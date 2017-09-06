Эвра: «Я перешёл в „Марсель“, потому что люди советовали мне не делать этого»

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06 сентября 2017, 15:55

Защитник «Марселя» рассказал, почему он этой зимой предпочел переход в стан провансальского клуба трансферу в другую команду:

«Я перешел в „Марсель“, потому что люди советовали мне не делать этого. Люблю когда вокруг сложности».