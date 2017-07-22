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Бонуччи: «Я не чувствую себя предателем или наёмником»

22 июля 2017, 11:15

Новичок «Милана» Леонардо Бонуччи рассказал, что не чувствует угрызений совести из-за своего перехода. Ранее футболист на протяжении семи лет защищал цвета «Ювентуса».

«Жизнь состоит из циклов, которые начинаются и заканчиваются. В последней части сезона между нами с „Ювентусом“ пропала связь, поэтому мы решили разойтись. Я ничего не мог с этим поделать. Иногда разрушаются даже самые красивые союзы.

Я многое дал „Ювентусу“, а клуб дал многое мне. Переход в „Милан“ был непростым решением, потому что 7 лет нельзя просто вычеркнуть из жизни и выкинуть из головы.

Учитывая то, что я дал „Ювентусу“, не считаю себя предателем или наемником».

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Все комментарии
moskwa 09
moskwa 09 ответ Milan199675 (раскрыть)
23 июля 2017 в 13:06
я все об этом знаю,спасибо что напомнил. Середняк я сказал по факту,вот когда вернется ,тогда и будет разговор,только вы уже больше спартак все не можете вернуться
Die Roten
Die Roten
23 июля 2017 в 10:14
если был у него конфликт в юве
то понятно
KaZёL
KaZёL ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
23 июля 2017 в 01:13
я даже в полемику с тобой вступать не буду,потому что ты ничего не знаешь про АНГл футбол....а я там жил.....наш диалог можно сравнить с разговором в палате: когда человек представляющийся Наполеоном доказывает доктору что он на самом деле Бонапарт....угадай кто из нас 2-их в каких ролях?с учётом что я прожил много лет в Йоркшире,а ты даже не интересовался АПЛкой
KaZёL
KaZёL ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
22 июля 2017 в 21:52
Мать честная....ты даже элементарного не знаешь про Сериа А и АПЛ...
KaZёL
KaZёL ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
22 июля 2017 в 21:52
конечно! ниже-ты что только родился?????
KaZёL
KaZёL ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
22 июля 2017 в 21:51
Знаешь почему ты 1-й раз слышишь?потому что ты не бывал в Италии и не общался с тиффози! твой уровень лишь тв и соккер точка ру
KaZёL
KaZёL ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
22 июля 2017 в 21:50
Бредишь ты уважаемый(или нет)я написал что в Италии престижно(очень)победить в Чемпионате-но ЛЧ особняком всегда была!и поговорку я тебе привёл в пример!и АПЛ в пример привёл-там ЛЧ котируется в разы ниже чем Кубок Англии.
KaZёL
KaZёL ответ juvenale (комментарий удален) (раскрыть)
22 июля 2017 в 21:14
Давай не забывать(если ты следишь за Сериа А)что выиграть Скудетто в Италии почётно,но!Выиграть ЛЧ-почётней разов в 10!Это тебе не АПЛ где всем клубам плевать по сути на ЕвроАрену(за исключением новых гигантов МС и Челси)им главное АПЛ и Кубок Островов!Менталитет разный у Бритов и Макаронников....в Италии(в фанатской среде есть поговорка)одна победа в ЛЧ стоит 10 Скудетто.....понимаешь теперь в чём разница титулов Юве и МиланА?
Nesta 88
Nesta 88 ответ Milan199675 (раскрыть)
22 июля 2017 в 16:04
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    22 июля 2017 в 15:50
    Так оно и есть! Леонардо сделал свой выбор. Это его личное дело и его жизнь! Еще раз удачи в стане россонери)
    Zidane.5
    Zidane.5
    22 июля 2017 в 14:25
    Бонуччи мужчина, хорошо сказал. Его обвиняют в предательстве только неадекваты.
    KaZёL
    KaZёL ответ Гонец от Князя (комментарий удален) (раскрыть)
    22 июля 2017 в 14:23
    я могу поспорить что "типа всезнающие 90% болел Юве на этом сайте)ни одно вью Бона не читали,и большинство твердит что его сын фан Торино,но это не так,его сын ярый фан МиланА,а в Турине поддерживает Торино.
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev
    22 июля 2017 в 14:07
    Сердце не камень, когда в зарплатной ведомости расписываешься)
    ermak6848
    ermak6848
    22 июля 2017 в 14:03
    правильно делаешь Леонардо...
    Alistar10
    Alistar10
    22 июля 2017 в 13:53
    Бонуччи красава, нужно поднимать Милану былую славу!!! Сейчас как раз Баварию 3-0 громят после первого тайма. Крассссота!!!
    амурец
    амурец
    22 июля 2017 в 13:50
    обыкновенная ситуация, ну перешёл из одного клуба в другой, ничего страшного, другое дело, что для Ювентуса это плохо, а для Милана наоборот хорошее приобретение
    Медив
    Медив
    22 июля 2017 в 13:25
    Правильно, футбол футболом, но выступая за Милан, шансы не попасть в турму, существенно выше
    Alex12357
    Alex12357
    22 июля 2017 в 12:56
    Вообще не считается предательством переход игрока из клуба в клуб,разные тенденции, а как отнестись к тому что люди переходят из одной организации в другую,точно так и у футболистов -это их работа,так что к этому нужно относиться с пониманием а не с сарказмом!
    Ювентиец
    Ювентиец ответ MaxForCSKA (раскрыть)
    22 июля 2017 в 12:40
    Это ты переборщил... Ювентини не мусорщики, и желать травмы, даже такому ...омну. как бонуччи, не будут. Он выбор сделал - деньги. Пусть живет с ним...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    22 июля 2017 в 12:38
    Никто ему не советчик
    Zayac_65
    Zayac_65
    22 июля 2017 в 12:37
    Милан великий клуб.
    Milan199675
    Milan199675 ответ moskwa 09 (раскрыть)
    22 июля 2017 в 12:36
    У каждой команды есть свои взлеты и падения. То, что у Милана были трудные времена, не делает его середняком. Ювентус тоже в свое время играл в серии «В», а потом поднялся, так что Милан тоже скоро вернется в Топ лучших футбольных клубов мира. Клуб, который ты называешь середняком, выигрывал ЛЧ 7 раз, а сколько раз выиграл Ювентус, если ты не знаешь, я тебе скажу - всего 2 раза. Кроме того, Милан по количеству общих титулов в мире на 2 месте.
    MaxForCSKA
    MaxForCSKA
    22 июля 2017 в 12:34
    ждем бесплатный бургер от местных забегаловок за его травму
    тот еще добряк
    тот еще добряк
    22 июля 2017 в 12:08
    Юве сделал из тебя топ защитника. ПРЕДАТЕЛЬ...
    owl_fake
    owl_fake
    22 июля 2017 в 11:53
    Мог бы попробовать себя в другой лиге.
    Мясорезка
    Мясорезка
    22 июля 2017 в 11:35
    Баба.
    moskwa 09
    moskwa 09
    22 июля 2017 в 11:30
    ты должен чувствовать себя не предателем или наемником,а лохом!!! как можно было перейти в милан,который стал середняком,звали в барсу,а выбрал милан. юве как всегда красавцы,получили 42 млн за защитника-браво!
    sihafazatron
    sihafazatron
    22 июля 2017 в 11:20
    в италии многие играли за интер,милан,юве, болелы должны были уже привыкнуть к этому.
    bonucci
    bonucci
    22 июля 2017 в 11:19
    Жаль, мой любимый игрок
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