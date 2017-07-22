Бонуччи: «Я не чувствую себя предателем или наёмником»

Новичок «Милана» Леонардо Бонуччи рассказал, что не чувствует угрызений совести из-за своего перехода. Ранее футболист на протяжении семи лет защищал цвета «Ювентуса».
«Жизнь состоит из циклов, которые начинаются и заканчиваются. В последней части сезона между нами с „Ювентусом“ пропала связь, поэтому мы решили разойтись. Я ничего не мог с этим поделать. Иногда разрушаются даже самые красивые союзы.
Я многое дал „Ювентусу“, а клуб дал многое мне. Переход в „Милан“ был непростым решением, потому что 7 лет нельзя просто вычеркнуть из жизни и выкинуть из головы.
Учитывая то, что я дал „Ювентусу“, не считаю себя предателем или наемником».
то понятно
то понятно