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Протокол матча Спартак против Легия

Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 0:1 Логотип футбольный клуб Легия (Варшава) Легия
Спартак
0 : 1
завершен
15 сентября 2021, 17:30
среда
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 1.2
Средний возраст: 25.4 - 27.7
Средний рост: 181.3 - 181.9
Легионеров: 6 - 6
Схемы: 3-4-3 - 3-5-1-1
Серия побед: 1 - 0
Легия
Лига Европы 2021/2022, 1 тур
Стадион Открытие Арена
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.863.654.45
Фонбет 1.90 3.65 4.45
Мелбет 1.79 3.69 4.96
BetBoom 1.90 3.64 4.19
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    23' Зобнин Роман (47) уходит с поля, Хендрикс Йоррит (4) вышел на поле
     
    48' Жиго Самуэль (2)
     
    53' Умяров Наиль (18)
     
    69' Айртон (6) уходит с поля, Ломовицкий Александр (17) вышел на поле
     
    2
    82' Ларссон Джордан (11) уходит с поля, Соболев Александр (7) вышел на поле
    82' Мозес Виктор (8) уходит с поля, Бакаев Зелимхан (10) вышел на поле
     
    2
    90' Ломовицкий Александр (17)
    90+6' Бакаев Зелимхан (10)
     
    50' Ветеска Матеуш (4)
     
    55' Йоханссон Маттиас (6)
     
    59' Харатин Игорь (14) уходит с поля, Кастрати Лирим (7) вышел на поле
     
    70' Енджейчик Артур (55)
     
    82' Эмрели Махир (11) уходит с поля, Пекхарт Томаш (9) вышел на поле
     
    83' Лукиньяс (82) уходит с поля, Мучи Эрнест (20) вышел на поле
     
    3
    90' Жозуэ (27)
    90+1' (0:1) Кастрати Лирим (7) (Мучи Эрнест (20))
    90+3' Жозуэ (27) уходит с поля, Лопеш Рафаэл (21) вышел на поле
    Голы
    90+1’ 0:1 Кастрати Лирим
    ассистент Мучи Эрнест
    Наказания
    Жиго Самуэль 48’
    50’ Ветеска Матеуш
    Умяров Наиль 53’
    55’ Йоханссон Маттиас
    70’ Енджейчик Артур
    90’ Жозуэ
    Ломовицкий Александр 90’
    Бакаев Зелимхан 90+6’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Хендрикс Йоррит Зобнин Роман 23’
    59’ Кастрати Лирим Харатин Игорь
    Ломовицкий Александр Айртон 69’
    Соболев Александр Ларссон Джордан 82’
    Бакаев Зелимхан Мозес Виктор 82’
    82’ Пекхарт Томаш Эмрели Махир
    83’ Мучи Эрнест Лукиньяс
    90+3’ Лопеш Рафаэл Жозуэ
    Статистика
    		 23 Удары по воротам 7
    		3 Удары в створ 2
    		18 Фолы 8
    		6 Угловые 3
    		0 Офсайды 3
    		52% Владение мячом 48%
    		1 Cэйвы 3
    		4 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    MIvan
    MIvan ответ Alexander Chernetsov (раскрыть)
    19 сентября в 14:20
    ЦСК Гинера...? Улыбнуло... это как Спартак Федуна...
    Верг
    Верг
    16 сентября в 19:53
    Шалом Кастрати!
    Знатог
    Знатог ответ Spartach from kg (раскрыть)
    16 сентября в 11:24
    Лишили очка.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Splurgeloa (раскрыть)
    16 сентября в 09:32
    Если мы Нижнему Новгороду у себя на поле можем ,то полякам , сам бог велел !
    d1metras
    d1metras
    16 сентября в 07:20
      astill07
      astill07 ответ Ислам0926 (раскрыть)
      16 сентября в 02:24
      Ещё раз: зачем мне болеть за чужих мне Промеса, Понсе и всю, практически всю, линию атаки Спартака? Я не вижу большой разницы между "неумехой" Соболевым и мастером футбола Понсе или Промесом. Зачем мне Промес? Я бы мог радоваться или огорчаться за какого-нибудь Яковлева, но не за Ларссона, Промеса, Дино и пр. профессионалов. Наши игроки психологически, в уме, сразу считают себя на подхвате. И, в итоге, мы смотрим на футбольных дворняжек в европейских матчах. Удачливых иногда, талантливых иногда, но дворняжек. По духу, по уверенности в себе и в своем месте ("подмастерья") в футболе. Лучше бы я огорчался за наших, без этих "мастеров".
      Багров-брат
      Багров-брат
      16 сентября в 02:12
      Саламыч придёт - порядок наведёт! гы-гы-гы...
      виктор бочарников
      виктор бочарников
      15 сентября в 23:54
      Это уже напоминает старую добрую традицию,которую ну никак нельзя рушить.
      Doping87
      Doping87
      15 сентября в 23:39
      Дно пробито.
      David Young
      David Young ответ Сергей Лонге (раскрыть)
      15 сентября в 23:34
      Некоторые традиции, в том числе футбольные, лучше не сохранять.
      David Young
      David Young ответ эдуард батраков (раскрыть)
      15 сентября в 23:32
      Не факт что Наполи и Лестер Сити будут так ротировать состав в обоих встречах с московским Спартаком, как мне кажется максимум в одной, но задачу московскому Спартак это лишь немного облегчит.
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин
      15 сентября в 23:23
      Саламыч может помочь Спартаку!
      abrek123
      abrek123
      15 сентября в 23:20
      Вот это уровень Спартака,16 команде Польского чемпионата влететь))))
      инштандзетцунг
      инштандзетцунг
      15 сентября в 23:03
      Ракув и Легия как зеркало
      протон
      протон ответ Agamaga........ (раскрыть)
      15 сентября в 23:00
      Бердыев уже занят
      протон
      протон
      15 сентября в 22:58
      10 лет назад - последняя минута, гол и поражение. Сейчас - последняя минута, гол и поражение. Лимит-то работает. Все по заветам нашего Вовы Пу - стабильность в стране!
      Пепс
      Пепс
      15 сентября в 22:57
      Мясные......Гнобили Рубин и сами влетели полякам....((((
      протон
      протон
      15 сентября в 22:53
      в общем спартаку спасибо что развеселил
      Smoke Buddah
      Smoke Buddah
      15 сентября в 22:52
      Кастрати спартаковский Руй
      амурец
      амурец
      15 сентября в 22:47
      Жаль конечно, но это было ясно с самого начала, что Спартак проиграет
      Свидетель Великой Победы
      Свидетель Великой Победы
      15 сентября в 22:42
      Надо ещё умудриться проиграть на 91-ой минуте.
      Санёк Киселёв
      Санёк Киселёв ответ ildar_3871 (раскрыть)
      15 сентября в 22:42
      Кому проиграл Зенит? Кому проиграл Спартак?
      Санёк Киселёв
      Санёк Киселёв
      15 сентября в 22:35
      А впереди Наполи и Лестер ... Вопрос в одном: Разница мячей минус десять будет после второго тура или после третьего?
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
      15 сентября в 22:13
      Не увидел разницы, и там ноль и там, разве что Спартак возьмет очки с Лестер ом
      протон
      протон ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
      15 сентября в 22:09
      надрываюсь это всем говорю.
      ВАЙПЕР
      ВАЙПЕР
      15 сентября в 22:09
      и еще чето вчера говорили за поражение Зенита)) проиграть в гостях гранду, нынешнему чемпиону ЛЧ, и проиграть Легии у себя)) разница ощутима
      протон
      протон
      15 сентября в 22:07
      Закрыть РПЛ , и расформировать все эти клубы миллионеров !! Пусть любители играют между собой и не лезут в Европу с профессионалами играть
      Splurgeloa
      Splurgeloa
      15 сентября в 21:57
      Как можно проиграть полякам?
      протон
      протон
      15 сентября в 21:52
      воо . уже хорошо
      Ислам0926
      Ислам0926 ответ astill07 (раскрыть)
      15 сентября в 21:51
      Неправильно рассуждаешь хотя мысль правильная что наши на подхвате потому что есть паспорт,а если отменять лимит то им пахать придется а не выходит на поле из за паспорта ,вчерашнии матч Янг Бойза все показал игроки умирали на поле чтоб их заметили а нашим и здесь хорошо платят и зачем себя перетруждать.А отменят лимит все уйдут в фнл а это маленькая зарплата значит нужно биться чтоб показать себя и играть в футбол а не халявит,посмотри Захарян ,Тюкавин,Фомин,Глебов стараются показать себя и мы видим что есть талант а будет лимит через года 2-3 станут Кокориными
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