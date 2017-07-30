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Кришито: «Хотел вернуться в Геную, но Манчини меня отговорил»

30 июля 2017, 16:23

Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал итальянским журналистом о том, что ему очень нравится работать с тренером Роберто Манчини:

«Очень рад что мне, защитнику, удалось забить гол, тем более в еврокубке. Я благодарен Манчини за возможность стать капитаном команды. Это большая ответственность. Ранее капитанскую повязку носил Данни, он мне как брат. Я отдам всё ради команды.

Я очень рад, что „Зенит“ возглавил Манчини, он вложил в клуб свою харизму и опыт. Роберто хотел меня купить еще во время своего второго прибытия в „Интер“. Если честно, через пять лет в России я думал о том, чтобы уйти и вернуться в Геную, которую считаю своим домом. Но Манчини отвел меня в сторону и сказал, что мне следует остаться».

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Все комментарии
Чаудда
Чаудда
31 июля 2017 в 01:02
Всё к лучшему !!
evgeny86
evgeny86 ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
30 июля 2017 в 19:23
только если в фнл
Санчо Панса
Санчо Панса
30 июля 2017 в 18:32, ред.
Не отговорил, а просто убедил остаться! Роберто понял, что Кришито еще может принести пользу питерскому клубу. Желаю Доменико удачи в этом сезоне!
sir_Alex
sir_Alex
30 июля 2017 в 17:42
Паспорт отобрали у Миммо))
halfbeek
halfbeek
30 июля 2017 в 17:31
"Отвел в сторону и сказал". Попахивает криминалом. У Кришито выбора не осталось.
Gloomy59
Gloomy59
30 июля 2017 в 17:30
Доменико ЗА СЕБЯ И ЗА МИГЕЛЯ!
Miaf
Miaf ответ DawnOfDestiny (комментарий удален) (раскрыть)
30 июля 2017 в 17:18
Хорошо сказано)
MIvan
MIvan ответ Miaf (раскрыть)
30 июля 2017 в 17:08
    magnum3000
    magnum3000 ответ Miaf (раскрыть)
    30 июля 2017 в 17:02
    Прошлые и будущие! :)))))
    Miaf
    Miaf ответ magnum3000 (раскрыть)
    30 июля 2017 в 16:59
    Это какие такие чемпионские Лавры?) Сейчас чемпионом является Спартак.
    magnum3000
    magnum3000
    30 июля 2017 в 16:57
    Успеешь еще вернуться. Век футболиста короткий. Пользуйся лаврами чемпионскими!
    морозз
    морозз
    30 июля 2017 в 16:40
    Хороший защитник, с харизмой! Манчини знает кого оставлять в команде!
    Miaf
    Miaf ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
    30 июля 2017 в 16:40
    А что Молло об этом думает?
    FROLL 001
    FROLL 001
    30 июля 2017 в 16:34
    Молодец капитан, что остался!
    Ярангвельгви Йорингель.
    Ярангвельгви Йорингель.
    30 июля 2017 в 16:31, ред.
    Порадуй нас своей игрой ещё один сезон!
    Miaf
    Miaf
    30 июля 2017 в 16:27, ред.
    Дзюба в Шоке. ДА как этот тренеришка посмел его капитанства лишить.
    порт
    порт
    30 июля 2017 в 16:24
    Значит не очень сильно хотел уйти.
    Гость
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