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Опасения подтвердились - они не играют за Виторию. Достаточно посмотреть, как инертно сегодня выглядели Ларссон, Мозес, Айртон. Особенно Ларссон.
Ну и не верю я в такие фиаско на последних минутах матча. Неспроста это всё... плавят тренера... да и понятно, что его уберут со дня на день. Оставили просто потому, что ни с кем не успели договориться. И сейчас команда плавает как Г в проруби.
Это не Спартак, а ФК Салиховы - ни чести, ни совести, ни уважения... тьфу!
Опасения подтвердились - они не играют за Виторию. Достаточно посмотреть, как инертно сегодня выглядели Ларссон, Мозес, Айртон. Особенно Ларссон.
Ну и не верю я в такие фиаско на последних минутах матча. Неспроста это всё... плавят тренера... да и понятно, что его уберут со дня на день. Оставили просто потому, что ни с кем не успели договориться. И сейчас команда плавает как Г в проруби.
Это не Спартак, а ФК Салиховы - ни чести, ни совести, ни уважения... тьфу!