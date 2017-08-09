Каррера: «Стараюсь выставлять тех, кто больше даёт на тренировках»

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09 августа 2017, 22:05

Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (2:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

«Почему я провёл серьёзную ротацию перед матчем? Ротация зависит от того, что я вижу в тренировочном процессе. Стараюсь выставлять тех, кто больше готов и больше даёт на тренировках. Петковича я заменил рано, потому что ему сложно. Что-то у него не получалось, это лишь тактическая замена.

Что случилось сегодня с Зе Луишем? Нападающие, они такие. Порой у них бывает 7-8 моментов, но они не забивают. Иногда бывает, что достаточно одного касания, и мяч залетает. Но я не отталкиваюсь от количества голов, которые забивает нападающий. Мне важно, что он делает для команды.

Будет ли Ребров и дальше основным вратарём? Все должны заслужить место в составе, как и Фернандо, как и любой другой игрок. Так что для меня нет игроков старта. Есть игроки „Спартака“, и у каждого есть возможность сыграть. Я тренер „Спартака“, мне платят, чтобы принимать подобные решения. Порой я угадываю, порой – нет, как и все в жизни», — сказал Каррера.