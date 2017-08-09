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Каррера: «Стараюсь выставлять тех, кто больше даёт на тренировках»

09 августа 2017, 22:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (2:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

«Почему я провёл серьёзную ротацию перед матчем? Ротация зависит от того, что я вижу в тренировочном процессе. Стараюсь выставлять тех, кто больше готов и больше даёт на тренировках. Петковича я заменил рано, потому что ему сложно. Что-то у него не получалось, это лишь тактическая замена. 

Что случилось сегодня с Зе Луишем? Нападающие, они такие. Порой у них бывает 7-8 моментов, но они не забивают. Иногда бывает, что достаточно одного касания, и мяч залетает. Но я не отталкиваюсь от количества голов, которые забивает нападающий. Мне важно, что он делает для команды. 

Будет ли Ребров и дальше основным вратарём? Все должны заслужить место в составе, как и Фернандо, как и любой другой игрок. Так что для меня нет игроков старта. Есть игроки „Спартака“, и у каждого есть возможность сыграть. Я тренер „Спартака“, мне платят, чтобы принимать подобные решения. Порой я угадываю, порой – нет, как и все в жизни», — сказал Каррера.

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Все комментарии
морозз
морозз ответ Redginald (раскрыть)
10 августа 2017 в 09:40
Думаю Уфу пройдёте легко, не так она и сильна как кажется! С ЦСКА будет очередная битва независящая от состава команд и самочувствия лидеров! Короче махач будет не детский!
112910415
112910415
10 августа 2017 в 05:30
ну, наконец-то!
вованыч 80
вованыч 80
10 августа 2017 в 01:01
Что же получается-спартачи из основы начали халтурить на тренировках?бунтом попахивает....
Redginald
Redginald ответ морозз (раскрыть)
09 августа 2017 в 23:52, ред.
Следующий тур переживательный.
Нашим с Уфой играть в гостях. А Уфа, как известно, чемпион!!!
Спартаку играть с ЦСКА. Хотя, ЦСКА сейчас не торт...
И, главное, дизайн наладился!!!
морозз
морозз ответ Redginald (раскрыть)
09 августа 2017 в 23:48
Да какие обиды, нормальный троллинг!
Redginald
Redginald ответ морозз (раскрыть)
09 августа 2017 в 23:44
Слушай, ну без обид. Невозможно удержаться такой заголовок не протроллить!
Hаxpена такое вообще публиковать?!!!
Asper
Asper
09 августа 2017 в 23:25
На тренеровке дал по полной, на Крестовском взял от души. Увлекательна жизнь игроков Спартака
Знатог
Знатог
09 августа 2017 в 23:06
Надо уточнить, в чём надо ДАВАТЬ: в евро, долларах или........
CSKA Rek
CSKA Rek
09 августа 2017 в 22:46
надо же,кто бы мог подумать
Давно Мясной
Давно Мясной ответ Faustello (комментарий удален) (раскрыть)
09 августа 2017 в 22:27
знаешь такую детскую поговорку "Кто о чём говорит, у того то и болит" тебе нужно к врачу, болеешь ты головой, с женщинами наверняка не ладится, вот и чудится тебе между строк то, что другие не видят....Ну или лет тебе всего 12-14, маленький ещё, все мысли только об этом.
морозз
морозз ответ Faustello (комментарий удален) (раскрыть)
09 августа 2017 в 22:26
Это женская логика жизни, ты кот женского рода?
Alexandr Sedof
Alexandr Sedof
09 августа 2017 в 22:22
Готов скинутся на премию Карере, без стеба
BP
BP
09 августа 2017 в 22:17
С победой!
Redginald
Redginald
09 августа 2017 в 22:10
    Гость
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