайм пинали этот мяч туды/сюды,во втором тайме чуть добавили и сразу пошли голы.
    Сантус
    Сантус
    вчера в 22:40
    Я конечно понимаю всё,победа есть победа,но игра....Надеюсь на исправление))
    протон
    протон ответ Таганский (раскрыть)
    вчера в 22:39
    Я думаю что игра не во все силы. нужный результат есть.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ просто_так (раскрыть)
    вчера в 22:38
    Потому что это соперники зенита)
    Таганский
    Таганский
    вчера в 22:38
    Программа минимум выполнена - гол забили, 3 очка взяли.. Но игра, конечно, - .....
    Всех с победой!!))
    Мысыктар
    Мысыктар ответ просто_так (раскрыть)
    вчера в 22:38
    ты про юве зенит?
    протон
    протон
    вчера в 22:37
    Мои поздравления всем болельщикам Челси. с победой!
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