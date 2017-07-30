Кришито: «Хотел вернуться в Геную, но Манчини меня отговорил»

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30 июля 2017, 16:23

Защитник «Зенита» рассказал итальянским журналистом о том, что ему очень нравится работать с тренером :

«Очень рад что мне, защитнику, удалось забить гол, тем более в еврокубке. Я благодарен Манчини за возможность стать капитаном команды. Это большая ответственность. Ранее капитанскую повязку носил Данни, он мне как брат. Я отдам всё ради команды.

Я очень рад, что „Зенит“ возглавил Манчини, он вложил в клуб свою харизму и опыт. Роберто хотел меня купить еще во время своего второго прибытия в „Интер“. Если честно, через пять лет в России я думал о том, чтобы уйти и вернуться в Геную, которую считаю своим домом. Но Манчини отвел меня в сторону и сказал, что мне следует остаться».