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Эвра: «Я перешёл в „Марсель“, потому что люди советовали мне не делать этого»

06 сентября 2017, 15:55

Защитник «Марселя» Патрис Эвра рассказал, почему он этой зимой предпочел переход в стан провансальского клуба трансферу в другую команду:

«Я перешел в „Марсель“, потому что люди советовали мне не делать этого. Люблю когда вокруг сложности».

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Все комментарии
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
06 сентября 2017 в 22:23
Да Эвра любит трудности ,все помнят ,как Юве почти выиграл ЛЧ,но Эвра на ровном месте привёз голевую атаку от Барсы.
Cules2013
Cules2013
06 сентября 2017 в 18:12
Ну, коль ему нравится не играть в футбол, а позориться, то флаг ему в руки вместе с Пайе.
Сезон только начался а Марсель уже 6-1 влетел Монако и отметился ничьими с такими суперклубами, как Анжер, Остенде и Домжале.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
06 сентября 2017 в 17:50
Я думаю это дело лично Эвро
sir_Alex
sir_Alex
06 сентября 2017 в 16:51
Интересная логика.
ДАША Д
ДАША Д
06 сентября 2017 в 16:16
Надо было в Томь переходить или в Кубань!
RDeanW
RDeanW ответ Don trambon (комментарий удален) (раскрыть)
06 сентября 2017 в 16:11
ты действительно этого хочешь? ты хочешь, чтобы эвра заменил косячника комбарова и спартак заметно усилился?) патрис даже в 36 будет лучше, чем 90% игроков рфпл на этой позиции)
Igo0rek
Igo0rek
06 сентября 2017 в 15:59
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