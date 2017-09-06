Эвра: «Я перешёл в „Марсель“, потому что люди советовали мне не делать этого»

Защитник «Марселя» Патрис Эвра рассказал, почему он этой зимой предпочел переход в стан провансальского клуба трансферу в другую команду:
«Я перешел в „Марсель“, потому что люди советовали мне не делать этого. Люблю когда вокруг сложности».
Защитник «Марселя» Патрис Эвра рассказал, почему он этой зимой предпочел переход в стан провансальского клуба трансферу в другую команду:
«Я перешел в „Марсель“, потому что люди советовали мне не делать этого. Люблю когда вокруг сложности».
Сезон только начался а Марсель уже 6-1 влетел Монако и отметился ничьими с такими суперклубами, как Анжер, Остенде и Домжале.
Сезон только начался а Марсель уже 6-1 влетел Монако и отметился ничьими с такими суперклубами, как Анжер, Остенде и Домжале.